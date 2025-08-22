Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - 22.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250822/ukrainskie-voyska-21-raz-za-sutki-obstrelyali-territoriyu-dnr-1067430222.html
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - 22.08.2025 Украина.ру
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 боеприпас. Об этом управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в ночь на 22 августа сообщает в своём телеграм-канале
2025-08-22T01:59
2025-08-22T01:59
украина.ру
новости
донецкая народная республика
обстрелы
обстрелы россии сегодня
всу
военные преступления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871992_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_715741f699a3965b2c552ea4cf5acbc5.jpg
"Двадцать один факт вооружённых атак ВФУ [вооруженных формирований Украины]... Восемнадцать вооружённых атак — на горловском направлении. Три вооружённые атаки — на енакиевском направлении. Всего выпущена 21 единица различных боеприпасов", — говорится в сообщении управления.По данным ведомства, в результате обстрелов погибли два гражданских лица, ранения получил 21 человек, в том числе молодой человек 2008 года рождения.За предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела территории ДНР украинскими войсками.Напомним, 21 августа был вынесен приговор семерым боевикам ВСУ, признанным виновными в убийствах мирных жителей и обстрелах гражданской инфраструктуры в ДНР.Следственный комитет России отправил под суд командира орудия артиллерийской батареи 55-ой отдельной артиллерийской бригады ВСУ Александра Фроликова и его шестерых подчиненных: Дениса Воскобойника, Игоря Леженко, Михаила Улинц, Дениса Колихаева, Павла Вовк и Виктора Жукова.Суд приговорил военных преступников к 23 и 24 годам колонии строго режима в зависимости от тяжести преступлений."Установлено, что в марте-апреле 2022 года указанные военнослужащие ВСУ были на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Оттуда они неоднократно производили артиллерийские обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры города и окрестностей, что привело к убийствам и ранениям мирных жителей", — уточнили в СК РФ.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871992_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_b297374e95aa3fdc167befe80ab6359e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, донецкая народная республика, обстрелы, обстрелы россии сегодня, всу, военные преступления
Украина.ру, Новости, Донецкая Народная Республика, обстрелы, обстрелы России сегодня, ВСУ, Военные преступления

Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

01:59 22.08.2025
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
ДзенTelegram
Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 боеприпас. Об этом управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в ночь на 22 августа сообщает в своём телеграм-канале
"Двадцать один факт вооружённых атак ВФУ [вооруженных формирований Украины]... Восемнадцать вооружённых атак — на горловском направлении. Три вооружённые атаки — на енакиевском направлении. Всего выпущена 21 единица различных боеприпасов", — говорится в сообщении управления.
По данным ведомства, в результате обстрелов погибли два гражданских лица, ранения получил 21 человек, в том числе молодой человек 2008 года рождения.
За предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела территории ДНР украинскими войсками.
Напомним, 21 августа был вынесен приговор семерым боевикам ВСУ, признанным виновными в убийствах мирных жителей и обстрелах гражданской инфраструктуры в ДНР.
Следственный комитет России отправил под суд командира орудия артиллерийской батареи 55-ой отдельной артиллерийской бригады ВСУ Александра Фроликова и его шестерых подчиненных: Дениса Воскобойника, Игоря Леженко, Михаила Улинц, Дениса Колихаева, Павла Вовк и Виктора Жукова.

Суд приговорил военных преступников к 23 и 24 годам колонии строго режима в зависимости от тяжести преступлений.

"Установлено, что в марте-апреле 2022 года указанные военнослужащие ВСУ были на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Оттуда они неоднократно производили артиллерийские обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры города и окрестностей, что привело к убийствам и ранениям мирных жителей", — уточнили в СК РФ.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиДонецкая Народная Республикаобстрелыобстрелы России сегодняВСУВоенные преступления
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:59Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
01:54Удар нанесён по Харьковскому району
01:42Российский кинокритик-иноагент Антон Долин получил гражданство Молдавии
01:23США перестали делиться с западными партнёрами разведданными о переговорах по Украине — CBS
01:06Масштабный удар, ликвидация Чикатило и другие события. Сводка за 21 августа
00:54Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязанской, Смоленской и Калужской областях. Сводка угроз на 0:50
00:38Фронтовая сводка за 21 августа от канала "Дневник Десантника"
00:32Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области
00:02Итальянский след теракта: задержанный украинец мог быть причастен к подрыву танкера
23:51Тактический прорыв под Купянском: ВС РФ сковали силы противника
23:23Скандал на Ровенщине: сын высокопоставленного чиновника избежал тюрьмы за убийство пенсионерки
23:12Киев требует ракеты для ударов по глубинной России: Подоляк озвучил новые условия "безопасности"
22:57Военная угроза у берегов Венесуэлы: США направили к Латинской Америке десантную группировку
22:25Паника в германском ВПК: акции оборонных гигантов рухнули на фоне слухов о мире между Россией и Украиной
22:22Тактический успех ВС РФ на Харьковском направлении
22:10Вызов ДПС на Украине теперь заканчивается отправкой на фронт
22:06Нужно ли России бить по АЭС Украины и поедет ли Путин на встречу с Зеленским в Венгрию — Дудчак
21:53Огненный ад в Закарпатье: стратегический завод в Мукачево горит вторые сутки после точного удара ВС РФ
21:42Исторический конфуз: Зеленский вновь опозорился
21:24Киевский Майдан против войны
Лента новостейМолния