https://ukraina.ru/20250816/chislo-pogibshikh-na-porokhovom-zavode-v-ryazanskoy-oblasti-vyroslo-do-11-chelovek--opershtab-1067102175.html
Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 11 человек — оперштаб
Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 11 человек — оперштаб - 16.08.2025 Украина.ру
Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 11 человек — оперштаб
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 11 человек, сообщает оперативный штаб региона, передаёт телеграм-канал Украина.ру
2025-08-16T11:40
2025-08-16T11:40
2025-08-16T11:40
новости
рязанская область
украина.ру
мчс
взрыв
завод
чп
погибшие
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0a/1055574148_0:0:3318:1866_1920x0_80_0_0_c70f26f838e29d62ddeca7a14cc46f38.jpg
Число погибших на предприятии в Рязанской области выросло до 11, сообщил оперштаб региона. Медпомощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29.По предварительной информации, причиной взрыва на пороховом заводе "Эластик" в Рязанской области стала детонация боеприпаса во время работ.Ранее на эту тему в новостях: "Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 9, пострадали 120 человек — МЧС России".Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250816/sily-pvo-za-noch-unichtozhili-sem-ukrainskikh-bpla-nad-regionami-rossii-1067100297.html
рязанская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0a/1055574148_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_96b8ab099b1d1c2b7f1b457ae482b14f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рязанская область, украина.ру, мчс, взрыв, завод, чп, погибшие, главные новости
Новости, Рязанская область, Украина.ру, МЧС, взрыв, завод, ЧП, погибшие, Главные новости
Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 11 человек — оперштаб
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 11 человек, сообщает оперативный штаб региона, передаёт телеграм-канал Украина.ру