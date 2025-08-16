Ильич, но не тот. Врач и политик Дмитрий Ульянов - 16.08.2025 Украина.ру
Ильич, но не тот. Врач и политик Дмитрий Ульянов
Ильич, но не тот. Врач и политик Дмитрий Ульянов
Общеизвестно, что вождь Октябрьской Революции В.И. Ленин никогда не бывал ни на Украине, ни в Новороссии. Но вот о его родственниках этого сказать нельзя. Мать и сёстры одно время спасались от преследований полиции в Киеве. А младший брат даже возглавлял правительство советского Крыма, в то время, когда старший возглавлял правительство в Москве
Дмитрий Ильич Ульянов родился в Симбирске 16 августа 1874 года. Окончил гимназию в Самаре, поступил на медицинский факультет Московского университета.Так же как братья был вовлечён в революционную деятельность и в ноябре 1897 года был арестован по делу "Союзного совета объединённых землячеств" и "Рабочего союза". В связи с этим – исключён из университета, год провёл в тюрьме, а потом жил в Туле и Подольске под гласным надзором полиции.Выйдя из-под надзора полиции в 1898 году он поступил в Дерптский (Тарту) университет, который и закончил в 1901 году (традиции относительного либерализма на Кавказе и в Прибалтике имели корни ещё в царской России).В 1902-14 годах совмещал революционную деятельность с работой врача. Первым его медицинским опытом была работа в грязелечебнице на Хаджибейском лимане около Одессы. Там он познакомился с медсестрой Антониной Нещеретовой, которая вскоре стала его женой. Они некоторое время жили в Киеве и Симбирске.В 1903 году на революционной работе в Туле, делегат II-го съезда РСДРП, затем агент ЦК РСДРП в Киеве.Во время Революции 1905-07 годов работал врачом в Симбирске и был членом комитета РСДРП, потом в Серпуховском уезде Московской губернии.В мае 1911 года он переехал в Крым, причём не по работе или партийной необходимости, а по состоянию здоровья. Переехал с женой, но там они разошлись. В 1916 году женился на Александре Карповой, но до 1921 года жили они раздельно.В 1914 году был мобилизован в армию, служил военным врачом в Севастополе, Одессе, в сануправлении Румынского фронта. Дослужился до чина капитана, был награждён орденом Св. Анны 3-й степени "за отлично усердную службу и труды, понесённые по обстоятельствам военного времени".Летом 1917 года он познакомился с Фанни Каплан – она, получив путёвку от общества политкаторжан, приехала в евпаторийский санаторий "Дом каторжан". Дмитрий Ильич работал в Евпатории земским врачом. По воспоминаниям очевидцев (например – бывшего анархиста Виктора Баранченко, чья рукопись о его жене Фаине Ставской была частично опубликована в 90-е), отношения их далеко вышли за пределы традиционных для врача и пациента. Разумеется, на официальном уровне никто и никогда этого не подтверждал, и никто и никогда не пытался "пришить" Дмитрию Ильичу хоть какое-то содействие Каплан во время памятного покушения на заводе Михельсона. Зато современные авторы вольны предполагать, что роман чуть не дошёл брака, но помешали злые эсеры… Кстати, по официальной советской биографии Ульянова в Евпатории в 1917 году вообще не было и табличка на доме, где он жил, говорит, что было это в 1918 году. Какая Каплан? Не было никакой Каплан… Ну а обсуждавшиеся в местной прессе (и даже на заседании Совета) слухи о возможном приезде в город Ленина – это именно слухи. Правда, с солидной источниковой базой.С декабря 1917 года – член Таврического комитета РСДРП(б). В январе 1918 года участвовал в боях под Бахчисараем и Симферополем. В том же году вошёл в состав губкома партии и редколлегии его газеты "Таврическая правда".В апреле 1919 года вернулся в Симферополь, был избран членом обкома партии, назначен наркомом здравоохранения и социального обеспечения. 5 мая 1919 года избран председателем Совнаркома Крымской Советской Социалистической Республики. В 1920-21 годах член Крымского обкома РКП(б) и Ревкома. Удивительно, но во время немецкой оккупации Крыма и власти белых никто на него особого внимания не обратил.К красному террору в Крыму причастен не был. Входил в "тройку", которая рассматривала вопросы политической благонадёжности сотрудников Таврического университета, но там речь шла не о расстреле, а об увольнении.В 1921 году Дмитрий Ульянов переехал в Москву. До 1925 года работал в Наркомздраве (ему, кстати, приписывают изобретение пустышки), а до 1930-го – в Коммунистическом университете им. Свердлова. Потом – в Коммунистическом университете трудящихся Востока, в научном секторе поликлиники Сануправления Кремля, а также в Центральном музее В.