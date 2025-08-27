"Эта цифра близка к истине, но мнение не изменит": Ищенко про обнародование данных о потерях ВСУ - 27.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250827/eta-tsifra-blizka-k-istine-no-mnenie-ne-izmenit-ischenko-pro-obnarodovanie-dannykh-o-poteryakh-vsu-1067691046.html
"Эта цифра близка к истине, но мнение не изменит": Ищенко про обнародование данных о потерях ВСУ
"Эта цифра близка к истине, но мнение не изменит": Ищенко про обнародование данных о потерях ВСУ - 27.08.2025 Украина.ру
"Эта цифра близка к истине, но мнение не изменит": Ищенко про обнародование данных о потерях ВСУ
Обнародование данных о потерях ВСУ даже в колоссальных масштабах не способно изменить настроения в украинском обществе, которое продолжает получать информацию исключительно из официальных источников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-08-27T06:00
2025-08-27T06:00
новости
украина
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
украина.ру
потери
потери всу
потери украины
потери всу на сегодня
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/18/1057028277_0:0:1249:702_1920x0_80_0_0_cfbb9a238c45df80dc56e2f000a6fbb9.jpg
На днях хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и выяснили, что Украина потеряла на фронте миллион семьсот тысяч убитыми и пропавшими без вести.По мнению эксперта, "украинское общество массово получает информацию из тех же источников, что и мы с вами. Так что вряд ли там будет широко распространяться информация о том, что какие-то хакеры якобы где-то что-то взломали". Реакцию СНБО Украины, который назвал информацию фейком, Ищенко объяснил тем, что "СНБО заявляет позицию государства, на основании которой СМИ будут эту информацию или исключать из своих новостных программ, или комментировать".При этом обозреватель отметил, что, по его подсчетам, ВСУ "должны были потерять миллион или миллион двести тысяч. Но могли и больше потерять".Он подчеркнул, что "к невосполнимым потерям надо добавить двести или больше тысяч дезертиров. Плюс раненные, которые в строй не вернутся". С учетом этого, а также тех, кто выехал за рубеж, "армия на линии боевого соприкосновения серьезно сократилась, но она не исчезла"."Эта цифра близка к истине. Но вряд ли обнародование этих данных повлияет на чье-то мнение. И до этого депутаты и военные говорили о гигантских потерям. Еще полгода назад, по оценкам западных экспертов, потери приближались к миллиону", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина использует Трампа как посредника, чтобы торговаться с Россией" на сайте Украина.ру.Также на тему мобилизации и ТЦК в статье Павла Котова "Арифметика мобилизации. Когда ждать на фронте последнего украинца" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250826/komandir-roty-starshiy-leytenant-puma-ofitser-komandir-vsegda-dolzhen-dumat-o-smerti-1067651960.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/18/1057028277_143:0:1079:702_1920x0_80_0_0_851d58a8ac0e8300b6b8330d8c80e471.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украина.ру, потери, потери всу, потери украины, потери всу на сегодня, мобилизация, дезертирство , главные новости, новости украины, убитые, хакер
Новости, Украина, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, потери, потери ВСУ, потери Украины, потери ВСУ на сегодня, мобилизация, дезертирство , Главные новости, Новости Украины, убитые, хакер

"Эта цифра близка к истине, но мнение не изменит": Ищенко про обнародование данных о потерях ВСУ

