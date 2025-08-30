Эксперт: Парубий был убит с санкции Зеленского и Ермака - 30.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250830/ekspert-parubiy-byl-ubit-s-sanktsii-zelenskogo-i-ermaka--1067905767.html
Эксперт: Парубий был убит с санкции Зеленского и Ермака
Эксперт: Парубий был убит с санкции Зеленского и Ермака - 30.08.2025 Украина.ру
Эксперт: Парубий был убит с санкции Зеленского и Ермака
Убийство бывшего спикера Верховной Рады не могло произойти без ведома украинской власти. Об этом изданию Украина.ру рассказал бывший украинский активист и политический обозреватель Николай Дульский.
2025-08-30T15:12
2025-08-30T15:12
новости
украина
россия
андрей парубий
петр порошенко
владимир зеленский
украина.ру
верховная рада
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052302157_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_513bbbb054733737b27f12ef76259549.jpg
"Убийство Андрея Парубия однозначно совершено в интересах Владимира Зеленского и Андрея Ермака" - заявил Николай Дульский и добавил, что политик занимал высокое положение в партии Петра Порошенко* "Евросолидарность"."По сути, Парубий был вторым человеком в партии, именно он курировал в ней уличную активность. Именно он в случае чего мог организовать массовый вывод сторонников Порошенко на улицы", - заявил Дульский.Эксперт подчеркнул, что Парубий принадлежал к высшему эшелону украинской политической элиты и отметил, что при Порошенко он был главой парламента, третьим лицом Украины. Кроме того, Дульский также напомнил, что Парубий был одним из создателей украинской "Социал-национальной ассамблеи", состоял в основе националистической партии "Свобода"* Олега Тягнибока и являлся одним из лидеров Евромайдана, отвечая за силовую часть государственного переворота.Обозреватель отмечает, что с потерей Парубия команда Порошенко серьезно ослабнет, и это является прямой выгодой для режима Зеленского. По мнению Дульского, на текущий момент именно Порошенко и его сторонники представляют для Зеленского реальную опасность, тем более что у команды Порошенко уже был опыт организации Майдана.Эксперт предполагает, что в этом инциденте может быть замешан замглавы СБУ Александр Поклад, который как раз специализируется на политических убийствах. Дульский также отмечает, что в украинских политических кулуарах ходят слухи о грядущих выборах на Украине – и в этом случае ликвидация Парубия состоялась в рамках предотвращения возможного Майдана. Обозреватель подчеркнул, что без Парубия команде Порошенко будет значительно сложнее вывести на улицы сторонников.Подводя итоги, собеседник издания заявил, что выгода для режима Зеленского заключается еще и в том, что в условиях противостояния с Россией в данном убийстве можно обвинить российские спецслужбы – хотя для действующего киевского режима оно несет значительно большие выгоды.* лица, внесённые в РФ в список экстремистов и террористов, запрещённые в РФ организации, члены экстремистских объединений
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Фёдор Громов
Фёдор Громов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052302157_37:0:1765:1296_1920x0_80_0_0_f4e24faa91105df2acb6dedf074d8939.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, андрей парубий, петр порошенко, владимир зеленский, украина.ру, верховная рада, сбу
Новости, Украина, Россия, Андрей Парубий, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Украина.ру, Верховная Рада, СБУ

Эксперт: Парубий был убит с санкции Зеленского и Ермака

15:12 30.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Станіслав Чепурко
- РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Станіслав Чепурко
Читать в
ДзенTelegram
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Убийство бывшего спикера Верховной Рады не могло произойти без ведома украинской власти. Об этом изданию Украина.ру рассказал бывший украинский активист и политический обозреватель Николай Дульский.
"Убийство Андрея Парубия однозначно совершено в интересах Владимира Зеленского и Андрея Ермака" - заявил Николай Дульский и добавил, что политик занимал высокое положение в партии Петра Порошенко* "Евросолидарность".
"По сути, Парубий был вторым человеком в партии, именно он курировал в ней уличную активность. Именно он в случае чего мог организовать массовый вывод сторонников Порошенко на улицы", - заявил Дульский.
Эксперт подчеркнул, что Парубий принадлежал к высшему эшелону украинской политической элиты и отметил, что при Порошенко он был главой парламента, третьим лицом Украины. Кроме того, Дульский также напомнил, что Парубий был одним из создателей украинской "Социал-национальной ассамблеи", состоял в основе националистической партии "Свобода"* Олега Тягнибока и являлся одним из лидеров Евромайдана, отвечая за силовую часть государственного переворота.