И. Ленина. Был делегатом XVI и XVII съездов ВКП(б).В 1930-х годах вместе с Марией Ульяновой написал воспоминания о Ленине. В частности, он писал об увлечении Ленина шахматами, поскольку сам был заядлым шахматистом – его задачи печатались в прессе ещё до революции.Ульянов тяжело болел. В 1935-36 годах ему ампутировали обе ноги – следствие старого обморожения (скорее всего он, как и Ленин, страдал от склероза). Перемещался в инвалидной электроколяске, купленной в своё время для его брата. Жил, преимущественно, в ленинском доме в Горках.В 1941-42 годах был эвакуирован в Ульяновске, затем переехал в Куйбышев и вернулся в Москву.Умер в Горках от приступа стенокардии 16 июля 1943 года в подмосковных Горках в возрасте 69 лет. Злые языки говорят, что болезни способствовало злоупотребление спиртными напитками, к которым он имел слабость со времени жизни в Крыму. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.Дмитрий Ульянов – единственный член семьи, оставивший потомство.От внебрачной связи с Евдокией Червяковой (медсестра в больнице в Серпуховском уезде, где некоторое время работал доктор Ульянов) у него был сын Виктор (1917-84). Интересно, что воспитывался он в семье своей тётки – Анны Ильиничны Ульяновой-Елизаровой. Работал в оборонной промышленности, был награждён орденом Красной Звезды, медалями "За оборону Москвы" и "За трудовое отличие". У него были дети и внуки. Внук младшего Ильича Владимир Викторович, внезапно, наш коллега – работал заместителем начальника связи информационных систем в Агентстве печати "Новости". Правнучка Надежда Владимировна стала кандидатом медицинских наук.От второго брака – с Александрой Карповой, у него была дочь Ольга (1922-2011). В советское время была заметной фигурой, постоянно участвовала во всех мероприятиях, связанных с памятью Ленина. Она подготовила к изданию книги Дмитрия Ильича "Воспоминания о Владимире Ильиче", "Очерки разных лет" и Марии Ульяновой "О В.И. Ленине и семье Ульяновых", издала более 80 статей о семье Ульяновых. По профессии была химиком, преподавала в МГУ.Её дочь Надежда Мальцева работала в Государственном музее-заповеднике "Московский Кремль". У неё есть дочь Елена.Сейчас потомки Дмитрия Ульянова своё родство особенно не афишируют, в ульяновском музее Ленина их контактов не дают. Но что характерно – в отличие от потомков других советских руководителей все родственники Ленина живут в России.
крым
Ильич, но не тот. Врач и политик Дмитрий Ульянов

16:00 16.08.2025
 
Общеизвестно, что вождь Октябрьской Революции В.И. Ленин никогда не бывал ни на Украине, ни в Новороссии. Но вот о его родственниках этого сказать нельзя. Мать и сёстры одно время спасались от преследований полиции в Киеве. А младший брат даже возглавлял правительство советского Крыма, в то время, когда старший возглавлял правительство в Москве
Дмитрий Ильич Ульянов родился в Симбирске 16 августа 1874 года. Окончил гимназию в Самаре, поступил на медицинский факультет Московского университета.
Так же как братья был вовлечён в революционную деятельность и в ноябре 1897 года был арестован по делу "Союзного совета объединённых землячеств" и "Рабочего союза". В связи с этим – исключён из университета, год провёл в тюрьме, а потом жил в Туле и Подольске под гласным надзором полиции.
Выйдя из-под надзора полиции в 1898 году он поступил в Дерптский (Тарту) университет, который и закончил в 1901 году (традиции относительного либерализма на Кавказе и в Прибалтике имели корни ещё в царской России).
В 1902-14 годах совмещал революционную деятельность с работой врача. Первым его медицинским опытом была работа в грязелечебнице на Хаджибейском лимане около Одессы. Там он познакомился с медсестрой Антониной Нещеретовой, которая вскоре стала его женой. Они некоторое время жили в Киеве и Симбирске.
В 1903 году на революционной работе в Туле, делегат II-го съезда РСДРП, затем агент ЦК РСДРП в Киеве.
Во время Революции 1905-07 годов работал врачом в Симбирске и был членом комитета РСДРП, потом в Серпуховском уезде Московской губернии.
В мае 1911 года он переехал в Крым, причём не по работе или партийной необходимости, а по состоянию здоровья. Переехал с женой, но там они разошлись. В 1916 году женился на Александре Карповой, но до 1921 года жили они раздельно.
В 1914 году был мобилизован в армию, служил военным врачом в Севастополе, Одессе, в сануправлении Румынского фронта. Дослужился до чина капитана, был награждён орденом Св. Анны 3-й степени "за отлично усердную службу и труды, понесённые по обстоятельствам военного времени".
