https://ukraina.ru/20250815/ya--buba-kastorskiy-originalnyy-kupletist-ne-odesskiy-odessit-boris-sichkin-1067031853.html

"Я – Буба Касторский, оригинальный куплетист": не одесский одессит Борис Сичкин

"Я – Буба Касторский, оригинальный куплетист": не одесский одессит Борис Сичкин - 15.08.2025 Украина.ру

"Я – Буба Касторский, оригинальный куплетист": не одесский одессит Борис Сичкин

Многие любители советского кино людей уверены, что актёр Борис Сичкин родом из Одессы – такова сила его актёрского таланта и обаяния. Всего лишь небольшой эпизод в фильме "Неуловимые мстители" – и всё! "Я Буба Касторский. Я – одессит, я из Одессы, здрассьте". Правда, по традиции, коренным одесситом считается любой человек, хоть раз бывший в Одессе…

2025-08-15T16:00

2025-08-15T16:00

2025-08-15T16:00

история

история

история ссср

одесса

киев

украина

кино

фильм

кинематограф

евреи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067030675_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_960c37d5014b3c4e8bed1159bbdb0494.jpg

Борис Сичкин навсегда стал эталоном одесского куплетиста: неунывающего, ироничного, весёлого, и в то же время пронырливого, смелого и отважного. Хотя сам Сичкин к Одессе никогда не имел никакого отношения – если не считать гастрольных поездок и дружбы с известными одесситами, например, с Утёсовым.В различных статьях об актёре практически всегда его называют "Борис Михайлович", хотя родился он Борисом Моисеевичем. Произошло это событие в Киеве 15 августа 1922 года. Удивителен сам факт того, что он вообще родился: семье бедного еврейского сапожника выжить в Киеве во время Гражданской войны и всех иных войн, пронёсшихся по Украине неоднократно, было нелегко.Самые яркие воспоминания детства – голод и бедность. Отец умер, когда Борису было 4 года, это 1926 год – не самое лучшее время и для более обеспеченных семей, а остаться в те времена без кормильца – это вообще страшно. Пришлось выкручиваться. Старший брат Бориса – по его воспоминаниям прекрасный танцор – научил младшего брата отбивать чечётку и другим хитрым премудростям. Борис уже с детства был очень пластичен и обладал великолепным чувством ритма. А в зрителях недостатка не было, так как совсем рядом находился Еврейский базар (Евбаз, ныне – район площади Победы) – как иронично его назвал Сичкин, культурный центр города. Боря танцевал на базаре перед торговцами и, какой-никакой, но заработок имел.В семь лет он пошёл в школу, где немедленно занялся предпринимательством. Когда распределяли общественные обязанности, Борис попросился на школьный огород. Одноклассники по его предложению принесли картошку, фасоль и другие продукты, чтобы вырастить урожай. Среди продуктов была даже вермишель, но дети в эти подробности не вдавались. Собранный семенной фонд пошёл на пропитание семьи Сичкиных, а осенью Борис посетовал на неурожай. На следующий год он попробовал провернуть аферу снова, но Сичкина раскусили, и больше общественной деятельностью не обременяли. Впрочем, это было даже к лучшему – его всё равно из школы вскоре исключили.Сичкин вместе с товарищем отправился в самостоятельное путешествие в Москву. Путешествие длилось 10 дней, потом милиция, наконец, нашла беглеца и вернула домой. Но в школе решили, что столь живой мальчик – слишком заразительный и отрицательный пример для других учеников.По воспоминаниям самого актёра, где его только не носило, и чем он только не занимался. В конце концов, прибился к цыганскому табору.В 1932 году началось страшное бедствие – голод. В Киеве, несмотря на все сложности, с продуктами, всё же было легче, а Борис устойчиво зарабатывал свой хлеб, выступая перед уголовниками, которые, как обычно бывало, гнездились на рынке.Собственно, одаренному подростку был открыт вполне прямой путь в хореографическое училище, куда он и поступил в 1937 году. Сичкин стал заниматься именно тем, что хотел делать всегда: танцевал и выступал. Вскоре – он уже артист Ансамбля песни и пляски Украины. Осенью 1941 года его должны были призвать на срочную службу, но в начале июня молодой артист получил приглашение от руководителя Ансамбля песни и пляски Киевского особого военного округа (КОВО) Павла Вирского, с которым был знаком.Но с 26 июня 1940 года действовал Указ Президиума Верховного Совета СССР "О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений". Согласно пункту 3, самостоятельный переход на другую работу был запрещён. Сичкин отправился к директору своего ансамбля Белицкому и… получил отказ. Белицкий сослался на указ, хотя, на самом деле, он просто вредничал и даже прочитал Сичкину лекцию о том, что тот не хочет защищать Родину. Но буквально через пару дней он ушел в отпуск, а его зам подмахнул заявление Сичкина, не глядя. С 15 июня 1941 года Сичкин стал красноармейцем, проходившим службу в Ансамбле песни и пляски КОВО… а уже через шесть дней началась война.Как вспоминал сам актёр, первое время было не до танцев. Ансамбль использовался как воинская часть – патрулировал улицы и нёс караулы. Служба была не самой простой: Киев всё время был буквально в шаге от паники. Военные артисты находились в Киеве до самых последних дней. Незадолго до сдачи города Сичкин, стоявший в заслоне на днепровской пристани, где шла эвакуация, увидел спешащего на баржу своего бывшего директора Белицкого. Никаких разговоров о необходимости защищать Родину Белицкий уже не вёл, а только умолял Сичкина пропустить его вместе со всем барахлом на баржу. Сичкин был непреклонен. Белицкого он прощать не собирался. Но… он сменился, и директора и след простыл.