https://ukraina.ru/20250828/kak-treska-chut-ne-razvalila-nato--1067778411.html

Как треска чуть не развалила НАТО

На Украине вступление в НАТО считается единственной настоящей гарантией безопасности. Однако члены Альянса вполне могут воевать между собой, примером чего является многолетний конфликт между Грецией и Турцией из-за Кипра, а также – "тресковые войны" между Исландией и Великобританией. Сама по себе эта трагикомическая история весьма интересна

2025-08-28T16:00

история

история

исландия

великобритания

сша

нато

оон

рыбная ловля

треска

ссср

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1c/1067776718_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_a5b0e740e260b960cd0fc101735c6766.jpg

Исландия, получившая независимость лишь в 1944 году, – одна из уникальных стран мира, не обладающих собственной армией. Главное средство защиты от внешнего врага для государства, окруженного водой, – береговая охрана. Кроме этого, Исландия является членом НАТО с момента основания этой организации в 1949 году, причём вступление республики в Североатлантический альянс сложно назвать добровольным.В мае 1940 года Великобритания оккупировала Исландию – под предлогом того, что остров может быть захвачен Германией как аффилированная с Данией территория (саму Данию нацисты захватили в апреле 1940-го). В июле 1941 года британцы передали Исландию под оккупацию США, которые вскоре создали на острове авиабазу Кефлавик. Решение о вступлении Исландии в НАТО принималось скорее в Вашингтоне, чем в Рейкьявике.Отсутствие армии и "зонтик" НАТО сформировали у исландцев (хоть они и потомки викингов) весьма миролюбивые взгляды на жизнь, благодаря которым те стремятся к миру у себя в стране и за границей. Несмотря на это, островное государство спровоцировало несколько войн с Великобританией, получивших название "тресковых", и даже… вышло победителем в противостоянии с ядерной державой. Пусть даже второстепенной.В 1952 году Исландия контролировала только 3 морских мили территориальных вод (около 5,5 км). Исландия объявила о расширении своих территориальных вод с 3-х до 4-х морских миль, то есть до 7,4 км. Рыбные запасы Исландии в основном опустошала Великобритания, и возмутилась по поводу этого решения именно она.Великобритания подала на Исландию в Международный суд, и закрыла свои порты для всех исландских торговых судов. Это был серьёзный удар по островному государству, поскольку почти весь свой улов трески исландские рыбаки продавали в Англию. Исландия в ответ предложила продать свою треску Советскому Союзу.В те годы СССР искал возможность влияния на членов НАТО, и с удовольствием согласился закупать исландскую треску. Но когда первые советские рефрижераторы появились в порту Рейкьявика, забеспокоились уже в США. В самом начале "холодной войны" Вашингтону совсем не хотелось иметь рядом со своей авиабазой советские суда. США объявили о закупках исландской трески на более выгодных условиях. После такого "манёвра" главного члена НАТО Великобритании ничего не оставалось, как признать право Исландии на 4-мильную ширину территориальных вод.Но исландцы на этом останавливаться не собирались. В то время у большинства стран территориальные воды составляли 12 морских миль (чуть больше 22 км.), и в Рейкьявике решили пойти тем же путём. Однако был один нюанс: расширение территориальных вод должны были признать все страны. И тут потомкам викингов не повезло – почти все страны НАТО были против такого расширения. Причины были понятны: вся Европа ловила треску у берегов Исландии. Несмотря на это, Исландия решила расширить свои воды до 12 миль, ещё дальше отодвинув британских рыбаков от своих берегов.В Лондоне развязали настоящий конфликт. Первая из трёх "тресковых войн" началась в полночь 1 сентября 1958 года. В качестве протеста против расширения территориальных вод Исландии британские рыбаки под охраной четырёх военных кораблей продолжили промысел у Вестфьордов и на юго-востоке Исландии."Боевые" действия шли почти три года по всем фронтам: многочисленные (по меркам Исландии) демонстрации у посольства Великобритании (в ответ из репродукторов крутили военные марши), выдворение британских рыболовецких судов за пределы 12-мильной зоны и стычки с английскими военными кораблями. Флагман исландского флота охраны рыболовства "Тhor", водоизмещением 920 тонн, участвовал в большинстве операций.Всего у исландцев было семь кораблей береговой охраны и 2 летающие лодки Consolidated PBY Catalina, переданные американцами (летать могла только одна из них). При этом Великобритания за три года конфликта направила к берегам Исландии 53 военных корабля – фрегатов и патрульных судов. О техническом превосходстве говорить и нечего – самый быстрый исландский корабль развил скорость 17 узлов (31,5 км/ч), британские – около 30-ти. Не удивительно, что попытки исландцев физически выдворить британских рыбаков за пределы 12-мильной зоны не могли увенчаться успехом.И тогда потомки викингов решили использовать шантаж. Правительство Исландии объявило, что оно рассматривается вопрос о выходе страны из НАТО. Советский Союз горячо поддержал эту идею.Для США это стало бы серьёзным ударом, ведь Кефлавик был единственной базой ВВС США в Северной Атлантике. Кроме этого, в Исландии располагались две крупные радиолокационные станции НАТО, и советские подводные лодки Северного флота, выходя в Атлантику, были вынуждены преодолевать Фареро-Исландский противолодочный рубеж. Мимо острова также проходил маршрут на патрулирование в Атлантику советских стратегических бомбардировщиков и дальних противолодочных самолетов.