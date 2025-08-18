"Вместе батьку легче бить". Зеленский и европейские лидеры едут в Белый дом - 18.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250818/vmeste-batku-legche-bit-zelenskiy-i-evropeyskie-lidery-edut-v-belyy-dom-1067202948.html
"Вместе батьку легче бить". Зеленский и европейские лидеры едут в Белый дом
"Вместе батьку легче бить". Зеленский и европейские лидеры едут в Белый дом - 18.08.2025 Украина.ру
"Вместе батьку легче бить". Зеленский и европейские лидеры едут в Белый дом
Об Овальном кабинете у Зеленского не лучшие воспоминания. Перепалка с Трампом во время первой их встречи в Белом доме стала тяжёлым испытанием для честолюбивого лидера киевского режима. На встречу, во время которой будет решаться без преувеличения судьба Украины, украинский президент взял с собой группу поддержки из европейских лидеров.
2025-08-18T16:58
2025-08-18T16:58
эксклюзив
украина
европа
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
ес
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/16/1061285638_1:0:655:368_1920x0_80_0_0_3386318b2793934efc94ec700d91e3da.jpg
Расчёт на то, что большинством удастся убедить Трампа продолжить оказывать давление на Россию и принудить её отказаться от своих целей. Украинцы ждут результатов переговоров с опасением и тревогой. Мы собрали подборку мнений украинских экспертов, которые не видят перспектив компромиссного мира и расценивают поведение американской администрации как предательство.Политический аналитик Валерий ПекарСегодня вечером по киевскому времени состоится встреча президентов Трампа и Зеленского. Сценарии могут быть разные, но наиболее вероятный сценарий — Трамп решит, что пора проверить, действительно ли Путин стремится к миру, и установит дедлайн, после которого будет рассматривать вопрос введения или невведения санкций.США и Россию сближают не симпатии двух дедов-автократов, а ряд объективных причин, описанных в первом комментарии. В то же время это сближение не может произойти, потому что пространство манёвра Путина ограничено Китаем, а пространство манёвра Трампа ограничено Европой (которая в таком сближении не заинтересована).Трамп очень стремится к лаврам миротворца и не может оставить эту мечту, но для миротворчества нужно желание обеих сторон. Миротворчество обычно происходит по следующему правилу: берём условия более сильного, кто побеждает, корректируем их и навязываем их более слабому, кто проигрывает.Это не подход Трампа, это универсальный подход, потому что, если условия неприемлемы для побеждающего, он просто продолжит боевые действия. С точки зрения Трампа, Россия постоянно побеждает, потому что она всегда и всюду побеждает.Это не подтверждается ни историей, ни отчётами аналитиков американских государственных учреждений, но Трамп не читает ни того, ни другого, доверяя интуиции. Людей, которые могут сказать: "Мистер президент, вы ошибаетесь", в окружении Трампа не существует.Таким образом, с точки зрения Трампа, Зеленский отказывается признать очевидное и безоговорочное поражение Украины, и это его характеризует в глазах Трампа как неразумного и кровожадного упрямца. А украинцы — это отважные люди, которые продолжают сражаться только потому, что их лидер отказывается признать очевидное. Такое видение не зависит от слов Зеленского или его костюма.Попытка европейских лидеров навести резкость на реальную ситуацию обычно имеет краткосрочный эффект. Введение жёстких санкций противоречит идее крупного соглашения США с Китаем. Этого не стоит делать до прямых американо-китайских переговоров. Украинский вопрос будет на столе как один из многих.Путин будет продолжать боевые действия, пока есть ресурс и надежды на результат. Ресурс исчерпаемый, но пока ещё есть. Путин пойдёт на переговоры, когда будет считать, что ресурс близится к критической точке. Не раньше.Европа хорошо понимает, что её безопасность зависит от Украины, поэтому будет помогать больше, но не подставляя своих людей под удар, чтобы не потерять внутриполитическую поддержку. Европейских денег достаточно, чтобы обеспечить нашу оборону.США при любых условиях будут продавать европейцам оружие, иначе будут терять рынки. Всё зависит от сил обороны Украины и сплочённости общества. Не имея возможности преодолеть Силы обороны, в ближайшее время Россия усилит удары по тылу — ракетно-дроновые и информационные. Но и атаки на фронте тоже усугубит.