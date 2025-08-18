https://ukraina.ru/20250818/vmeste-batku-legche-bit-zelenskiy-i-evropeyskie-lidery-edut-v-belyy-dom-1067202948.html

"Вместе батьку легче бить". Зеленский и европейские лидеры едут в Белый дом

"Вместе батьку легче бить". Зеленский и европейские лидеры едут в Белый дом - 18.08.2025 Украина.ру

"Вместе батьку легче бить". Зеленский и европейские лидеры едут в Белый дом

Об Овальном кабинете у Зеленского не лучшие воспоминания. Перепалка с Трампом во время первой их встречи в Белом доме стала тяжёлым испытанием для честолюбивого лидера киевского режима. На встречу, во время которой будет решаться без преувеличения судьба Украины, украинский президент взял с собой группу поддержки из европейских лидеров.

2025-08-18T16:58

2025-08-18T16:58

2025-08-18T16:58

эксклюзив

украина

европа

россия

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

ес

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/16/1061285638_1:0:655:368_1920x0_80_0_0_3386318b2793934efc94ec700d91e3da.jpg

Расчёт на то, что большинством удастся убедить Трампа продолжить оказывать давление на Россию и принудить её отказаться от своих целей. Украинцы ждут результатов переговоров с опасением и тревогой. Мы собрали подборку мнений украинских экспертов, которые не видят перспектив компромиссного мира и расценивают поведение американской администрации как предательство.Политический аналитик Валерий ПекарСегодня вечером по киевскому времени состоится встреча президентов Трампа и Зеленского. Сценарии могут быть разные, но наиболее вероятный сценарий — Трамп решит, что пора проверить, действительно ли Путин стремится к миру, и установит дедлайн, после которого будет рассматривать вопрос введения или невведения санкций.США и Россию сближают не симпатии двух дедов-автократов, а ряд объективных причин, описанных в первом комментарии. В то же время это сближение не может произойти, потому что пространство манёвра Путина ограничено Китаем, а пространство манёвра Трампа ограничено Европой (которая в таком сближении не заинтересована).Трамп очень стремится к лаврам миротворца и не может оставить эту мечту, но для миротворчества нужно желание обеих сторон. Миротворчество обычно происходит по следующему правилу: берём условия более сильного, кто побеждает, корректируем их и навязываем их более слабому, кто проигрывает.Это не подход Трампа, это универсальный подход, потому что, если условия неприемлемы для побеждающего, он просто продолжит боевые действия. С точки зрения Трампа, Россия постоянно побеждает, потому что она всегда и всюду побеждает.Это не подтверждается ни историей, ни отчётами аналитиков американских государственных учреждений, но Трамп не читает ни того, ни другого, доверяя интуиции. Людей, которые могут сказать: "Мистер президент, вы ошибаетесь", в окружении Трампа не существует.Таким образом, с точки зрения Трампа, Зеленский отказывается признать очевидное и безоговорочное поражение Украины, и это его характеризует в глазах Трампа как неразумного и кровожадного упрямца. А украинцы — это отважные люди, которые продолжают сражаться только потому, что их лидер отказывается признать очевидное. Такое видение не зависит от слов Зеленского или его костюма.Попытка европейских лидеров навести резкость на реальную ситуацию обычно имеет краткосрочный эффект. Введение жёстких санкций противоречит идее крупного соглашения США с Китаем. Этого не стоит делать до прямых американо-китайских переговоров. Украинский вопрос будет на столе как один из многих.Путин будет продолжать боевые действия, пока есть ресурс и надежды на результат. Ресурс исчерпаемый, но пока ещё есть. Путин пойдёт на переговоры, когда будет считать, что ресурс близится к критической точке. Не раньше.Европа хорошо понимает, что её безопасность зависит от Украины, поэтому будет помогать больше, но не подставляя своих людей под удар, чтобы не потерять внутриполитическую поддержку. Европейских денег достаточно, чтобы обеспечить нашу оборону.США при любых условиях будут продавать европейцам оружие, иначе будут терять рынки. Всё зависит от сил обороны Украины и сплочённости общества. Не имея возможности преодолеть Силы обороны, в ближайшее время Россия усилит удары по тылу — ракетно-дроновые и информационные. Но и атаки на фронте тоже усугубит.Политолог Олег ПостернакВместе батьку легче бить! Чего-то вспомнилась украинская поговорка в контексте аудиенции Зеленского и лидеров Европы в Белом доме. Американцы через твиты и заявления Трампа и Уиткоффа уже начали давление на Зеленского и прогрев возможности коррекции его позиции.Суть предложения, если коротко, — гарантии безопасности и участие США в них в обмен на отвод ВСУ из Донбасса и согласие на контроль РФ над оккупированными регионами. Зеленский теоретически может не идти сначала в категорический ва-банк противодействия Трампу и дать непубличные осторожные намёки на перспективу реализации мирной программы Уиткоффа-Путина.