На что намекают Зеленскому Путин и Трамп и чему всей России стоило бы поучиться у Крыма — Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал переговоры, состоявшиеся между США и Россией, а также оценил ситуацию на фронте и работу по предотвращению провокаций и диверсий в России, с помощью которых пытаются уменьшить шансы на мир: 00:29 – О переговорах США и России; 10:28 – О действиях ВС РФ на СВО; 18:27 – Орден "За верность долгу";21:20 – Удастся ли Украине сорвать мир? ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал переговоры, состоявшиеся между США и Россией, а также оценил ситуацию на фронте и работу по предотвращению провокаций и диверсий в России, с помощью которых пытаются уменьшить шансы на мир:
00:29 – О переговорах США и России;
10:28 – О действиях ВС РФ на СВО;
18:27 – Орден "За верность долгу";
21:20 – Удастся ли Украине сорвать мир?
ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war