Летом 1917 года он познакомился с Фанни Каплан – она, получив путёвку от общества политкаторжан, приехала в евпаторийский санаторий "Дом каторжан". Дмитрий Ильич работал в Евпатории земским врачом. По воспоминаниям очевидцев (например – бывшего анархиста Виктора Баранченко, чья рукопись о его жене Фаине Ставской была частично опубликована в 90-е), отношения их далеко вышли за пределы традиционных для врача и пациента. Разумеется, на официальном уровне никто и никогда этого не подтверждал, и никто и никогда не пытался "пришить" Дмитрию Ильичу хоть какое-то содействие Каплан во время памятного покушения на заводе Михельсона. Зато современные авторы вольны предполагать, что роман чуть не дошёл брака, но помешали злые эсеры…
Кстати, по официальной советской биографии Ульянова в Евпатории в 1917 году вообще не было и табличка на доме, где он жил, говорит, что было это в 1918 году. Какая Каплан? Не было никакой Каплан… Ну а обсуждавшиеся в местной прессе (и даже на заседании Совета) слухи о возможном приезде в город Ленина – это именно слухи. Правда, с солидной источниковой базой.
С декабря 1917 года – член Таврического комитета РСДРП(б). В январе 1918 года участвовал в боях под Бахчисараем и Симферополем. В том же году вошёл в состав губкома партии и редколлегии его газеты "Таврическая правда".
В апреле 1919 года вернулся в Симферополь, был избран членом обкома партии, назначен наркомом здравоохранения и социального обеспечения. 5 мая 1919 года избран председателем Совнаркома Крымской Советской Социалистической Республики. В 1920-21 годах член Крымского обкома РКП(б) и Ревкома. Удивительно, но во время немецкой оккупации Крыма и власти белых никто на него особого внимания не обратил.
К красному террору в Крыму причастен не был. Входил в "тройку", которая рассматривала вопросы политической благонадёжности сотрудников Таврического университета, но там речь шла не о расстреле, а об увольнении.
В 1921 году Дмитрий Ульянов переехал в Москву. До 1925 года работал в Наркомздраве (ему, кстати, приписывают изобретение пустышки), а до 1930-го – в Коммунистическом университете им. Свердлова. Потом – в Коммунистическом университете трудящихся Востока, в научном секторе поликлиники Сануправления Кремля, а также в Центральном музее В.И. Ленина. Был делегатом XVI и XVII съездов ВКП(б).
В 1930-х годах вместе с Марией Ульяновой написал воспоминания о Ленине. В частности, он писал об увлечении Ленина шахматами, поскольку сам был заядлым шахматистом – его задачи печатались в прессе ещё до революции.
Ульянов тяжело болел. В 1935-36 годах ему ампутировали обе ноги – следствие старого обморожения (скорее всего он, как и Ленин, страдал от склероза). Перемещался в инвалидной электроколяске, купленной в своё время для его брата. Жил, преимущественно, в ленинском доме в Горках.
В 1941-42 годах был эвакуирован в Ульяновске, затем переехал в Куйбышев и вернулся в Москву.
Умер в Горках от приступа стенокардии 16 июля 1943 года в подмосковных Горках в возрасте 69 лет. Злые языки говорят, что болезни способствовало злоупотребление спиртными напитками, к которым он имел слабость со времени жизни в Крыму. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Дмитрий Ульянов – единственный член семьи, оставивший потомство.
От внебрачной связи с Евдокией Червяковой (медсестра в больнице в Серпуховском уезде, где некоторое время работал доктор Ульянов) у него был сын Виктор (1917-84). Интересно, что воспитывался он в семье своей тётки – Анны Ильиничны Ульяновой-Елизаровой. Работал в оборонной промышленности, был награждён орденом Красной Звезды, медалями "За оборону Москвы" и "За трудовое отличие". У него были дети и внуки. Внук младшего Ильича Владимир Викторович, внезапно, наш коллега – работал заместителем начальника связи информационных систем в Агентстве печати "Новости". Правнучка Надежда Владимировна стала кандидатом медицинских наук.
От второго брака – с Александрой Карповой, у него была дочь Ольга (1922-2011). В советское время была заметной фигурой, постоянно участвовала во всех мероприятиях, связанных с памятью Ленина. Она подготовила к изданию книги Дмитрия Ильича "Воспоминания о Владимире Ильиче", "Очерки разных лет" и Марии Ульяновой "О В.И. Ленине и семье Ульяновых", издала более 80 статей о семье Ульяновых. По профессии была химиком, преподавала в МГУ.
Её дочь Надежда Мальцева работала в Государственном музее-заповеднике "Московский Кремль". У неё есть дочь Елена.
Сейчас потомки Дмитрия Ульянова своё родство особенно не афишируют, в ульяновском музее Ленина их контактов не дают. Но что характерно – в отличие от потомков других советских руководителей все родственники Ленина живут в России.
