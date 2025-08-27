"Напористое и нахальное продвижение": Виктор Баранец рассказал про наступление в Сумской области
Создание буферной зоны на севере — сложная задача, успех которой зависит от ясности поставленных целей и готовности выделить необходимые силы и средства для ее удержания и расширения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Отвечая на вопрос о том, справится ли новый командующий с этой задачей, Баранец указал, что "это зависит от того, какая ситуация будет складываться на Украине. А если туда придут бригады и дивизии французов, британцев и немцев? Наш Генштаб держит в уме этот фактор, расширяя буферную зону".
При этом он отметил, что дела в Сумской области идут неплохо: "Там у нас идет медленное, но напористое и нахальное продвижение. Бомбы и ракеты уже рвутся на военных объектах в самих Сумах. Где-то наши подразделения подошли на 12 километров к городу".
Главной проблемой Баранец назвал определение четких параметров зоны: "Никуда не годится, если солдаты, офицеры и генералитет не будут понимать ее ширину и глубину. Допустим, ширина и глубина этой зоны составит 100 километров. А туда разве не будут прилетать украинские ракеты и дроны? Будут".
В таком случае, по его словам, "если переговоры ни к чему не приведут, буферную зону придется расширять. А это потребует от нас серьезных ресурсов: и людских, и оружейных", — заключил собеседник издания.
