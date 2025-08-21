"BlackRock и другие финансовые структуры": Бардин назвал истинных бенефициаров украинского проекта
За политическим фасадом украинского конфликта скрываются экономические интересы глобальных финансовых групп, стремящихся вернуть инвестиции, вложенные в киевский режим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета организации "Офицеры России", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
Аналитик указал, что западные инвестиции в Украину носят не геополитический, а экономический характер. Речь идет о долгосрочных проектах контроля над ресурсами, которые временно приостановились.
"Инвесторам надо вернуть хотя бы часть потраченных денег. Инвесторы — это политические противники [президента США] Дональда Трампа, так называемое deep state", — констатировал эксперт.
Бардин детализировал структуру влияния: "Включающее в себя фонд BlackRock и другие финансовые структуры. Трамп победил Камалу Харрис, которая ставленником глубинного государства и являлась".
Эксперт отметил, что, несмотря на победу Трампа на выборах, глубинное государство сохраняет значительное влияние в Европе.
"Несмотря на потерю поста президента США, deep state достаточно уверенно чувствует себя на территории Европы. [Марк] Рютте, [Урсула] фон дер Ляйен, [Эммануэль] Макрон, [Кир] Стармер, [Александр] Стубб. Политические победы в Молдове и Румынии. Список внушительный, и он впечатляет", - резюмировал собеседник издания.
