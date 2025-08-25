https://ukraina.ru/20250825/novyy-film-timur-i-ego-komanda-o-chm-eto-kino-i-pochemu-ego-stoit-posmotret-kadry-do-premery-1067620121.html
Новый фильм "Тимур и его команда": о чём это кино и почему его стоит посмотреть? Кадры до премьеры
До премьеры нового фильма "Тимур и его команда" осталось несколько дней. В кинотеатрах нашей большой страны эта лента появится уже 28 августа. Украина.ру, 25.08.2025
До премьеры нового фильма "Тимур и его команда" осталось несколько дней. В кинотеатрах нашей большой страны эта лента появится уже 28 августа. Корреспондент Украина.ру Татьяна Чугаенко побывала на пресс-конференции, которую дали перед показом, и пообщалась с актёрами из этого фильма, а также с режиссёром, снявшим данную картину. Подробности — на видео.
Корреспондент Украина.ру Татьяна Чугаенко побывала на пресс-конференции, которую дали перед показом, и пообщалась с актёрами из этого фильма, а также с режиссёром, снявшим данную картину.