Вашингтон надавил на Лондон, и британцы, ругаясь сквозь зубы, отвели свои фрегаты и признали новые территориальные воды Исландии. Вслед за Великобританией это сделали и другие государства-члены НАТО.На конференции ООН по морскому праву, которая состоялась в 1960-61 годах, удалось достигнуть соглашения, которое устраивало обе стороны. Исландии оставили новые границы территориальных вод, а Великобритании разрешили вести в них промысел в определённых частях и в определённое время года. Кроме того, по результатам конференции было оговорено, что все дальнейшие конфликты между странами на почве рыболовства будут рассматриваться Международным судом в Гааге. Однако "тресковый мир", заключённый в 1961 году, воцарился совсем ненадолго.В сентябре 1972 года Исландия в одностороннем порядке расширила свои территориальные воды до 50 миль (92,5 км.), мотивируя это истощением запасов трески. Это был отчаянный шаг, ведь против Исландии объединились две страны с крупным рыбодобывающим флотом – Великобритания и ФРГ. 50-мильная запретная зона никак не вписывалась ни в один из международных договоров, что позволило Лондону и Бонну подать совместный иск в Международный суд.Во второй "тресковой войне" исландцы применили новый приём – они не пытались выдворить британские траулеры из своих вод, а просто обрезали тросы, которые соединяли трал и рыболовное судно. Таким образом лишились орудий лова 18 английских траулеров. В ответ Великобритания снова направила свои военные корабли к берегам Исландии. Британские фрегаты таранили патрульные корабли исландцев.Исландия в суде проиграла. И тогда в Рейкьявике ещё раз использовали шантаж по старой схеме – выход из НАТО. И снова американцы дрогнули – ведь им очень нужны базы на острове, и откровенно безразличен тресковый конфликт.Великобритания вместе с ФРГ признала запретную для рыболовства 50-ти мильную зону вокруг Исландии. 8 ноября 1973 года Исландия и Великобритания подписали временное соглашение, по которому суммарный улов британцев внутри 50-мильной зоны не должен был превышать 130 000 тонн в год.Срок соглашения истекал в 1975 году, и исландцы явно не собирались его продлевать, ведь в 1972 году конференция по международному морскому праву признала за прибрежными государствами право на контроль над двухсотмильной экономической зоной. В этой зоне имеет право проводить лов рыбы и добычу морепродуктов только страна, владеющая ею. Промысел может проводить и другая страна, но только на основе межправительственных договорённостей.После истечения срока временного соглашения с Великобританией, и получив международное правовое обоснование, Исландия в 1975 году ввела запрет на ловлю трески иностранными траулерами в двухсотмильной зоне (370 км.) вокруг Исландии. Прежде чем объявить это решение, Исландия купила у Польши два рыболовецких траулера, вооружила их. Таким образом, кораблей береговой охраны в стране стало 8.Великобритания восприняла это как оскорбление. Начиная с 1952 года, маленькая страна, у которой не было армии и флота, покушается на экономические интересы ядерной державы, и, самое главное, всегда добивается своего! Не удивительно, что по своему накалу третья "тресковая война" была самой жестокой.Корабли двух стран таранили друг друга, стреляли не только предупредительными выстрелами, но и на поражение. На этот раз для защиты 40 своих траулеров Великобритания отправила 22 фрегата (одновременно в водах Исландии находилось до 9 британских военных кораблей), 7 судов снабжения, 9 буксиров и 3 вспомогательных судна. В феврале 1976 года Исландия разорвала дипломатические отношения с Великобританией.Власти Исландии придумали новый инструмент шантажа. Они уже не просто грозились покинуть НАТО, а заявили, что для защиты своей трески купят сторожевые корабли проекта 35 у Советского Союза. Такого рода перспектива шокировала Альянс. Не важно, что для такой покупки у Исландии просто не было денег – СССР по такому случаю мог и подарить пару-тройку сторожевиков островному государству.Вершиной же исландского шантажа стало объявленное намерение закрыть авиабазу США в Кефлавике. При этом из-за малочисленности и однородности населения, целиком поддерживающего своё правительство в "тресковом" вопросе, США просто не могли организовать государственный переворот. Высаживать десант и отстранять от власти правительство страны-члена НАТО было бы безумием даже для Трампа.Поэтому США в очередной раз пожертвовали интересами Великобритании.30 мая 1976 года было подписано соглашение, по которому Великобритания признала границы исключительной экономической зоны Исландии, и третья "тресковая война" завершилась. Британцы смогли добиться лишь того, что в течение полугода после подписания соглашения внутри двухсотмильной зоны могли находиться 24 их траулера. По истечения этого срока британские траулеры не могли проводить лов внутри экономической зоны Исландии без особого разрешения исландского правительства."Тресковые войны" являются предметом национальной гордости исландцев. Хотя, конечно, победа в них была достигнута с помощью шантажа США и НАТО. Судя по всему, именно на подобный шантаж в качестве "гарантий безопасности" рассчитывают и в Киеве, требуя принять в Альянс Украину. Вот только совсем не факт, что в условной "трубопроводной войне", спровоцированной Украиной против Венгрии, США станут на сторону Киева.

исландия

великобритания

сша

ссср

история, исландия, великобритания, сша, нато, оон, рыбная ловля, треска, ссср, конфликт, флот