Политолог Олег ПостернакВместе батьку легче бить! Чего-то вспомнилась украинская поговорка в контексте аудиенции Зеленского и лидеров Европы в Белом доме. Американцы через твиты и заявления Трампа и Уиткоффа уже начали давление на Зеленского и прогрев возможности коррекции его позиции.Суть предложения, если коротко, — гарантии безопасности и участие США в них в обмен на отвод ВСУ из Донбасса и согласие на контроль РФ над оккупированными регионами. Зеленский теоретически может не идти сначала в категорический ва-банк противодействия Трампу и дать непубличные осторожные намёки на перспективу реализации мирной программы Уиткоффа-Путина.Ради трёхсторонней встречи. А на ней уже действовать более принципиально и твёрдо по теме суверенитета Украины и попытаться выставить Путина неадекватным и главным виновником провала мирного процесса. Пока это выглядит довольно фантастически и требует удачи. Ведь, думаю, на этот раз Трамп точно подготовится к давлению на Зеленского лучше.Волонтёр Юрий КасьяновПонять американцев можно: они уже дважды спасали Европу — во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны, и вот теперь третий раз вмешиваться в европейские дела, терять людей и напрягать ресурсы Штатам не очень хочется.Осознавая мрачные перспективы нападения России на страны НАТО после поражения Украины, администрация Байдена сделала, наверное, всё возможное, чтобы не дать империи победить, и при этом — не дай Бог! — не спровоцировать безумных правителей болот на обмен ядерными ударами.Байден, конечно, мог разрушить санкциями экономику России и дать Украине столько оружия, чтобы хватило до самой Москвы, но не стал этого делать, оставив решение проблемы Трампу. Трамп не случайно говорит, что это "война Байдена", потому что он, вероятно, действительно мог договориться с Путиным, который накануне вторжения требовал гарантий нерасширения НАТО на восток и другую чушь, используя отказ Европы как оправдание начала войны.Вероятнее всего, Трамп, будучи президентом вместо Байдена, действительно мог пойти на уступки Путину и даже заставить на что-то пойти Украину — сегодня никто не знает точно. Но война могла быть отложена на несколько лет.Теперь Трамп изо всех сил хочет закрыть украинский вопрос, опасаясь, как ранее Байден, окончательной победы империи и предстоящей после этой великой европейской войны, в которую снова по самые уши будет втянута Америка.Это, пожалуй, единственно возможное рациональное объяснение политики новой администрации США, если только не объяснять американский идиотизм личными качествами Трампа и его команды. Америка стремится избежать великой европейской войны, и ради этой цели они готовы пожертвовать украинскими территориями, людьми и самой Украиной.С другой стороны, у них там тоже есть свои красные линии, поэтому и заговорили о каких-то гарантиях безопасности от США, ведь, если Путина не остановить на Украине, он обязательно придёт в Европу. А остановить его могут только ВСУ.Общественный деятель Сергей ФурсаПутин, идущий по красной дорожке, которую ему выкатывают американские солдаты, — это, конечно, безмерно ужасная картина. Но хорошо, что не только для нас, но и для американцев. И если это и позор для кого-то, то точно не для Украины. И тяжело на фоне такой картинки продавать, что ты стал большим снова.Но вот что важно для нас, так это то, как сильно сейчас Европа поддерживает Украину. И на уровне символов важно. И в практической плоскости, когда не даёт Трампу давить на Украину так сильно, как ему хотелось бы.Но прежде всего о символах. Потому что очень часто на Украине слышны голоса, что Украина никому не нужна. Что Европе нужны наши люди и наши земли. Что они загоняют нас в долги. Что на самом деле Украину никогда не примут в ЕС.А правда в другом. Правда в том, что ради поддержки Украины абсолютно все европейские лидеры собираются вместе. В августе. В сезон отпусков. И три дня подряд как минимум посвящают исключительно поддержке Украины....И так сильно вкладываться можно только в того, кто действительно важен для тебя. Причём все они заинтересованы иметь хорошие отношения с США. Но не боятся рисковать разозлить Трампа. Идут на этот риск ради поддержки Украины.Кстати, это также говорит и о том, что европейские ценности — это не пустые слова. Они действительно есть. Мы часто смеёмся над Европой. Что удивительно, когда бедный и больной смеётся над богатым и здоровым. Однако это факт....