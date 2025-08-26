Красные стрелочки нацелены на Краматорск и Славянск: Виктор Баранец о главной цели наступления в Донбассе - 26.08.2025 Украина.ру
Наступательная группировка российских войск нацелена на ключевую агломерацию в Донбассе, где противник, по словам эксперта, пытается заткнуть дыры в обороне, бросая в бой даже сотрудников военкоматов. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2025-08-26T06:40
2025-08-26T06:40
По словам Баранца, самое "кипящее" направление специальной военной операции сейчас – это полоса между Покровском и Константиновкой, где идут яростные встречные бои. Эксперт отметил, что где бы сегодня ни дралась российская армия, ее стратегической целью остается агломерация Краматорска и Славянска.Военный обозреватель заявил, что затягивание Киевом переговорного процесса играет на руку России. "Пока Зеленский продолжает торговаться – это нам выгодно. Чем больше киевский режим будет тянуть резину и не принимать разумные предложения Москвы, тем больше территорий он потеряет", – подчеркнул Баранец.Он также добавил, что российская армия имеет колоссальный опыт сдерживания попыток ВСУ заткнуть дыры в обороне, куда противник посылает не только молодежь, но и людей из территориальной обороны. Главная задача на данном этапе, по словам эксперта, – не дать противнику закрыть участки прорыва и заставить украинский фронт на этом участке посыпаться.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО в материале Анны Черкасовой "Апти Алаудинов: "Ахмат" — это бойцы не из Чечни, а из всей России" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
06:40 26.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Наступательная группировка российских войск нацелена на ключевую агломерацию в Донбассе, где противник, по словам эксперта, пытается заткнуть дыры в обороне, бросая в бой даже сотрудников военкоматов. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
По словам Баранца, самое "кипящее" направление специальной военной операции сейчас – это полоса между Покровском и Константиновкой, где идут яростные встречные бои.
Эксперт отметил, что где бы сегодня ни дралась российская армия, ее стратегической целью остается агломерация Краматорска и Славянска.
Военный обозреватель заявил, что затягивание Киевом переговорного процесса играет на руку России. "Пока Зеленский продолжает торговаться – это нам выгодно. Чем больше киевский режим будет тянуть резину и не принимать разумные предложения Москвы, тем больше территорий он потеряет", – подчеркнул Баранец.
Он также добавил, что российская армия имеет колоссальный опыт сдерживания попыток ВСУ заткнуть дыры в обороне, куда противник посылает не только молодежь, но и людей из территориальной обороны. Главная задача на данном этапе, по словам эксперта, – не дать противнику закрыть участки прорыва и заставить украинский фронт на этом участке посыпаться.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО в материале Анны Черкасовой "Апти Алаудинов: "Ахмат" — это бойцы не из Чечни, а из всей России" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
21 августа, 18:10
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Красный Лиман, чтобы выбить ВСУ из Славянска и КраматорскаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Больше материалов по теме:
Новости Краматорск Славянск Донбасс Виктор Баранец Украина.ру Вооруженные силы Украины СВО новости СВО сейчас новости СВО Россия Спецоперация наступление наступление ВС РФ наступление России Главные новости
 
Заголовок открываемого материала
Лента новостейМолния