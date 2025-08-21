"BlackRock и другие финансовые структуры": Бардин назвал истинных бенефициаров украинского проекта - 21.08.2025 Украина.ру
"BlackRock и другие финансовые структуры": Бардин назвал истинных бенефициаров украинского проекта
"BlackRock и другие финансовые структуры": Бардин назвал истинных бенефициаров украинского проекта
"BlackRock и другие финансовые структуры": Бардин назвал истинных бенефициаров украинского проекта
За политическим фасадом украинского конфликта скрываются экономические интересы глобальных финансовых групп, стремящихся вернуть инвестиции, вложенные в киевский режим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета организации "Офицеры России", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
2025-08-21T05:00
2025-08-21T05:00
Аналитик указал, что западные инвестиции в Украину носят не геополитический, а экономический характер. Речь идет о долгосрочных проектах контроля над ресурсами, которые временно приостановились.Бардин детализировал структуру влияния: "Включающее в себя фонд BlackRock и другие финансовые структуры. Трамп победил Камалу Харрис, которая ставленником глубинного государства и являлась".Эксперт отметил, что, несмотря на победу Трампа на выборах, глубинное государство сохраняет значительное влияние в Европе. "Несмотря на потерю поста президента США, deep state достаточно уверенно чувствует себя на территории Европы. [Марк] Рютте, [Урсула] фон дер Ляйен, [Эммануэль] Макрон, [Кир] Стармер, [Александр] Стубб. Политические победы в Молдове и Румынии. Список внушительный, и он впечатляет", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, приобретает ли процесс мирного урегулирования на российских условиях зримые очертания — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс".
"BlackRock и другие финансовые структуры": Бардин назвал истинных бенефициаров украинского проекта

05:00 21.08.2025
 
© commons.wikimedia.org / Christopher Michel
- РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© commons.wikimedia.org / Christopher Michel
За политическим фасадом украинского конфликта скрываются экономические интересы глобальных финансовых групп, стремящихся вернуть инвестиции, вложенные в киевский режим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета организации "Офицеры России", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
Аналитик указал, что западные инвестиции в Украину носят не геополитический, а экономический характер. Речь идет о долгосрочных проектах контроля над ресурсами, которые временно приостановились.

"Инвесторам надо вернуть хотя бы часть потраченных денег. Инвесторы — это политические противники [президента США] Дональда Трампа, так называемое deep state", — констатировал эксперт.

Бардин детализировал структуру влияния: "Включающее в себя фонд BlackRock и другие финансовые структуры. Трамп победил Камалу Харрис, которая ставленником глубинного государства и являлась".
Эксперт отметил, что, несмотря на победу Трампа на выборах, глубинное государство сохраняет значительное влияние в Европе.
"Несмотря на потерю поста президента США, deep state достаточно уверенно чувствует себя на территории Европы. [Марк] Рютте, [Урсула] фон дер Ляйен, [Эммануэль] Макрон, [Кир] Стармер, [Александр] Стубб. Политические победы в Молдове и Румынии. Список внушительный, и он впечатляет", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
О том, приобретает ли процесс мирного урегулирования на российских условиях зримые очертания — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс".
Вчера, 04:30
"Трамп объявит себя молодцом": политолог Каргин оценил итоги встречи в Белом домеВстреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне закончилась так, как и предполагали многие аналитики — без кардинальных решений и громких скандалов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин
