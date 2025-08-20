https://ukraina.ru/20250820/stychka-v-kieve-chto-obschego-u-ukrainskikh-anarkhistov-rossiyskikh-natsistov-i-dvizheniya-lgbt-1067325888.html

Стычка в Киеве: что общего у украинских анархистов, российских нацистов и движения ЛГБТ*

Стычка в Киеве: что общего у украинских анархистов, российских нацистов и движения ЛГБТ* - 20.08.2025 Украина.ру

Стычка в Киеве: что общего у украинских анархистов, российских нацистов и движения ЛГБТ*

Прелюбопытнейший эпизод произошел на днях в Киеве. Лидер российских коллаборационистов Денис Капустин** (на Украине именующий себя Никитиным) был атакован гомосексуалистами с анархическими замашками. Все это произошло на похоронах художника Давида Чичкана, чья биография тоже интересна сама по себе

2025-08-20T13:25

2025-08-20T13:25

2025-08-20T13:50

эксклюзив

украина

русский добровольческий корпус

анархия

киев

художник

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/14/1067320074_0:0:1083:609_1920x0_80_0_0_472ce7659d8f610845c6fff46174901f.png

От соцреализма к обезьянамЛиквидированный российской армией на запорожском направлении минометчик Чичкан художником был потомственным. По этой династии живописцев хорошо прослеживается весь путь постепенного морального и идейного разложения советской, а затем самостийной украинской интеллигенции.Прадед самого младшего Чичкана – Леонид Чичкан (1911-1977), ныне подзабытый мастер, заслуженный художник УССР, профессор Киевского государственного художественного института. Признанный авторитет среди поклонников соцреализма.Как это часто случалось в семьях деятелей, обласканных советской властью, сын соцреалиста Аркадий зашел, как принято сейчас ерничать, не в ту дверь и вышел оттуда законченным нонконформистом. Апогей его фронды случился на т.н. Выставке 13-ти в 1979 году, которая, как пишут летописцы местного "патриотического" искусства, стала "пассивным сопротивлением украинской живописи социалистическому реализму".Дальше – больше. Внук Леонида Чичкана Илья окончательно отмежевался от своего деда и примкнул к "Новой волне", сочинив попутно некую концепцию "психодарвинизма". Ниже фото Ильи Чичкана на фоне одного из его, с позволения сказать, творений.Закономерный финал идеалистаВот у этого самого Ильи Чичкана и родился в 1986 году сын Давид. Прерывать династию он не стал и также подался в живописцы. В какой-то момент юноша увлекся идеями анархизма, поэтому большинство его работ имеют ярко выраженный политический привкус.Судя по его картинкам, иллюзий по поводу современного украинского государства Чичкан не испытывал. Вот, например, одна из его работ из серии "мечты и реальность".Все изменилось с началом Майдана 2013-2014 гг. Украинские анархисты слились в протестном экстазе с когда-то непримиримыми противниками-националистами и в обнимку потянулись в ряды ВСУ после начала боевых действий в Донбассе.Прекраснодушные книжные идеи ультралевых в духе "воля або смерть" не выдержали первого же столкновения с действительностью. Крикливые анархисты, голосившие на каждом углу, что их отечество – все человечество, в один миг обернулись "шестерками" самой махровой реакции, шовинизма и ничем не прикрытого неонацизма украинского разлива.Причем взяли их именно на роль обслуги, чернорабочих, расходного материала. Собственного голоса, политического представительства и хоть какого-то влияния не то, что на жизнь страны, но и в рядах вооруженных сил Украины они не имели и не имеют.Дал слабину и Чичкан, до последнего пытавшийся придать украинской армии ореол борцов за свободу и считавший все эти майданы прологом к будущим революционным изменениям. Перед нами любопытный экземпляр идейного борца и мечтателя, искренне считавшего, что Украина идет правильной дорогой, но к неверной цели, написал в телеграм-канале "Специально для RT" писатель, публицист Дмитрий Петровский. Всем мечтателям, всем идейным борцам и верующим в то, что они воюют в ВСУ "во имя добра", а потому вынуждены временно мириться со злом, смерть Чичкана говорит: "Нет", продолжил Петровский. "А тому, кто еще жив, красноречиво намекает, что пора бежать и бороться за анархию где-нибудь в другом месте", - резюмировал писатель.Вышиваночный анархизмПо иронии судьбы, анархический красно-черный флаг очень похож на знамя бандеровцев, различает их только направление разделительной полосы – косая у леваков, прямая – у националистов. Также произошло и в жизни – украинских последователей Нестора Махно теперь в упор тоже не отличишь от местной праворадикальной публики.