https://ukraina.ru/20250816/chislo-pogibshikh-na-porokhovom-zavode-v-ryazanskoy-oblasti-vyroslo-do-11-chelovek--opershtab-1067102175.html

Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 11 человек — оперштаб

Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 11 человек — оперштаб - 16.08.2025 Украина.ру

Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 11 человек — оперштаб

Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 11 человек, сообщает оперативный штаб региона, передаёт телеграм-канал Украина.ру

2025-08-16T11:40

2025-08-16T11:40

2025-08-16T11:40

новости

рязанская область

украина.ру

мчс

взрыв

завод

чп

погибшие

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0a/1055574148_0:0:3318:1866_1920x0_80_0_0_c70f26f838e29d62ddeca7a14cc46f38.jpg

Число погибших на предприятии в Рязанской области выросло до 11, сообщил оперштаб региона. Медпомощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29.По предварительной информации, причиной взрыва на пороховом заводе "Эластик" в Рязанской области стала детонация боеприпаса во время работ.Ранее на эту тему в новостях: "Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 9, пострадали 120 человек — МЧС России".Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250816/sily-pvo-za-noch-unichtozhili-sem-ukrainskikh-bpla-nad-regionami-rossii-1067100297.html

рязанская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рязанская область, украина.ру, мчс, взрыв, завод, чп, погибшие, главные новости