"Парубий курировал все ударные звенья Евромайдана, в том числе и "Правый сектор"*, хоть и опосредованно. Турчинов отвечал за финансирование. Парубий, Турчинов и Порошенко были одной командой на Евромайдане, одной командой они оставались и по сей день".

Николай Дульский
бывший украинский активист
Обозреватель отмечает, что с потерей Парубия команда Порошенко серьезно ослабнет, и это является прямой выгодой для режима Зеленского. По мнению Дульского, на текущий момент именно Порошенко и его сторонники представляют для Зеленского реальную опасность, тем более что у команды Порошенко уже был опыт организации Майдана.
"Евросолидарность" - единственная организация, которая может составить конкуренцию Зеленскому. У них есть подконтрольная "улица", у них есть свои боевики, есть поддержка в армии, множество сторонников в СБУ, МВД и другие силовых ведомствах – а зачистить их практически невозможно из-за связей клана Порошенко с западными элитами.
Николай Дульский
бывший украинский активист
Эксперт предполагает, что в этом инциденте может быть замешан замглавы СБУ Александр Поклад, который как раз специализируется на политических убийствах.
Дульский также отмечает, что в украинских политических кулуарах ходят слухи о грядущих выборах на Украине – и в этом случае ликвидация Парубия состоялась в рамках предотвращения возможного Майдана. Обозреватель подчеркнул, что без Парубия команде Порошенко будет значительно сложнее вывести на улицы сторонников.
Подводя итоги, собеседник издания заявил, что выгода для режима Зеленского заключается еще и в том, что в условиях противостояния с Россией в данном убийстве можно обвинить российские спецслужбы – хотя для действующего киевского режима оно несет значительно большие выгоды.
* лица, внесённые в РФ в список экстремистов и террористов, запрещённые в РФ организации, члены экстремистских объединений
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияАндрей ПарубийПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраина.руВерховная РадаСБУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:34Момент детонации на Павлоградском химическом заводе этой ночью
15:18В Краснодаре после атаки дронов ВСУ повреждены 24 окна домов около НПЗ
15:12Эксперт: Парубий был убит с санкции Зеленского и Ермака
14:59Безрукова и Бокашевскую наградили медалью за укрепление боевого содружества по приказу Белоусова
14:54"Собаке собачья смерть!" И о тех, кто заказал Парубия
14:40ВС РФ продвигаются в сторону Андреевки и Малиевки по Краснолиманскому направлению в ДНР
14:32Литва установила "зубы дракона" у неиспользуемых КПП на границе с Калининградской областью и Белоруссией
14:09Польша депортировала 15 граждан Украины "за угрозу общественной безопасности"
13:40ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ВСУ. Главные новости к 13:40 30 августа
13:33Смерть Андрея Парубия: ушёл архитектор нынешней Украины
13:30Убийство Парубия, удары и налёты. Главное на 13:00 30 августа
13:27Зеленский подтвердил убийство экс-главы СНБО и экс-спикера Верховной Рады Украины Парубия
13:09Трамп ведёт переговоры с главами ЕС о возможности отправки сотрудников американских ЧВК на Украину
13:05И.о. постпреда РФ при ООН Полянский прокомментировал удары ВС России по инфраструктурным объектам Украины
12:41Украина готовит детей к войне? Гаспарян о запрете УПЦ, выборах и нелепом конфликте с Польшей
12:28Возмездие или разборки? Во Львове убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий
12:27Госдепартамент США выделил Украине 150 миллионов долларов на приобретение услуг Starlink
12:20Глава МИД Бельгии Максим Прево против конфискации замороженных российских активов, он предлагает шантаж
12:07Разведчики группировки "Запад" сбили в ЛНР 13 дронов "Лютый" огнем из стрелкового оружия
11:54"Война Моди". Индия в переломном моменте глобальной политики
Лента новостейМолния