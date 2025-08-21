https://ukraina.ru/20250821/blackrock-i-drugie-finansovye-struktury-bardin-nazval-istinnykh-benefitsiarov-ukrainskogo-proekta-1067334760.html

"BlackRock и другие финансовые структуры": Бардин назвал истинных бенефициаров украинского проекта

"BlackRock и другие финансовые структуры": Бардин назвал истинных бенефициаров украинского проекта - 21.08.2025 Украина.ру

"BlackRock и другие финансовые структуры": Бардин назвал истинных бенефициаров украинского проекта

За политическим фасадом украинского конфликта скрываются экономические интересы глобальных финансовых групп, стремящихся вернуть инвестиции, вложенные в киевский режим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета организации "Офицеры России", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин

Аналитик указал, что западные инвестиции в Украину носят не геополитический, а экономический характер. Речь идет о долгосрочных проектах контроля над ресурсами, которые временно приостановились.Бардин детализировал структуру влияния: "Включающее в себя фонд BlackRock и другие финансовые структуры. Трамп победил Камалу Харрис, которая ставленником глубинного государства и являлась".Эксперт отметил, что, несмотря на победу Трампа на выборах, глубинное государство сохраняет значительное влияние в Европе. "Несмотря на потерю поста президента США, deep state достаточно уверенно чувствует себя на территории Европы. [Марк] Рютте, [Урсула] фон дер Ляйен, [Эммануэль] Макрон, [Кир] Стармер, [Александр] Стубб. Политические победы в Молдове и Румынии. Список внушительный, и он впечатляет", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, приобретает ли процесс мирного урегулирования на российских условиях зримые очертания — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс".

