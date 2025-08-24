Как нейтрализуют диверсантов: Сазонов раскрыл детали антидиверсионной работы на границе
Организация антидиверсионной обороны на границе выстроена по советским нормативам и включает несколько эшелонов охраны, а для ликвидации прорыва применяются отработанные тактические схемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Ранее в Брянской области сотрудники российских спецслужб обезвредили украинскую ДРГ, которая планировала подрыв крупного ж/д узла. Трое диверсантов были убиты при задержании, еще трое взяты в плен.
Глубина проникновения диверсионно-разведывательной группы на сорок километров свидетельствует о том, что группа была хорошо подготовлена. По словам эксперта, такое расстояние при движении по сложно пересеченной местности с маскировкой может преодолеваться за двое суток.
Сазонов пояснил, что по старым нормативам преодоление такого расстояния означало бы выход на уровень тыловых застав. Он отметил, что граница охранялась в две линии, причем тыловая находилась как раз на глубине 40–50 километров, и подобные случаи прорыва бывали еще в 80-е годы.
"При прорыве государственной границы нарушителей должны преследовать поисковые группы, — описал процесс эксперт. — Поисковые группы определяют место нахождения ДРГ, окружают ее, дальше проводится войсковая операция по ее нейтрализации и задержанию".
То есть инженерными средствами образуется кольцо окружения, которое по диагонали начинает прочесываться поисковыми группами, заключил собеседник издания.
