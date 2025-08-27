https://ukraina.ru/20250827/eta-tsifra-blizka-k-istine-no-mnenie-ne-izmenit-ischenko-pro-obnarodovanie-dannykh-o-poteryakh-vsu-1067691046.html

"Эта цифра близка к истине, но мнение не изменит": Ищенко про обнародование данных о потерях ВСУ

Обнародование данных о потерях ВСУ даже в колоссальных масштабах не способно изменить настроения в украинском обществе, которое продолжает получать информацию исключительно из официальных источников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/18/1057028277_0:0:1249:702_1920x0_80_0_0_cfbb9a238c45df80dc56e2f000a6fbb9.jpg

На днях хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и выяснили, что Украина потеряла на фронте миллион семьсот тысяч убитыми и пропавшими без вести.По мнению эксперта, "украинское общество массово получает информацию из тех же источников, что и мы с вами. Так что вряд ли там будет широко распространяться информация о том, что какие-то хакеры якобы где-то что-то взломали". Реакцию СНБО Украины, который назвал информацию фейком, Ищенко объяснил тем, что "СНБО заявляет позицию государства, на основании которой СМИ будут эту информацию или исключать из своих новостных программ, или комментировать".При этом обозреватель отметил, что, по его подсчетам, ВСУ "должны были потерять миллион или миллион двести тысяч. Но могли и больше потерять".Он подчеркнул, что "к невосполнимым потерям надо добавить двести или больше тысяч дезертиров. Плюс раненные, которые в строй не вернутся". С учетом этого, а также тех, кто выехал за рубеж, "армия на линии боевого соприкосновения серьезно сократилась, но она не исчезла"."Эта цифра близка к истине. Но вряд ли обнародование этих данных повлияет на чье-то мнение. И до этого депутаты и военные говорили о гигантских потерям. Еще полгода назад, по оценкам западных экспертов, потери приближались к миллиону", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина использует Трампа как посредника, чтобы торговаться с Россией" на сайте Украина.ру.Также на тему мобилизации и ТЦК в статье Павла Котова "Арифметика мобилизации. Когда ждать на фронте последнего украинца" на сайте Украина.ру.

