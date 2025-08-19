12 лет в очереди за "финской мечтой": вернувшаяся из Финляндии россиянка поделилась воспоминаниями - 19.08.2025 Украина.ру
12 лет в очереди за "финской мечтой": вернувшаяся из Финляндии россиянка поделилась воспоминаниями
Двенадцать лет ожидания, финские корни и сложный выбор между налаживающейся жизнью в России и европейской мечтой – так начиналась история переезда семьи Екатерины Бариловой в Финляндию в начале 2000-х годов. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Европы уроженка Санкт-Петербурга
"Мы решили переехать еще в 90-х, когда в России было особенно тяжело", – вспоминает Барилова. "Мама одна воспитывала меня, зарплаты постоянно задерживали. А поскольку у нас были финские корни – мама наполовину финка – мы подали документы на программу репатриации".Ожидание своей очереди растянулось на долгие 12 лет. За это время, как признается Екатерина, ситуация в России значительно улучшилась: "Когда в 2004 году подошла наша очередь, можно было уже не уезжать. Наступила так называемая "путинская Россия", жизнь постепенно налаживалась. Но мы решили – раз уж дождались, надо попробовать".Три года адаптации, включая интенсивные языковые курсы, стали серьезным испытанием: "Мы пытались учить финский еще в России, но по факту пришлось начинать с нуля. Каждый день с 8 утра до 16 часов – как на работу. Пропускать нельзя – лишишься пособия".Несмотря на трудности, Екатерина смогла поступить в финскую консерваторию: "Понимала на занятиях едва ли половину, но желание учиться было сильнее всех препятствий". После окончания консерватории она пробовала поступить в высшую школу, но не хватило баллов.Барилова вспоминает тот период как время самоопределения и творческих поисков. По ее словам, работа ведущей караоке в баре приносила не только доход, но и искреннее удовольствие. Несмотря на то, что это не было связано с ее музыкальным образованием, именно там она провела почти пять лет, обретая новый опыт и знакомства, пока судьба не свела ее с человеком, который впоследствии стал ее мужем.Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.Еще один материал в рамках данного проекта: "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".
Двенадцать лет ожидания, финские корни и сложный выбор между налаживающейся жизнью в России и европейской мечтой – так начиналась история переезда семьи Екатерины Бариловой в Финляндию в начале 2000-х годов. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Европы уроженка Санкт-Петербурга
"Мы решили переехать еще в 90-х, когда в России было особенно тяжело", – вспоминает Барилова. "Мама одна воспитывала меня, зарплаты постоянно задерживали. А поскольку у нас были финские корни – мама наполовину финка – мы подали документы на программу репатриации".
Ожидание своей очереди растянулось на долгие 12 лет. За это время, как признается Екатерина, ситуация в России значительно улучшилась: "Когда в 2004 году подошла наша очередь, можно было уже не уезжать. Наступила так называемая "путинская Россия", жизнь постепенно налаживалась. Но мы решили – раз уж дождались, надо попробовать".
Три года адаптации, включая интенсивные языковые курсы, стали серьезным испытанием: "Мы пытались учить финский еще в России, но по факту пришлось начинать с нуля. Каждый день с 8 утра до 16 часов – как на работу. Пропускать нельзя – лишишься пособия".
Несмотря на трудности, Екатерина смогла поступить в финскую консерваторию: "Понимала на занятиях едва ли половину, но желание учиться было сильнее всех препятствий". После окончания консерватории она пробовала поступить в высшую школу, но не хватило баллов.
Барилова вспоминает тот период как время самоопределения и творческих поисков. По ее словам, работа ведущей караоке в баре приносила не только доход, но и искреннее удовольствие.
Несмотря на то, что это не было связано с ее музыкальным образованием, именно там она провела почти пять лет, обретая новый опыт и знакомства, пока судьба не свела ее с человеком, который впоследствии стал ее мужем.
Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.
Еще один материал в рамках данного проекта: "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".
Лента новостейМолния