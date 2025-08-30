https://ukraina.ru/20250830/ekspert-parubiy-byl-ubit-s-sanktsii-zelenskogo-i-ermaka--1067905767.html
Эксперт: Парубий был убит с санкции Зеленского и Ермака
Эксперт: Парубий был убит с санкции Зеленского и Ермака - 30.08.2025 Украина.ру
Эксперт: Парубий был убит с санкции Зеленского и Ермака
Убийство бывшего спикера Верховной Рады не могло произойти без ведома украинской власти. Об этом изданию Украина.ру рассказал бывший украинский активист и политический обозреватель Николай Дульский.
2025-08-30T15:12
2025-08-30T15:12
2025-08-30T15:12
новости
украина
россия
андрей парубий
петр порошенко
владимир зеленский
украина.ру
верховная рада
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052302157_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_513bbbb054733737b27f12ef76259549.jpg
"Убийство Андрея Парубия однозначно совершено в интересах Владимира Зеленского и Андрея Ермака" - заявил Николай Дульский и добавил, что политик занимал высокое положение в партии Петра Порошенко* "Евросолидарность"."По сути, Парубий был вторым человеком в партии, именно он курировал в ней уличную активность. Именно он в случае чего мог организовать массовый вывод сторонников Порошенко на улицы", - заявил Дульский.Эксперт подчеркнул, что Парубий принадлежал к высшему эшелону украинской политической элиты и отметил, что при Порошенко он был главой парламента, третьим лицом Украины. Кроме того, Дульский также напомнил, что Парубий был одним из создателей украинской "Социал-национальной ассамблеи", состоял в основе националистической партии "Свобода"* Олега Тягнибока и являлся одним из лидеров Евромайдана, отвечая за силовую часть государственного переворота.Обозреватель отмечает, что с потерей Парубия команда Порошенко серьезно ослабнет, и это является прямой выгодой для режима Зеленского. По мнению Дульского, на текущий момент именно Порошенко и его сторонники представляют для Зеленского реальную опасность, тем более что у команды Порошенко уже был опыт организации Майдана.Эксперт предполагает, что в этом инциденте может быть замешан замглавы СБУ Александр Поклад, который как раз специализируется на политических убийствах. Дульский также отмечает, что в украинских политических кулуарах ходят слухи о грядущих выборах на Украине – и в этом случае ликвидация Парубия состоялась в рамках предотвращения возможного Майдана. Обозреватель подчеркнул, что без Парубия команде Порошенко будет значительно сложнее вывести на улицы сторонников.Подводя итоги, собеседник издания заявил, что выгода для режима Зеленского заключается еще и в том, что в условиях противостояния с Россией в данном убийстве можно обвинить российские спецслужбы – хотя для действующего киевского режима оно несет значительно большие выгоды.* лица, внесённые в РФ в список экстремистов и террористов, запрещённые в РФ организации, члены экстремистских объединений
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052302157_37:0:1765:1296_1920x0_80_0_0_f4e24faa91105df2acb6dedf074d8939.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, андрей парубий, петр порошенко, владимир зеленский, украина.ру, верховная рада, сбу
Новости, Украина, Россия, Андрей Парубий, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Украина.ру, Верховная Рада, СБУ
Эксперт: Парубий был убит с санкции Зеленского и Ермака
Убийство бывшего спикера Верховной Рады не могло произойти без ведома украинской власти. Об этом изданию Украина.ру рассказал бывший украинский активист и политический обозреватель Николай Дульский.
"Убийство Андрея Парубия однозначно совершено в интересах Владимира Зеленского и Андрея Ермака" - заявил Николай Дульский и добавил, что политик занимал высокое положение в партии Петра Порошенко* "Евросолидарность".
"По сути, Парубий был вторым человеком в партии, именно он курировал в ней уличную активность. Именно он в случае чего мог организовать массовый вывод сторонников Порошенко на улицы", - заявил Дульский.
Эксперт подчеркнул, что Парубий принадлежал к высшему эшелону украинской политической элиты и отметил, что при Порошенко он был главой парламента, третьим лицом Украины. Кроме того, Дульский также напомнил, что Парубий был одним из создателей украинской "Социал-национальной ассамблеи", состоял в основе националистической партии "Свобода"* Олега Тягнибока и являлся одним из лидеров Евромайдана, отвечая за силовую часть государственного переворота.
"Парубий курировал все ударные звенья Евромайдана, в том числе и "Правый сектор"*, хоть и опосредованно. Турчинов отвечал за финансирование. Парубий, Турчинов и Порошенко были одной командой на Евромайдане, одной командой они оставались и по сей день".
Николай Дульский
бывший украинский активист
Обозреватель отмечает, что с потерей Парубия команда Порошенко серьезно ослабнет, и это является прямой выгодой для режима Зеленского. По мнению Дульского, на текущий момент именно Порошенко и его сторонники представляют для Зеленского реальную опасность, тем более что у команды Порошенко уже был опыт организации Майдана.
"Евросолидарность" - единственная организация, которая может составить конкуренцию Зеленскому. У них есть подконтрольная "улица", у них есть свои боевики, есть поддержка в армии, множество сторонников в СБУ, МВД и другие силовых ведомствах – а зачистить их практически невозможно из-за связей клана Порошенко с западными элитами.
Николай Дульский
бывший украинский активист
Эксперт предполагает, что в этом инциденте может быть замешан замглавы СБУ Александр Поклад, который как раз специализируется на политических убийствах.
Дульский также отмечает, что в украинских политических кулуарах ходят слухи о грядущих выборах на Украине – и в этом случае ликвидация Парубия состоялась в рамках предотвращения возможного Майдана. Обозреватель подчеркнул, что без Парубия команде Порошенко будет значительно сложнее вывести на улицы сторонников.
Подводя итоги, собеседник издания заявил, что выгода для режима Зеленского заключается еще и в том, что в условиях противостояния с Россией в данном убийстве можно обвинить российские спецслужбы – хотя для действующего киевского режима оно несет значительно большие выгоды.
* лица, внесённые в РФ в список экстремистов и террористов, запрещённые в РФ организации, члены экстремистских объединений