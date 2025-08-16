Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 11 человек — оперштаб - 16.08.2025 Украина.ру
Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 11 человек — оперштаб
Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 11 человек — оперштаб - 16.08.2025 Украина.ру
Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 11 человек — оперштаб
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 11 человек, сообщает оперативный штаб региона, передаёт телеграм-канал Украина.ру
2025-08-16T11:40
2025-08-16T11:40
Число погибших на предприятии в Рязанской области выросло до 11, сообщил оперштаб региона. Медпомощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29.По предварительной информации, причиной взрыва на пороховом заводе "Эластик" в Рязанской области стала детонация боеприпаса во время работ.Ранее на эту тему в новостях: "Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 9, пострадали 120 человек — МЧС России".Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 11 человек — оперштаб

11:40 16.08.2025
 
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 11 человек, сообщает оперативный штаб региона, передаёт телеграм-канал Украина.ру
Число погибших на предприятии в Рязанской области выросло до 11, сообщил оперштаб региона. Медпомощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29.
По предварительной информации, причиной взрыва на пороховом заводе "Эластик" в Рязанской области стала детонация боеприпаса во время работ.
Ранее на эту тему в новостях: "Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 9, пострадали 120 человек — МЧС России".
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния