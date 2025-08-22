https://ukraina.ru/20250822/ukrainskie-voyska-21-raz-za-sutki-obstrelyali-territoriyu-dnr-1067430222.html

Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 боеприпас. Об этом управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в ночь на 22 августа сообщает в своём телеграм-канале

донецкая народная республика

"Двадцать один факт вооружённых атак ВФУ [вооруженных формирований Украины]... Восемнадцать вооружённых атак — на горловском направлении. Три вооружённые атаки — на енакиевском направлении. Всего выпущена 21 единица различных боеприпасов", — говорится в сообщении управления.По данным ведомства, в результате обстрелов погибли два гражданских лица, ранения получил 21 человек, в том числе молодой человек 2008 года рождения.За предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела территории ДНР украинскими войсками.Напомним, 21 августа был вынесен приговор семерым боевикам ВСУ, признанным виновными в убийствах мирных жителей и обстрелах гражданской инфраструктуры в ДНР.Следственный комитет России отправил под суд командира орудия артиллерийской батареи 55-ой отдельной артиллерийской бригады ВСУ Александра Фроликова и его шестерых подчиненных: Дениса Воскобойника, Игоря Леженко, Михаила Улинц, Дениса Колихаева, Павла Вовк и Виктора Жукова.Суд приговорил военных преступников к 23 и 24 годам колонии строго режима в зависимости от тяжести преступлений."Установлено, что в марте-апреле 2022 года указанные военнослужащие ВСУ были на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Оттуда они неоднократно производили артиллерийские обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры города и окрестностей, что привело к убийствам и ранениям мирных жителей", — уточнили в СК РФ.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

донецкая народная республика