06:00 27.08.2025
 
© Фотокладбище
кладбище - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Обнародование данных о потерях ВСУ даже в колоссальных масштабах не способно изменить настроения в украинском обществе, которое продолжает получать информацию исключительно из официальных источников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На днях хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и выяснили, что Украина потеряла на фронте миллион семьсот тысяч убитыми и пропавшими без вести.
По мнению эксперта, "украинское общество массово получает информацию из тех же источников, что и мы с вами. Так что вряд ли там будет широко распространяться информация о том, что какие-то хакеры якобы где-то что-то взломали".
Реакцию СНБО Украины, который назвал информацию фейком, Ищенко объяснил тем, что "СНБО заявляет позицию государства, на основании которой СМИ будут эту информацию или исключать из своих новостных программ, или комментировать".
При этом обозреватель отметил, что, по его подсчетам, ВСУ "должны были потерять миллион или миллион двести тысяч. Но могли и больше потерять".
Он подчеркнул, что "к невосполнимым потерям надо добавить двести или больше тысяч дезертиров. Плюс раненные, которые в строй не вернутся". С учетом этого, а также тех, кто выехал за рубеж, "армия на линии боевого соприкосновения серьезно сократилась, но она не исчезла".
"Эта цифра близка к истине. Но вряд ли обнародование этих данных повлияет на чье-то мнение. И до этого депутаты и военные говорили о гигантских потерям. Еще полгода назад, по оценкам западных экспертов, потери приближались к миллиону", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина использует Трампа как посредника, чтобы торговаться с Россией" на сайте Украина.ру.
Также на тему мобилизации и ТЦК в статье Павла Котова "Арифметика мобилизации. Когда ждать на фронте последнего украинца" на сайте Украина.ру.
Позывной Пума - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Вчера, 10:20
Командир роты, старший лейтенант "Пума": Офицер, командир всегда должен думать о смертиМолодой, улыбчивый 33-летний командир роты с позывным Пума. Судьба его даже для войны по-своему уникальна. Еще в 2023-ем был старшим сержантом, мотористом десантно-высадочного средства морской пехоты. Завозил на лодках штурмовые группы бригады на посты боевого охранения островов в устье Днепра.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРостислав ИщенкоВооруженные силы УкраиныУкраина.рупотерипотери ВСУпотери Украиныпотери ВСУ на сегоднямобилизациядезертирствоГлавные новостиНовости Украиныубитыехакер
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15Расчеты ПВО за ночь сбили 26 беспилотников над регионами РФ: сводка по БПЛА на 7:45
07:15"Уже полмиллиона наколотили": Виктор Баранец о катастрофических потерях ВСУ и молчании Киева
06:50"Надо лупить по заводам, которые делают беспилотники": военный эксперт о ключевых целях ВС РФ
06:40"Большой вооруженный до зубов муравейник": Михаил Павлив рассказал о милитаризации Украины
06:20У Киева нет никакого плана "Б": Михаил Павлив о последствиях сворачивания западной помощи Украине
06:00"Эта цифра близка к истине, но мнение не изменит": Ищенко про обнародование данных о потерях ВСУ
05:40"Придут вооруженные до зубов серьезные ребята": Баранец о реальной угрозе европейской интервенции
05:33Если в кино появляется герой из Донбасса — значит, это кому-нибудь нужно?
05:32Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима
05:15"Одессу надо брать руками в бархатных рукавицах": военный эксперт о подготовке к возвращению города
05:10Между палкой Келлога и "кровью и потом" Залужного. Чем заняты украинские элиты
05:08Когда президента Польши Кароля Навроцкого внесут на "Миротворец"?
05:07Экономика Украины и война: индийский дизель, работорговля, мародёрство и отставка Котина
05:00"Напористое и нахальное продвижение": Виктор Баранец рассказал про наступление в Сумской области
04:40"В лучшем случае — двадцать миллионов": политолог рассказал о демографической катастрофе на Украине
04:25ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ и ВПК Украины: сводка за ночь на 4:00
04:20"За деньги постоять с картонкой они не боялись": Ищенко объяснил отсутствие протестов за мир на Украине
04:00"Армия разогрета и поймала кураж, ее опасно останавливать": эксперт о важности четких задач для ВС РФ
03:43Украинец, арестованный в Италии по делу о взрывах на "Северных потоках", руководил операцией
03:26В результате удара украинских террористов по жилому дому в Ростове-на-Дону никто не пострадал
Лента новостейМолния