Но сейчас именно ЕС помогает Украине держаться. И военная поддержка Украины, даже на фоне отвалившихся США, в этом году уже больше, чем в прошлом. И Европа готова помогать и дальше.И именно Европу сейчас ненавидят российские пропагандисты. Которые начинали эту войну с борьбы против проклятых англосаксов. И незаметно теперь говорят, что Россия всю жизнь дружила с американцами, а вот эти европейцы…Сейчас много поводов для пессимизма. И много усталости. Но среди всего этого на четвёртый год войны мы видим картину поддержки Украины всеми ведущими нациями Европы.Лидеры, которые готовы звонить в Киев и говорить железным голосом, что реформы важны, но также спешат на помощь Украине при внешних вызовах. Защищая Украину как от внешней агрессии, так и от хронических болезней. И всё это мы увидели в течение месяца. Что не может не радовать. Что не может не быть проявлением того же света в конце тоннеля.Читайте также: Большой день в Белом доме: агитбригада "партии войны" едет обрабатывать Трампа
украина
европа
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/16/1061285638_82:0:573:368_1920x0_80_0_0_7e63f36d38f8b43c21bdb17bcbc74ec0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, европа, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, нато
Эксклюзив, Украина, Европа, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ЕС, Вооруженные силы Украины, НАТО

"Вместе батьку легче бить". Зеленский и европейские лидеры едут в Белый дом

16:58 18.08.2025
 
Трамп и Зеленский
Трамп и Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Об Овальном кабинете у Зеленского не лучшие воспоминания. Перепалка с Трампом во время первой их встречи в Белом доме стала тяжёлым испытанием для честолюбивого лидера киевского режима. На встречу, во время которой будет решаться без преувеличения судьба Украины, украинский президент взял с собой группу поддержки из европейских лидеров.
Расчёт на то, что большинством удастся убедить Трампа продолжить оказывать давление на Россию и принудить её отказаться от своих целей. Украинцы ждут результатов переговоров с опасением и тревогой. Мы собрали подборку мнений украинских экспертов, которые не видят перспектив компромиссного мира и расценивают поведение американской администрации как предательство.
Политический аналитик Валерий Пекар
Сегодня вечером по киевскому времени состоится встреча президентов Трампа и Зеленского. Сценарии могут быть разные, но наиболее вероятный сценарий — Трамп решит, что пора проверить, действительно ли Путин стремится к миру, и установит дедлайн, после которого будет рассматривать вопрос введения или невведения санкций.
США и Россию сближают не симпатии двух дедов-автократов, а ряд объективных причин, описанных в первом комментарии. В то же время это сближение не может произойти, потому что пространство манёвра Путина ограничено Китаем, а пространство манёвра Трампа ограничено Европой (которая в таком сближении не заинтересована).
Трамп очень стремится к лаврам миротворца и не может оставить эту мечту, но для миротворчества нужно желание обеих сторон. Миротворчество обычно происходит по следующему правилу: берём условия более сильного, кто побеждает, корректируем их и навязываем их более слабому, кто проигрывает.
Это не подход Трампа, это универсальный подход, потому что, если условия неприемлемы для побеждающего, он просто продолжит боевые действия. С точки зрения Трампа, Россия постоянно побеждает, потому что она всегда и всюду побеждает.
Это не подтверждается ни историей, ни отчётами аналитиков американских государственных учреждений, но Трамп не читает ни того, ни другого, доверяя интуиции. Людей, которые могут сказать: "Мистер президент, вы ошибаетесь", в окружении Трампа не существует.
Таким образом, с точки зрения Трампа, Зеленский отказывается признать очевидное и безоговорочное поражение Украины, и это его характеризует в глазах Трампа как неразумного и кровожадного упрямца. А украинцы — это отважные люди, которые продолжают сражаться только потому, что их лидер отказывается признать очевидное. Такое видение не зависит от слов Зеленского или его костюма.
Попытка европейских лидеров навести резкость на реальную ситуацию обычно имеет краткосрочный эффект. Введение жёстких санкций противоречит идее крупного соглашения США с Китаем. Этого не стоит делать до прямых американо-китайских переговоров. Украинский вопрос будет на столе как один из многих.
