Новый фильм "Тимур и его команда": о чём это кино и почему его стоит посмотреть? Кадры до премьеры

До премьеры нового фильма "Тимур и его команда" осталось несколько дней. В кинотеатрах нашей большой страны эта лента появится уже 28 августа. Украина.ру, 25.08.2025
видео
кино
актер
кинематограф
россия
русская культура
премьеры
фильм
До премьеры нового фильма "Тимур и его команда" осталось несколько дней. В кинотеатрах нашей большой страны эта лента появится уже 28 августа. Корреспондент Украина.ру Татьяна Чугаенко побывала на пресс-конференции, которую дали перед показом, и пообщалась с актёрами из этого фильма, а также с режиссёром, снявшим данную картину. Подробности — на видео.
видео, кино, актер, кинематограф, россия, русская культура, премьеры, фильм, видео
Видео, кино, актер, кинематограф, Россия, русская культура, премьеры, фильм

До премьеры нового фильма "Тимур и его команда" осталось несколько дней. В кинотеатрах нашей большой страны эта лента появится уже 28 августа.
Корреспондент Украина.ру Татьяна Чугаенко побывала на пресс-конференции, которую дали перед показом, и пообщалась с актёрами из этого фильма, а также с режиссёром, снявшим данную картину.
Подробности — на видео.
