Эксперт: Парубий был убит с санкции Зеленского и Ермака

Убийство бывшего спикера Верховной Рады не могло произойти без ведома украинской власти. Об этом изданию Украина.ру рассказал бывший украинский активист и политический обозреватель Николай Дульский.

"Убийство Андрея Парубия однозначно совершено в интересах Владимира Зеленского и Андрея Ермака" - заявил Николай Дульский и добавил, что политик занимал высокое положение в партии Петра Порошенко* "Евросолидарность"."По сути, Парубий был вторым человеком в партии, именно он курировал в ней уличную активность. Именно он в случае чего мог организовать массовый вывод сторонников Порошенко на улицы", - заявил Дульский.Эксперт подчеркнул, что Парубий принадлежал к высшему эшелону украинской политической элиты и отметил, что при Порошенко он был главой парламента, третьим лицом Украины. Кроме того, Дульский также напомнил, что Парубий был одним из создателей украинской "Социал-национальной ассамблеи", состоял в основе националистической партии "Свобода"* Олега Тягнибока и являлся одним из лидеров Евромайдана, отвечая за силовую часть государственного переворота.Обозреватель отмечает, что с потерей Парубия команда Порошенко серьезно ослабнет, и это является прямой выгодой для режима Зеленского. По мнению Дульского, на текущий момент именно Порошенко и его сторонники представляют для Зеленского реальную опасность, тем более что у команды Порошенко уже был опыт организации Майдана.Эксперт предполагает, что в этом инциденте может быть замешан замглавы СБУ Александр Поклад, который как раз специализируется на политических убийствах. Дульский также отмечает, что в украинских политических кулуарах ходят слухи о грядущих выборах на Украине – и в этом случае ликвидация Парубия состоялась в рамках предотвращения возможного Майдана. Обозреватель подчеркнул, что без Парубия команде Порошенко будет значительно сложнее вывести на улицы сторонников.Подводя итоги, собеседник издания заявил, что выгода для режима Зеленского заключается еще и в том, что в условиях противостояния с Россией в данном убийстве можно обвинить российские спецслужбы – хотя для действующего киевского режима оно несет значительно большие выгоды.* лица, внесённые в РФ в список экстремистов и террористов, запрещённые в РФ организации, члены экстремистских объединений