Путин будет продолжать боевые действия, пока есть ресурс и надежды на результат. Ресурс исчерпаемый, но пока ещё есть. Путин пойдёт на переговоры, когда будет считать, что ресурс близится к критической точке. Не раньше.
Европа хорошо понимает, что её безопасность зависит от Украины, поэтому будет помогать больше, но не подставляя своих людей под удар, чтобы не потерять внутриполитическую поддержку. Европейских денег достаточно, чтобы обеспечить нашу оборону.
США при любых условиях будут продавать европейцам оружие, иначе будут терять рынки. Всё зависит от сил обороны Украины и сплочённости общества. Не имея возможности преодолеть Силы обороны, в ближайшее время Россия усилит удары по тылу — ракетно-дроновые и информационные. Но и атаки на фронте тоже усугубит.
Политолог Олег Постернак
Вместе батьку легче бить! Чего-то вспомнилась украинская поговорка в контексте аудиенции Зеленского и лидеров Европы в Белом доме. Американцы через твиты и заявления Трампа и Уиткоффа уже начали давление на Зеленского и прогрев возможности коррекции его позиции.
Суть предложения, если коротко, — гарантии безопасности и участие США в них в обмен на отвод ВСУ из Донбасса и согласие на контроль РФ над оккупированными регионами. Зеленский теоретически может не идти сначала в категорический ва-банк противодействия Трампу и дать непубличные осторожные намёки на перспективу реализации мирной программы Уиткоффа-Путина.
Ради трёхсторонней встречи. А на ней уже действовать более принципиально и твёрдо по теме суверенитета Украины и попытаться выставить Путина неадекватным и главным виновником провала мирного процесса. Пока это выглядит довольно фантастически и требует удачи. Ведь, думаю, на этот раз Трамп точно подготовится к давлению на Зеленского лучше.
Волонтёр Юрий Касьянов
Понять американцев можно: они уже дважды спасали Европу — во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны, и вот теперь третий раз вмешиваться в европейские дела, терять людей и напрягать ресурсы Штатам не очень хочется.
Осознавая мрачные перспективы нападения России на страны НАТО после поражения Украины, администрация Байдена сделала, наверное, всё возможное, чтобы не дать империи победить, и при этом — не дай Бог! — не спровоцировать безумных правителей болот на обмен ядерными ударами.
Байден, конечно, мог разрушить санкциями экономику России и дать Украине столько оружия, чтобы хватило до самой Москвы, но не стал этого делать, оставив решение проблемы Трампу. Трамп не случайно говорит, что это "война Байдена", потому что он, вероятно, действительно мог договориться с Путиным, который накануне вторжения требовал гарантий нерасширения НАТО на восток и другую чушь, используя отказ Европы как оправдание начала войны.
Вероятнее всего, Трамп, будучи президентом вместо Байдена, действительно мог пойти на уступки Путину и даже заставить на что-то пойти Украину — сегодня никто не знает точно. Но война могла быть отложена на несколько лет.
Теперь Трамп изо всех сил хочет закрыть украинский вопрос, опасаясь, как ранее Байден, окончательной победы империи и предстоящей после этой великой европейской войны, в которую снова по самые уши будет втянута Америка.
Это, пожалуй, единственно возможное рациональное объяснение политики новой администрации США, если только не объяснять американский идиотизм личными качествами Трампа и его команды. Америка стремится избежать великой европейской войны, и ради этой цели они готовы пожертвовать украинскими территориями, людьми и самой Украиной.
С другой стороны, у них там тоже есть свои красные линии, поэтому и заговорили о каких-то гарантиях безопасности от США, ведь, если Путина не остановить на Украине, он обязательно придёт в Европу. А остановить его могут только ВСУ.
Общественный деятель Сергей Фурса
Путин, идущий по красной дорожке, которую ему выкатывают американские солдаты, — это, конечно, безмерно ужасная картина. Но хорошо, что не только для нас, но и для американцев. И если это и позор для кого-то, то точно не для Украины. И тяжело на фоне такой картинки продавать, что ты стал большим снова.
