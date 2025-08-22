На что намекают Зеленскому Путин и Трамп и чему всей России стоило бы поучиться у Крыма — Ераносян - 22.08.2025 Украина.ру
На что намекают Зеленскому Путин и Трамп и чему всей России стоило бы поучиться у Крыма — Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал переговоры, состоявшиеся между США и Россией, а также оценил ситуацию на фронте и работу по предотвращению провокаций и диверсий в России, с помощью которых пытаются уменьшить шансы на мир: 00:29 – О переговорах США и России; 10:28 – О действиях ВС РФ на СВО; 18:27 – Орден "За верность долгу";21:20 – Удастся ли Украине сорвать мир? ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war
сша, крым, владимир путин, трамп и зеленский, владимир ераносян, россия, украина.ру, видео, видео
США, Крым, Владимир Путин, Трамп и Зеленский, Владимир Ераносян, Россия, Украина.ру, Видео

На что намекают Зеленскому Путин и Трамп и чему всей России стоило бы поучиться у Крыма — Ераносян

18:35 22.08.2025
 
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал переговоры, состоявшиеся между США и Россией, а также оценил ситуацию на фронте и работу по предотвращению провокаций и диверсий в России, с помощью которых пытаются уменьшить шансы на мир:
00:29 – О переговорах США и России;
10:28 – О действиях ВС РФ на СВО;
18:27 – Орден "За верность долгу";
21:20 – Удастся ли Украине сорвать мир?
ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war
