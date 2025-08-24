https://ukraina.ru/20250824/kak-neytralizuyut-diversantov-sazonov-raskryl-detali-antidiversionnoy-raboty-na-granitse-1067537041.html

Как нейтрализуют диверсантов: Сазонов раскрыл детали антидиверсионной работы на границе

Организация антидиверсионной обороны на границе выстроена по советским нормативам и включает несколько эшелонов охраны, а для ликвидации прорыва применяются отработанные тактические схемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/87/1033528775_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17dfe09ba319ae5a402add4dbb3efe58.jpg

Ранее в Брянской области сотрудники российских спецслужб обезвредили украинскую ДРГ, которая планировала подрыв крупного ж/д узла. Трое диверсантов были убиты при задержании, еще трое взяты в плен.Глубина проникновения диверсионно-разведывательной группы на сорок километров свидетельствует о том, что группа была хорошо подготовлена. По словам эксперта, такое расстояние при движении по сложно пересеченной местности с маскировкой может преодолеваться за двое суток.Сазонов пояснил, что по старым нормативам преодоление такого расстояния означало бы выход на уровень тыловых застав. Он отметил, что граница охранялась в две линии, причем тыловая находилась как раз на глубине 40–50 километров, и подобные случаи прорыва бывали еще в 80-е годы."При прорыве государственной границы нарушителей должны преследовать поисковые группы, — описал процесс эксперт. — Поисковые группы определяют место нахождения ДРГ, окружают ее, дальше проводится войсковая операция по ее нейтрализации и задержанию".То есть инженерными средствами образуется кольцо окружения, которое по диагонали начинает прочесываться поисковыми группами, заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома" на сайте Украина.ру.Про успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.

