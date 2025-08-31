https://ukraina.ru/20250831/dmitriy-steshin-vodnaya-problema-donbassa-reshitsya-tolko-posle-osvobozhdeniya-slavyanska-i-kramatorska-1067814966.html

Дмитрий Стешин: "Водная проблема Донбасса решится только после освобождения Славянска и Краматорска"

Нехватка воды в ДНР является большой проблемой, которая может быть решена только после освобождения Славянско-Краматорской агломерации и восстановления работы насосных станций на канале "Северский Донец – Донбасс". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный журналист, спецкор отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин

2025-08-31T06:45

Стешин, лично пострадавший от качества местной воды, призвал жителей Донецка быть осторожными. "Как раз зрения меня эти простейшие лишили… Дорогие дончане, прислушайтесь ко мне. Мойтесь только кипячённой, обеззараженной водой, или водой из баклажек", – предупредил журналист.Он подробно объяснил корень проблемы: Украина отключила насосные станции в начале СВО, а малоснежная зима и засушливое лето окончательно опустошили водохранилища. "Водная проблема Донбасса решится только после освобождения Славянско-Краматорской агломерации. Других способов нет", – заявил Стешин.В качестве временных мер он предложил целый спектр решений: "Опреснять воду, очищать вредную воду из шахт и строить системы, которые были обкатаны царскими инженерами в Крыму в начале 20 века. (...) Воду надо завозить. Воду надо подавать по водоводу из Дона. Да, он не решил проблему, но все же взял на себя треть водоснабжения Донбасса"."Если же не удастся быстро освободить Славянск/Краматорск и быстро отремонтировать канал, надо уже сейчас реализовывать комплексные решения", – подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима" на сайте Украина.ру.Про подготовку бойцов и ежедневную боевую работу — в материале Захара Виноградова "Командир роты, старший лейтенант "Пума": Офицер, командир всегда должен думать о смерти".