Ради трёхсторонней встречи. А на ней уже действовать более принципиально и твёрдо по теме суверенитета Украины и попытаться выставить Путина неадекватным и главным виновником провала мирного процесса. Пока это выглядит довольно фантастически и требует удачи. Ведь, думаю, на этот раз Трамп точно подготовится к давлению на Зеленского лучше.Волонтёр Юрий КасьяновПонять американцев можно: они уже дважды спасали Европу — во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны, и вот теперь третий раз вмешиваться в европейские дела, терять людей и напрягать ресурсы Штатам не очень хочется.Осознавая мрачные перспективы нападения России на страны НАТО после поражения Украины, администрация Байдена сделала, наверное, всё возможное, чтобы не дать империи победить, и при этом — не дай Бог! — не спровоцировать безумных правителей болот на обмен ядерными ударами.Байден, конечно, мог разрушить санкциями экономику России и дать Украине столько оружия, чтобы хватило до самой Москвы, но не стал этого делать, оставив решение проблемы Трампу. Трамп не случайно говорит, что это "война Байдена", потому что он, вероятно, действительно мог договориться с Путиным, который накануне вторжения требовал гарантий нерасширения НАТО на восток и другую чушь, используя отказ Европы как оправдание начала войны.Вероятнее всего, Трамп, будучи президентом вместо Байдена, действительно мог пойти на уступки Путину и даже заставить на что-то пойти Украину — сегодня никто не знает точно. Но война могла быть отложена на несколько лет.Теперь Трамп изо всех сил хочет закрыть украинский вопрос, опасаясь, как ранее Байден, окончательной победы империи и предстоящей после этой великой европейской войны, в которую снова по самые уши будет втянута Америка.Это, пожалуй, единственно возможное рациональное объяснение политики новой администрации США, если только не объяснять американский идиотизм личными качествами Трампа и его команды. Америка стремится избежать великой европейской войны, и ради этой цели они готовы пожертвовать украинскими территориями, людьми и самой Украиной.С другой стороны, у них там тоже есть свои красные линии, поэтому и заговорили о каких-то гарантиях безопасности от США, ведь, если Путина не остановить на Украине, он обязательно придёт в Европу. А остановить его могут только ВСУ.Общественный деятель Сергей ФурсаПутин, идущий по красной дорожке, которую ему выкатывают американские солдаты, — это, конечно, безмерно ужасная картина. Но хорошо, что не только для нас, но и для американцев. И если это и позор для кого-то, то точно не для Украины. И тяжело на фоне такой картинки продавать, что ты стал большим снова.Но вот что важно для нас, так это то, как сильно сейчас Европа поддерживает Украину. И на уровне символов важно. И в практической плоскости, когда не даёт Трампу давить на Украину так сильно, как ему хотелось бы.Но прежде всего о символах. Потому что очень часто на Украине слышны голоса, что Украина никому не нужна. Что Европе нужны наши люди и наши земли. Что они загоняют нас в долги. Что на самом деле Украину никогда не примут в ЕС.А правда в другом. Правда в том, что ради поддержки Украины абсолютно все европейские лидеры собираются вместе. В августе. В сезон отпусков. И три дня подряд как минимум посвящают исключительно поддержке Украины....И так сильно вкладываться можно только в того, кто действительно важен для тебя. Причём все они заинтересованы иметь хорошие отношения с США. Но не боятся рисковать разозлить Трампа. Идут на этот риск ради поддержки Украины.Кстати, это также говорит и о том, что европейские ценности — это не пустые слова. Они действительно есть. Мы часто смеёмся над Европой. Что удивительно, когда бедный и больной смеётся над богатым и здоровым. Однако это факт....Но сейчас именно ЕС помогает Украине держаться. И военная поддержка Украины, даже на фоне отвалившихся США, в этом году уже больше, чем в прошлом. И Европа готова помогать и дальше.И именно Европу сейчас ненавидят российские пропагандисты. Которые начинали эту войну с борьбы против проклятых англосаксов. И незаметно теперь говорят, что Россия всю жизнь дружила с американцами, а вот эти европейцы…Сейчас много поводов для пессимизма. И много усталости. Но среди всего этого на четвёртый год войны мы видим картину поддержки Украины всеми ведущими нациями Европы.Лидеры, которые готовы звонить в Киев и говорить железным голосом, что реформы важны, но также спешат на помощь Украине при внешних вызовах. Защищая Украину как от внешней агрессии, так и от хронических болезней. И всё это мы увидели в течение месяца. Что не может не радовать. Что не может не быть проявлением того же света в конце тоннеля.Читайте также: Большой день в Белом доме: агитбригада "партии войны" едет обрабатывать Трампа

украина

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, европа, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, нато