https://ukraina.ru/20250823/on-nazyval-menya-drugom-ne-stalo-kirilla-vyshinskogo-1067517906.html

Он называл меня другом. Не стало Кирилла Вышинского

Он называл меня другом. Не стало Кирилла Вышинского - 23.08.2025 Украина.ру

Он называл меня другом. Не стало Кирилла Вышинского

Журналист, главный редактор "Радио Спутник", правозащитник, член СПЧ при Президенте РФ и узник совести украинского режима Кирилл Вышинский умер от последствий продолжительной болезни на 59-м году жизни.

2025-08-23T13:27

2025-08-23T13:27

2025-08-23T13:27

украина

россия

крым

кирилл вышинский

сбу

упц

украина.ру

репрессии

свобода слова

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/07/1047876396_236:0:3145:1636_1920x0_80_0_0_90f43da112c0e16e6fb02002d9cfcb28.jpg

Кирилл Вышинский неоднократно называл меня другом, хотя, по большому счёту, мы были не так уж хорошо знакомы. Но общая судьба сближает.Ещё совсем недавно мы переписывались в мессенджере, он говорил, что находится в больнице, но ему уже лучше, и, как выпишется, обещал прислать мне кое-какие судебные документы по его делу. Вчера вечером я закончил часть диссертации, посвящённую реакции украинских СМИ на уголовный процесс против Кирилла. А сегодня утром я узнал, что его больше нет…Кирилл родился в 1967 году в УССР, в Днепропетровске — совсем рядом с моим родным Запорожьем. Окончил филфак, работал на местном телевидении, а затем, с 1999 по 2006 год, — на крупном украинском телеканале ICTV.С 2006 года он был корреспондентом российского телеканала "Россия-1", а с 2014 года возглавил сайт "РИА Новости Украина", что через некоторое время радикально изменит его жизнь.В 2014 году на Украине произошёл госпереворот, в результате которого к власти пришли одновременно и прозападные, и радикально националистические силы. Первая волна политических репрессий прокатилась тут же. Под неё попали журналисты и общественные деятели (Руслан Коцаба, Виталий Диденко, Елена Глищинская и др.), несогласные с дискриминацией русского и русскоязычного населения, а также с незаконным вводом войск на Донбасс для вооружённого подавления антифашистских протестов.Кирилл, как и я, оказался жертвой третьей волны. Его задержали на несколько месяцев позже, чем меня, в 2018 году, по подозрению в госизмене и незаконном хранении оружия. Это — 15 лет тюрьмы. Оружие, очевидно, было просто предлогом для ареста и помещения под стражу, поскольку в обвинительный акт этот эпизод не вошёл.Госизмена в случае Вышинского — это "проведение подрывной деятельности против Украины", которая выразилась в публикации нескольких статей на сайте "РИА Новости Украина". Причём эти статьи написал даже не сам Вышинский, а разные авторы издания. Поэтому СБУ попыталась привязать к делу группу лиц, что автоматически делает обвинения более тяжёлыми.В эту группу должен был попасть ещё один известный журналист, ныне автор сайта Украина.ру Владимир Скачко. Позже у него дома проведут обыск, перенервничав, Владимир попадёт в больницу, а оттуда, под угрозой расправы со стороны праворадикалов, сбежит и переправится в Россию. Решительность спасла ему жизнь.В итоге объединить дела у СБУ и прокуратуры так и не получилось, и Вышинский остался без подельников. Обвинение начинается с того, что преступление совершено при неустановленных обстоятельствах после контактов с неустановленным лицом."В действительности установлено только, что он — Кирилл Вышинский и что почта его. Всё остальное — „неустановленные лица“, „неизвестно, когда“, „неизвестно как“ и „неизвестно каким образом“ совершалось преступление", — прокомментировал действия обвинения адвокат Андрей Доманский.Доманский — яркая фигура в украинской правозащите того времени. Он был адвокатом признанного Amnesty International узником совести журналиста Василия Муравицкого, попавшего в ту же волну политических репрессий, что и мы с Вышинским, но задержанным чуть раньше.