Образ повстанческого вождя времен Гражданской войны вообще претерпел в нынешнем украинском королевстве кривых зеркал странные метаморфозы. Тот же Чичкан когда-то нарисовал на одном из домов большой мурал с Махно, где тот изображен под украинским флагом. Батьку-анархиста таким образом встроили в ряд заурядных борцов за украинскую независимость, которым он по существу не был и быть никогда не мог. А вот современным поклонникам Махно такой генезис оказался вполне по силам. Показателен пример российского анархиста Дмитрия Петрова, профессионального революционера, который за свою короткую жизнь где только не засветился. Он участвовал в массовых протестах в Москве в 2011-2012 гг., в событиях на Майдане в Киеве, в белорусских протестах после выборов президента в 2020 г., а также полгода прожил в Курдистане, где его единомышленники строили что-то похожее на социальную республику.С 2018 года Петров жил на Украине, откуда участвовал в деятельности т.н. Боевой организации анархо-коммунистов, которая взяла на себя ответственность за ряд террористических актов в РФ.После начала СВО Петров записался в киевскую тероборону, где даже попытался создать "антиавторитарный взвод". Четыре месяца они находились в тылу, а потом поступили в распоряжение... "Правого сектора"*, в составе которого воевали дальше на передовой. Петров участвовал в боях под Сватовым и Кременной, а пулю свою в итоге нашел близ Артемовска (Бахмута) в апреле 2023 года.Вместе с ним погибли еще два левых активиста из Ирландии и США, которые вместе с ним были в Курдистане. Это к вопросу о том, что в пестром интернационале иностранных наемников на службе ВСУ можно встретить не только неонацистов, но и их, казалось бы, идейных оппонентов.Чума на оба ваших домаДавид Чичкан был ликвидирован в начале августа. Церемония прощания с ним состоялась несколько дней назад в центре Киева. Вокруг гроба собралось под сотню человек, которые держали флаги Украины, анархистов и ЛГБТ*-сообщества.Присутствие "радужных" активистов на анархических мероприятиях давно стало нормой, а о борьбе за права секс-меньшинств говорят в их рядах едва ли не чаще, чем о необходимости освобождения пролетариев от гнета капитала.Мероприятие омрачила группа националистов из "Русского добровольческого корпуса"* (РДК), которая во главе с Капустиным-Никитиным то ли проходила мимо, то ли целенаправленно шла срывать прапоры ЛГБТ.Возник скандал. Под раздачу едва не попал лидер украинских военных-гомосексуалистов Виктор Пилипенко, которому заявили, что негоже приходить на похороны бойца с такими флагами. К стычке подключились анархисты, которые залили предводителя РДК из перцового баллончика. Пострадавший предпочел не усугублять конфликт и удалился, а из стана анархо-гомосексуалистов ему в спину полетели обидные обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации в нецензурной форме, что окончательно перевело всю эту ситуацию в откровенный сюр.Произошедшее еще раз подтвердило, что никаких "хороших русских" на Украине нет и не будет. Достаточно заглянуть в комментарии в соцсетях, где Капустину-Никитину и его соратникам советуют поскорее убираться с Украины в Россию."Воздух кишит несвободой. Русское, а я бы сказал – глобальное имперство витает в воздухе", - прокомментировал у себя в соцсетях Пилипенко.Российские неонацисты, осевшие на Украине, никак не могут понять, что нет никаких правых и левых, а есть лишь украинские спецслужбы, которые курируют и тех, и других в своих интересах.Поэтому размахивать в центре Киева анархическими знаменами можно, а вот развернуть там, например, флаги с серпом и молотом – боже упаси. Те представители левого движения Украины, которые не замарали себя сотрудничеством с нынешними властями, либо убиты, либо сидят по тюрьмам или же уехали в эмиграцию.Остался лишь радужно-красно-черный балаган, густое ядовитое варево из разного рода радикалов и полезных идиотов, настоянное на русофобии, от которого за версту веет украинскими спецслужбами.* Деятельность организации запрещена в РФ** Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЧто из себя представляет РДК - в материале издания Украина.ру От Луны до террора: кто скрывается под вывеской "Русского добровольческого корпуса".

https://ukraina.ru/20240227/1053567125.html

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, русский добровольческий корпус, анархия, киев, художник, сво