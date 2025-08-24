Как нейтрализуют диверсантов: Сазонов раскрыл детали антидиверсионной работы на границе - 24.08.2025 Украина.ру
Как нейтрализуют диверсантов: Сазонов раскрыл детали антидиверсионной работы на границе
Как нейтрализуют диверсантов: Сазонов раскрыл детали антидиверсионной работы на границе - 24.08.2025 Украина.ру
Как нейтрализуют диверсантов: Сазонов раскрыл детали антидиверсионной работы на границе
Организация антидиверсионной обороны на границе выстроена по советским нормативам и включает несколько эшелонов охраны, а для ликвидации прорыва применяются отработанные тактические схемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-08-24T09:00
2025-08-24T09:00
Ранее в Брянской области сотрудники российских спецслужб обезвредили украинскую ДРГ, которая планировала подрыв крупного ж/д узла. Трое диверсантов были убиты при задержании, еще трое взяты в плен.Глубина проникновения диверсионно-разведывательной группы на сорок километров свидетельствует о том, что группа была хорошо подготовлена. По словам эксперта, такое расстояние при движении по сложно пересеченной местности с маскировкой может преодолеваться за двое суток.Сазонов пояснил, что по старым нормативам преодоление такого расстояния означало бы выход на уровень тыловых застав. Он отметил, что граница охранялась в две линии, причем тыловая находилась как раз на глубине 40–50 километров, и подобные случаи прорыва бывали еще в 80-е годы."При прорыве государственной границы нарушителей должны преследовать поисковые группы, — описал процесс эксперт. — Поисковые группы определяют место нахождения ДРГ, окружают ее, дальше проводится войсковая операция по ее нейтрализации и задержанию".То есть инженерными средствами образуется кольцо окружения, которое по диагонали начинает прочесываться поисковыми группами, заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома" на сайте Украина.ру.Про успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Как нейтрализуют диверсантов: Сазонов раскрыл детали антидиверсионной работы на границе

09:00 24.08.2025
 
© ФСБ РФ
ФСБ РФ пресекла деятельность ячейки по финансированию террористов
Организация антидиверсионной обороны на границе выстроена по советским нормативам и включает несколько эшелонов охраны, а для ликвидации прорыва применяются отработанные тактические схемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Ранее в Брянской области сотрудники российских спецслужб обезвредили украинскую ДРГ, которая планировала подрыв крупного ж/д узла. Трое диверсантов были убиты при задержании, еще трое взяты в плен.
Глубина проникновения диверсионно-разведывательной группы на сорок километров свидетельствует о том, что группа была хорошо подготовлена. По словам эксперта, такое расстояние при движении по сложно пересеченной местности с маскировкой может преодолеваться за двое суток.
Сазонов пояснил, что по старым нормативам преодоление такого расстояния означало бы выход на уровень тыловых застав. Он отметил, что граница охранялась в две линии, причем тыловая находилась как раз на глубине 40–50 километров, и подобные случаи прорыва бывали еще в 80-е годы.
"При прорыве государственной границы нарушителей должны преследовать поисковые группы, — описал процесс эксперт. — Поисковые группы определяют место нахождения ДРГ, окружают ее, дальше проводится войсковая операция по ее нейтрализации и задержанию".
То есть инженерными средствами образуется кольцо окружения, которое по диагонали начинает прочесываться поисковыми группами, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома" на сайте Украина.ру.
Про успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.
Вчера, 05:00
"Украина будет де-факто натовским полигоном": политолог о последствиях планов Запада по урегулированиюПозиция европейских стран по урегулированию представляет собой набор противоречивых предложений, а их истинная цель — заморозить конфликт на выгодных для себя условиях, превратив Украину в плацдарм НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
