"Па-де-де дракона и слона": первые прорывы в Китае. Итоги 31 августа

В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае был принят ряд важнейших для членов организации решений и сделан ряд заявлений

2025-08-31T16:40

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1f/1067946449_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b5a7d73686180dd7810c7417e664b8a.jpg

Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань в воскресенье, 31 августа, устроили в китайском портовом городе Тяньцзинь банкет в честь почетных зарубежных гостей, которые прибыли сюда для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщило агентство "Синьхуа".В торжественном приёме глав делегаций стран ШОС принял участие президент России Владимир Путин. Российского президента лично встретил председатель КНР и его супруга.Церемония приветствия, совместное фотографирование и последовавший торжественный приём прошли в Международном центре "Мэйцзян".Путин и Си Цзиньпин кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС.На нюансы встречи уже обратили внимание эксперты."Особые знаки внимания. Президент Путин идет на торжественный прием. В холле играет "Калинка - малинка"", — указал политолог Марат Баширов.По словам журналиста канала "Россия 1" Павла Зарубина, это не осталось незамеченным."Путин обратил внимание на китайских музыкантов", — отметил Зарубин.Позднее на торжественном приёме для высоких гостей саммита ШОС председатель КНР заявил, что организация в условиях нестабильности и неопределенности в мире несёт ещё большую ответственность за поддержание регионального мира и стабильности"В настоящее время, когда в мире ускоряются невиданные за столетие перемены, а факторы нестабильности, неопределённости и непредсказуемости значительно возросли, Шанхайская организация сотрудничества несёт ещё большую ответственность за поддержание регионального мира и стабильности, а также содействие развитию и процветанию всех стран", - заявил Си Цзиньпин.Китайский лидер подчеркнул, что нынешний саммит призван сыграть важную роль в достижении консенсуса между всеми сторонами, стимулировании сотрудничества и разработке плана дальнейшего развития."Уверен, что благодаря совместным усилиям всех сторон нынешний саммит увенчается полным успехом. Шанхайская организация сотрудничества, несомненно, добьётся ещё больших успехов и развития, внеся ещё больший вклад в укрепление единства и сотрудничества между государствами-членами, консолидацию сил глобального Юга и содействие прогрессу человеческой цивилизации", — добавил он.Ещё до начала встречи был принят ряд прорывных решений. Так, на встрече в Тяньцзине председателя КНР Си Цзиньпина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди китайский лидер заявил, что Китай и Индия являются партнёрами по сотрудничеству, а не соперниками, и что обе страны представляют друг для друга возможности для развития, а не угрозу.Председатель КНР подчеркнул, что пока обе страны будут придерживаться этого общего направления, китайско-индийские отношения будут устойчиво и долгосрочно развиваться."Си Цзиньпин заявил, что Китай и Индия должны стать добрососедскими и доброжелательными друзьями и партнерами, которые способствуют успеху друг друга. "Совместное па-де-де дракона и слона" должно стать правильным выбором для двух стран, продолжил он", — сообщило агентство "Синьхуа".Также председатель КНР указал, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления китайско-индийских дипломатических отношений, и отметил, что обеим странам необходимо рассматривать двусторонние отношения и управлять ими со стратегической высоты и долгосрочной перспективы.Китайский лидер призвал обе страны укреплять стратегическую коммуникацию для углубления взаимного доверия, расширять обмены и сотрудничество для реализации взаимных выгод и выигрыша, принимать во внимание обоюдные озабоченности и придерживаться гармоничного сосуществования, а также укреплять многостороннее взаимодействие для защиты общих интересов.Отдельно председатель КНР остановился на проблемном пограничном вопросе. Он указал, что Китай и Индия должны работать вместе, чтобы обеспечить мир и спокойствие в приграничных регионах, и не допускать, чтобы пограничный вопрос определял общий характер китайско-индийских отношений.Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна готова развивать отношения с Китаем."Мы полны решимости развивать наши отношения, основанные на взаимном доверии, уважении и чуткости", — в частности, заявил Моди в ходе встречи.Премьер Индии также напомнил, что в прошлом году на полях саммита БРИКС в Казани повел с лидером КНР "очень плодотворные переговоры, которые придали позитивное направление нашим отношениям".Кроме того, Моди анонсировал возобновление прямого авиасообщения между странами, которое было прервано в 2020 году во время пандемии коронавируса. Как сообщало агентство Bloomberg, переговоры о возобновлении авиасообщения велись с января 2025 года, но замедлились на фоне обострений отношений двух стран, в частности во время конфликта Индии с Пакистаном. Но в начале августа процесс ускорился, авиакомпании стали готовиться к полётам.Возобновление авиасообщения назвали прорывным."Индия и Китай открывают прямые авиасообщения между странами. Исторический прорыв", — отметил политолог Баширов.Кроме того, на полях ШОС президент России встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Видео встречи опубликовал репортёр Зарубин. Примечательно, что ранее Пашинян встретился с председателем КНР. В ходе встречи Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает присоединение Армении к ШОС. Армения в настоящее время является партнёром по диалогу организации."Китай поддерживает вступление Армении в Шанхайскую организацию сотрудничества и готов работать с Арменией для реализации подлинной многосторонности и совместного содействия построению Сообщества единой судьбы человечества", — заявил председатель КНР.Он добавил, что стороны должны укреплять взаимосвязанность, содействовать обменам в области образования, науки и технологий, культуры и туризма.На полях саммита состоялся и ряд других встреч. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом."В кулуарах саммита ШОС: Первый (Лукашенко - ред.) уже пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом", — сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого".До этого Лукашенко в интервью "Синьхуа" заявил, что ШОС становится игроком глобального уровня."ШОС - это организация, устремлённая в будущее. Сегодня, в условиях перехода к справедливому многополярному мироустройству, особую ценность представляют единство взглядов участников объединения и их способность принимать согласованные решения", — заявил Лукашенко.Он отметил, что за 20 с лишним лет ШОС сформировала уникальную модель региональной безопасности и развития на основе многостороннего сотрудничества. Лукашенко подчеркнул, что организация доказала, что вопросы безопасности можно решать не за счёт конфронтации, а через совместные меры - обмен разведывательными данными, проведение учений, выстраивание доверия между государствами.О визите Путина в Китай — в статье Ростислава Ищенко "Последнее китайское предупреждение".