А ещё Доманский защищал в суде Сталина. Да, того самого, Иосифа Виссарионовича. Звучит нелепо, но на Украине открыли уголовное производство против главного победителя фашизма по вопросу депортации крымских татар, которая случилась из-за повального коллаборационизма в Крыму.Особая пикантность заключается в том, что современная Украина за коллаборационизм (который выражается вовсе не в переходе на сторону врага в военное время, а в работе учителем, врачом, коммунальщиком или почтальоном в новых регионах РФ) вовсе не депортирует, а сажает в тюрьмы на долгий срок с конфискацией имущества.Дело с мёртвой точки, естественно, никуда не сдвинулось, но адвокат Сталина и Вышинского (Вышинский не только Кирилл, но и Андрей Януарьевич — прокурор и министр иностранных дел СССР) — это звучало мощно!Всего Вышинскому вменили 16 опубликованных на сайте "РИА Новости Украина" статей. Как пример, размещённый 15 мая 2018 года материал с заголовком: "Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии". Речь в нём идёт о предоставлении Константинопольским патриархом Варфоломеем автокефалии для Украины, в результате чего была создана Православная церковь Украины (ПЦУ), которая, в отличие от канонической Украинской православной церкви (УПЦ), поддерживала языковую и национальную политику властей Украины, а также проведение АТО на Донбассе.СБУ считает, что статья была размещена "в интересах Российской Федерации и её представителей с целью оказания им помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а именно противодействия получению автокефалии Украинской поместной церковью". Надо понимать, что согласно Конституции Украины любая церковь отделена от государства, и какие-либо действия против любой из церквей (если таковые были) не могут рассматриваться как действия против государства.Задержание Вышинского было произведено прямо в день публикации статьи (15 мая 2018 года), то есть она стала формальным основанием для задержания "на месте преступления" по соответствующей норме Уголовно-процессуального кодекса Украины. В любом другом случае ему должны были бы вручить подозрение и повестку в суд, задержание бы не произошло."Текст „Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе от автокефалии“ — это новостное сообщение, подготовленное нашими редакторами по открытым источникам, — объяснил Вышинский после освобождения. — Таких „статей“ (я использую терминологию СБУ) на сайте „РИА Новости Украина“ в день выходило не меньше трёх десятков".По словам журналиста, именно этот текст вышел на сайте в 07:26 утра 15 мая 2018 года. В нём излагались две точки зрения на процесс получения томоса об автокефалии, которые были изложены в открытых источниках: на странице в Facebook* известного украинского политического эксперта Дмитрия Корнейчука (его арестуют после начала СВО) и в обращении Священного синода УПЦ (КП) на сайте церкви.Корнейчук высказывал предположение, что Константинополь откажется признавать автокефалию ПЦУ, не верил в перспективу получения томоса и открыто высказывался по этому поводу в эфире украинских телеканалов и в соцсетях.В это же время Священный синод УПЦ (КП), который вёл весной 2018 года активную работу по получению томоса, в своём обращении на сайте заявил, что "вопрос предоставления УПЦ (КП) томоса об автокефалии является делом, которое решается напрямую между украинской православной церковью и Константинопольским патриархом, а президент Украины в это не вмешивается".Более того, УПЦ (КП) жёстко критикует власти России и Московскую патриархию за вмешательство "в процесс признания с целью помешать ему". Эта точка зрения также изложена в тексте "Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии"."С каких пор жёсткая критика Москвы и Московской патриархии, высказанная в тексте Синодом УПЦ (КП), стала противодействием получению автокефалии украинской поместной церкви?" — задавался вопросом Вышинский.Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ 18.09.2018 провёл экспертизу, на основании которой подготовил заключение № 209/1, в котором указано, что ничего противоправного в статье не содержится. Тем не менее проведённое "на месте преступления" (как бы непосредственно после публикации указанной "преступной" статьи) задержание оспорено не было, и суд поместил Вышинского под стражу.Помимо указанной статьи о проблемах церкви, в обвинение по госизмене вошли две новости с заголовками: "В Крыму готовятся ввести рубль" и "Крым перешёл на московское время", а также справочный материал "История украинских референдумов". Представить, что безоценочные новостные сообщения могут быть "подрывной деятельностью", можно только в страшном сне.Впрочем, примерно в то же время мне пытались дать пожизненный срок, в том числе за пересказ выступления немецкого профессора права Райнхарда Меркеля, который объяснил, почему присоединение Крыма к России — не аннексия, а сецессия, а также за констатацию факта, что Крым является частью Российской Федерации согласно Конституции Российской Федерации.Но, пожалуй, самым поразительным эпизодом в деле Вышинского была оценка текста о том, что "украинская власть во главе с П. Порошенко* коррумпирована, олигархична, жестока, безразлична к своему народу, цинична…", как текста "антиукраинской направленности".В общем, обвинения были состряпаны так, что дела неизбежно стали разваливаться — и моё, и Вышинского. В том же 2018 году швейцарская международная правозащитная организация "Сеть Солидарности" признала нас узниками совести и призвала власти Украины к нашему освобождению.Я вышел чуть раньше — осенью 2018-го, Кирилл чуть позже — уже в 2019-м, после 15 месяцев в заключении. Впервые я увидел его в Киеве, в зале суда. Тогда, в августе 2019 года, я, уже оправданный в первой инстанции и ожидающий апелляцию, мотался чуть ли не по всей Украине (Киев, Харьков, Николаев, Житомир, Днепропетровск, естественно, Запорожье), чтобы сделать большой репортаж о политзаключённых для "Русского репортёра", а также собрать материалы для действовавшей тогда правозащитной организации "Успишна варта".Порошенко уходил с нулевыми рейтингами, к власти уверенно шли люди и партии, призывавшие к прекращению войны на Донбассе и более умеренной культурно-языковой политике, в весеннем воздухе витала оттепель. Продлится эта оттепель после избрания Зеленского не более полугода, и тем не менее казалось, что времена меняются.Самое главное, что произошло, — это июньская отмена Конституционным судом "порошенковского" положения ч. 5 ст. 176 УПК Украины, согласно которому людей, обвиняемых в преступлениях, связанных с госбезопасностью, можно было держать только под стражей, без возможности альтернативных мер пресечения. Благодаря этим изменениям многие в тот момент вышли из тюрем. Была надежда, что и с Вышинским произойдёт то же самое.Толпа журналистов и праворадикалов была такая, что в зал еле протиснулись, пришлось стоять. Заседание было совсем коротким, потому что сначала не могли найти прокуроров, а потом оказалось, что их вдруг заменили на новых, а новые, как и предполагалось, не готовы к слушаниям и просят их отложить на пару дней для изучения материалов."Прокуратуру волнует только одно — чтобы я максимально долго находился под стражей, — отреагировал на это, сидевший за столом рядом с адвокатом, Вышинский. — 26 томов своего дела я изучал полтора месяца. Мне непонятно, как новые прокуроры изучат их за пару дней".Праворадикалы из зала орали: "Коллаборант!", "Сепар!", "Нелюдь!", "Страна хочет, чтобы ты сидел!", "Дайте чем-то кинуть в него!". Уже пробившись из зала на улицу, я увидел Жеку Карася с его карасятами из неонацистской группировки С14*, которая выполняет для СБУ всякие "грязные" поручения. Они обступили "воронок" с Вышинским и продолжали выкрикивать оскорбления.Однако главное, что они требовали: "Пиши на обмен!" И в этом, как оказалось, вся соль. Догадываясь, что происходит, я уточнил у адвоката Доманского, связана ли замена прокуроров с вышеуказанным решением Конституционного суда? Тот ответил положительно.