"Напористое и нахальное продвижение": Виктор Баранец рассказал про наступление в Сумской области - 27.08.2025
"Напористое и нахальное продвижение": Виктор Баранец рассказал про наступление в Сумской области
Создание буферной зоны на севере — сложная задача, успех которой зависит от ясности поставленных целей и готовности выделить необходимые силы и средства для ее удержания и расширения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2025-08-27T05:00
2025-08-27T05:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067670426_0:20:2719:1549_1920x0_80_0_0_22a169404266c3287891ead8c4612da7.jpg
Отвечая на вопрос о том, справится ли новый командующий с этой задачей, Баранец указал, что "это зависит от того, какая ситуация будет складываться на Украине. А если туда придут бригады и дивизии французов, британцев и немцев? Наш Генштаб держит в уме этот фактор, расширяя буферную зону".При этом он отметил, что дела в Сумской области идут неплохо: "Там у нас идет медленное, но напористое и нахальное продвижение. Бомбы и ракеты уже рвутся на военных объектах в самих Сумах. Где-то наши подразделения подошли на 12 километров к городу".Главной проблемой Баранец назвал определение четких параметров зоны: "Никуда не годится, если солдаты, офицеры и генералитет не будут понимать ее ширину и глубину. Допустим, ширина и глубина этой зоны составит 100 километров. А туда разве не будут прилетать украинские ракеты и дроны? Будут".В таком случае, по его словам, "если переговоры ни к чему не приведут, буферную зону придется расширять. А это потребует от нас серьезных ресурсов: и людских, и оружейных", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО в материале Анны Черкасовой "Апти Алаудинов: "Ахмат" — это бойцы не из Чечни, а из всей России" на сайте Украина.ру.
"Напористое и нахальное продвижение": Виктор Баранец рассказал про наступление в Сумской области

05:00 27.08.2025
 
Создание буферной зоны на севере — сложная задача, успех которой зависит от ясности поставленных целей и готовности выделить необходимые силы и средства для ее удержания и расширения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Отвечая на вопрос о том, справится ли новый командующий с этой задачей, Баранец указал, что "это зависит от того, какая ситуация будет складываться на Украине. А если туда придут бригады и дивизии французов, британцев и немцев? Наш Генштаб держит в уме этот фактор, расширяя буферную зону".
При этом он отметил, что дела в Сумской области идут неплохо: "Там у нас идет медленное, но напористое и нахальное продвижение. Бомбы и ракеты уже рвутся на военных объектах в самих Сумах. Где-то наши подразделения подошли на 12 километров к городу".
Главной проблемой Баранец назвал определение четких параметров зоны: "Никуда не годится, если солдаты, офицеры и генералитет не будут понимать ее ширину и глубину. Допустим, ширина и глубина этой зоны составит 100 километров. А туда разве не будут прилетать украинские ракеты и дроны? Будут".
В таком случае, по его словам, "если переговоры ни к чему не приведут, буферную зону придется расширять. А это потребует от нас серьезных ресурсов: и людских, и оружейных", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО в материале Анны Черкасовой "Апти Алаудинов: "Ахмат" — это бойцы не из Чечни, а из всей России" на сайте Украина.ру.
Вчера, 10:20
Командир роты, старший лейтенант "Пума": Офицер, командир всегда должен думать о смерти
Лента новостейМолния