Но вот что важно для нас, так это то, как сильно сейчас Европа поддерживает Украину. И на уровне символов важно. И в практической плоскости, когда не даёт Трампу давить на Украину так сильно, как ему хотелось бы.
Но прежде всего о символах. Потому что очень часто на Украине слышны голоса, что Украина никому не нужна. Что Европе нужны наши люди и наши земли. Что они загоняют нас в долги. Что на самом деле Украину никогда не примут в ЕС.
А правда в другом. Правда в том, что ради поддержки Украины абсолютно все европейские лидеры собираются вместе. В августе. В сезон отпусков. И три дня подряд как минимум посвящают исключительно поддержке Украины.
...И так сильно вкладываться можно только в того, кто действительно важен для тебя. Причём все они заинтересованы иметь хорошие отношения с США. Но не боятся рисковать разозлить Трампа. Идут на этот риск ради поддержки Украины.
Кстати, это также говорит и о том, что европейские ценности — это не пустые слова. Они действительно есть. Мы часто смеёмся над Европой. Что удивительно, когда бедный и больной смеётся над богатым и здоровым. Однако это факт.
...Но сейчас именно ЕС помогает Украине держаться. И военная поддержка Украины, даже на фоне отвалившихся США, в этом году уже больше, чем в прошлом. И Европа готова помогать и дальше.
И именно Европу сейчас ненавидят российские пропагандисты. Которые начинали эту войну с борьбы против проклятых англосаксов. И незаметно теперь говорят, что Россия всю жизнь дружила с американцами, а вот эти европейцы…
Сейчас много поводов для пессимизма. И много усталости. Но среди всего этого на четвёртый год войны мы видим картину поддержки Украины всеми ведущими нациями Европы.
Лидеры, которые готовы звонить в Киев и говорить железным голосом, что реформы важны, но также спешат на помощь Украине при внешних вызовах. Защищая Украину как от внешней агрессии, так и от хронических болезней. И всё это мы увидели в течение месяца. Что не может не радовать. Что не может не быть проявлением того же света в конце тоннеля.
Читайте также: Большой день в Белом доме: агитбригада "партии войны" едет обрабатывать Трампа
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаЕвропаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕСВооруженные силы УкраиныНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30ВСУшный аэроразведчик Серж Марко жалуется на причины проседания обороны ВСУ на Покровском направлении
19:25Атаки на Крымский мост, Смоленскую АЭС и трубопровод "Дружба" - звенья одной цепи
19:15Елена Панина: Если Трамп выдержит давление внутри США, то остановит военную помощь Украине
19:14В Киеве на похоронах художника, погибшего на фронте, подрались ЛГБТ-активисты*, боевики РДК** и анархисты
18:56Хитрый ход: в Верховной Раде предложили изменить границы областей
18:46Обстановка на курском участке российско-украинской границы: "накопление войск продолжается"
18:35После встречи Трампа, Зеленского и лидеров ЕС заявлений о мирном соглашении не будет. Новости к 18.35
18:29Георгий Бовт: Когда Россия освободит Донбасс, Европа конфискует ее активы и передаст их Украине
18:22Зеленский заявил Келлогу, что "отдать территории Украины России невозможно"
18:20Модный приговор или "костюмная вечеринка" Зеленского. Итоги 18 августа
18:15Трамп заявил о своей непогрешимости и назвал инакомыслящих тупицами
18:04Зеленский ходит по тоненькой. На встрече с Трампом его не спасёт даже костюм
18:03БПЛА ВСУ атаковали трубопровод "Дружба" - остановлены поставки нефти в Словакию
17:35Планы "пэрэможцив" оказались в мусорном ведре. Европа не будет участвовать в решении судьбы Украины
17:29Кто хочет сорвать мирный план Трампа и могут ли ликвидировать Зеленского — Ордуханян
17:24Президент России обсудил саммит на Аляске с зарубежными лидерами
17:11Военный эксперт Влад Шлепченко: Если ВСУ удержат Доброполье, то потеряют Купянск, Красный Лиман и Северск
17:09Правительство Украины на неделе может разрешить выезд за границу парням младше 22 лет
17:03Зеленский встречается с Келлогом, Трамп настроен на победу
17:02Сырский и его роботы. Как Украина собирается решать проблему численности ВСУ
Лента новостейМолния