По сути, прокуратура просто не дала суду рассмотреть ходатайство защиты об изменении меры пресечения, которое теперь, после решения КСУ, уже могло быть удовлетворено. Понимая, что дело идёт к освобождению, СБУ через подконтрольных праворадикалов пыталась склонить Вышинского к решению об обмене.Конечно, за пару дней прокуроры ни с чем ознакомиться не могли, и августовские заседания не состоялись. От обмена же Кирилл категорически отказался, хотя его об этом просила даже омбудсмен Татьяна Москалькова.И что дальше? На обмен подсудимый не хочет, а доводить дело до конца — значит доводить его до оправдательного приговора. Поэтому сначала Кириллу дежурно продлили содержание под стражей, а 28 августа неожиданно изменили меру на самую лёгкую из всех возможных — личное обязательство. Вышинский вышел из тюрьмы.До сих пор существует недопонимание того, что произошло летом-осенью 2019 года. Российские СМИ, написавшие сегодня о кончине Кирилла, утверждают, что он улетел в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35. Украинские медиа говорят то же самое — Вышинского обменяли на Сенцова и других украинцев, осуждённых в РФ за терроризм.Наверное, секрет можно раскрыть. Впрочем, секрета здесь никакого нет. О том, что Вышинский всё-таки дал добро на обмен, публика узнала из двух источников: сообщения "Интерфакс-Украина" и публикации в соцсети тогдашнего пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган заявления Вышинского о согласии на перемещение за пределы Украины.Сам Кирилл свою позицию публично не менял и ничего подобного не подтверждал. Он действительно вылетел в Россию на одном самолёте с участниками обмена, но не как участник. Его просили покинуть Украину и приехать в РФ ради его же безопасности и судиться дальше дистанционно. Так он и сделал.В том же году мы с узником совести Русланом Коцабой собрали подписи мировых политиков и правозащитников под требованием освободить политзаключённых Украины. Фамилии журналистов из нашего списка Кирилл озвучил на выступлении в Совете Федерации. Этот список получил неформальное название "Список Вышинского".К концу 2021 года ни один из фигурантов списка больше не находился под стражей. Кирилл же стал исполнительным директором МИА "Россия сегодня" (а затем главным редактором "Радио Спутник") и членом Совета по правам человека при Президенте РФ.После начала СВО, когда политические репрессии на Украине вышли на качественно иной уровень и сотни превратились в тысячи, Вышинский сделал очень многое для того, чтобы тема освобождения людей, которые пострадали на Украине за пророссийскую позицию, из маргинальной превратилась в мейнстрим.С ним всегда можно было посоветоваться по любому вопросу. Он никогда не отказывал в поддержке, даже когда это было политически не очень удобно. Так, когда Украину смог покинуть один из авторов издания Украина.ру Дмитрий Губин, а затем он пропал в Белоруссии, никто не хотел помочь.Все боялись портить отношения и вообще, а мало ли что. Но Кирилл никогда не был таким. Он подключил международные мощности "Радио Спутник", и Губина очень быстро нашли.Теперь у него относительно всё в порядке, правда, пока журналист не может попасть в Россию, где у него жена, из-за определённых пограничных казусов, но, возможно, после окончания СВО проблема решится.Кирилл был достойным человеком, вот всё, что я могу сказать. Таких мало. Его орден "За заслуги перед Отечеством" I степени заслужен по-настоящему.Он был нужен стране, нужен родным, нужен коллегам, нужен тысячам узников украинских тюрем, положение которых он понимал, как никто другой. Но долгие месяцы в заключении, к сожалению, не остаются без последствий. Ему было 58 лет, и он называл меня другом…* лица и организации, внесенные в перечень террористов и экстремистовО том, как в России отреагировали на смерть Кирилла — в материале "Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни"

украина

россия

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, россия, крым, кирилл вышинский, сбу, упц, украина.ру, репрессии, свобода слова, мнения