Красные стрелочки нацелены на Краматорск и Славянск: Виктор Баранец о главной цели наступления в Донбассе

Наступательная группировка российских войск нацелена на ключевую агломерацию в Донбассе, где противник, по словам эксперта, пытается заткнуть дыры в обороне, бросая в бой даже сотрудников военкоматов. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

По словам Баранца, самое "кипящее" направление специальной военной операции сейчас – это полоса между Покровском и Константиновкой, где идут яростные встречные бои. Эксперт отметил, что где бы сегодня ни дралась российская армия, ее стратегической целью остается агломерация Краматорска и Славянска.Военный обозреватель заявил, что затягивание Киевом переговорного процесса играет на руку России. "Пока Зеленский продолжает торговаться – это нам выгодно. Чем больше киевский режим будет тянуть резину и не принимать разумные предложения Москвы, тем больше территорий он потеряет", – подчеркнул Баранец.Он также добавил, что российская армия имеет колоссальный опыт сдерживания попыток ВСУ заткнуть дыры в обороне, куда противник посылает не только молодежь, но и людей из территориальной обороны. Главная задача на данном этапе, по словам эксперта, – не дать противнику закрыть участки прорыва и заставить украинский фронт на этом участке посыпаться.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО в материале Анны Черкасовой "Апти Алаудинов: "Ахмат" — это бойцы не из Чечни, а из всей России" на сайте Украина.ру.