А дальше началась его служба красноармейца военной концертной группы с выступлениями практически на передовой, в госпиталях, с бесконечными отступлениями по разбитым дорогам под бомбёжками… Причем иногда ситуация складывалась так, что труппа оказывалась позади отступавших войск. Из города Ромны удалось вырваться, когда на его окраинах уже разъезжали танки генерала Гудериана. Потом были Воронеж, Сталинград…Во многом артистов спасал опыт начальника ансамбля подполковника Яновского. Он первое время пытался муштровать артистов, но вскоре понял, что сделать из них бойцов не удастся. Сам же Сичкин признавался, что во время учений с оружием, он старался держаться подальше от бравых артистов. Люди, убедительно игравшие на киевской сцене и у Довженко бравых военных, солдатами были так себе.Сам же красноармеец Сичкин постоянно подавал рапорты о переводе в воинскую часть. Девятнадцатилетнему парню очень и очень хотелось повоевать. Тем более, что ему было, за кого мстить фашистам. На фронте он как-то раз встретился со своим киевским товарищем Гришей по прозвищу "Бабник". Гриша стал лётчиком-истребителем, дрался хорошо и умело, правда, при этом на земле при первой же возможности старался оправдывать своё прозвище. Второй раз Сичкин увидел его в госпитале – Гришу сбили в бою, он был ранен, когда его подобрали, уже началась гангрена. Гриша посмотрел на друга и спокойно сказал: "Боря, станцуй для меня". Первый и единственный раз в жизни Сичкин танцевал, не переставая плакать. Когда он наклонился к раненому, Гриша "Бабник" был уже мёртв…Во время Курской битвы красноармеец Сичкин самовольно покинул свою часть и рванул на фронт. По пути он попал в маршевую роту, дошёл до передовой, на распределении попросился в пулемётчики. Через несколько дней Сичкин уже сидел в траншее, стрелял, сам был под бомбежками и артобстрелами. Но продлилось это недолго – его объявили в розыск, достаточно быстро нашли, и два майора из политуправления долго и обстоятельно объясняли бойцу, что такое трибунал, и какое наказание в военное время бывает для дезертиров. Слово "расстрел" Сичкин понимал, но не понимал, как может быть дезертиром человек, который сбежал на фронт.Впрочем, всё обошлось, начальник политуправления фронта Галаджев дело замял, и Борис Сичкин в составе бывшего ансамбля песни и пляски КОВО, а ныне фронтовой концертной бригады, состоявшей, в основном из невоеннообязанных евреев-киевлян прошёл обратным путём через всю Украину, Польшу и дошел до Потсдама. Вместе с ним служили и дружили два друга, два выпускника Киевского театрального института, один долговязый, а второй низкорослый, Юрий Тимошенко и Ефим Березин – будущие "Тарапунька" и "Штепсель" советской эстрады и кино.Некоторое время Борис Сичкин ещё служил в армии – в знаменитом ансамбле имени Александрова, а затем поехал в Москву. Москонцерт, эстрада, эпизодические роли в фильмах – впрочем, все яркие и запоминающиеся. Например, он сыграл привычную ему роль конферансье в знаменитой картине Михаила Калика "До свидания, мальчики" (1964) или итальянца-контрабандиста в "Капитанах голубой лагуны" (1962).Но всё это были проходные роли, скорее для заработка, чем для известности, пока, наконец, он не сыграл в "Неуловимых" Бубу Касторского. Слава была оглушительной и всенародной. Вчера его знали только коллеги, сегодня – вся страна. Он был своим для всех и везде, особенно в Одессе. Были даже люди, которые утверждали, что жили с Сичкиным в Одессе в одном доме и учились в одной школе.Интересно то, что Сичкин не зазвездился и оставался всегда таким же балагуром и шутником. Он не требовал больших ролей, хотя его творческий потенциал значительно превосходил всё, что ему предлагали режиссёры. Просто ему это было не нужно, он прекрасно чувствовал себя на эстраде, так как внутри оставался всегда всё тем же самым еврейским нищим мальчишкой, который лихо отплясывает на базаре чечётку.В 1973 году, во время съемок фильма "Неисправимый лгун", Сичкина арестовали по подозрению в совершении преступления по статье 93-прим (хищение госимущества в особо крупных размерах) – от восьми лет до расстрела. В то время ОБХСС активно разрабатывал дела о незаконных обогащениях директоров и администраторов филармоний, артисты по ним чаще всего шли "прицепом". Тамбовское отделение затеяло грандиозный, как им казалось, процесс с многотысячными хищениями и присвоениями средств. Сичкин попал под жернова следствия.Год в следственном изоляторе Тамбова и на суде он старался держаться. Помогали и чувство юмора, и неиссякаемое жизнелюбие, и выработавшееся с годами испытаний ироничное отношение к окружающей действительности. Обвинение на суде рассыпалось, Сичкина освободили, но… внутри него что-то надломилось. Как раз пошла волна отказников – евреев, желающих покинуть СССР. Решил уехать и он.Потом, уже после распада СССР, он ненадолго вернётся, и даже примет участие в нескольких проектах. Но… это уже будет совсем другой человек. Он умер в Нью-Йорке. Его прах перевезли в Москву и похоронили в колумбарии на Ваганьковском кладбище. При жизни Борис Сичкин не имел никаких званий, но он был и остается по-настоящему народным артистом, которого даже сейчас, в силу популярности фильмов о "Неуловимых мстителях" и других его работ, помнят и любят.

https://ukraina.ru/20250602/1046786020.html

https://ukraina.ru/20241111/1058783323.html

https://ukraina.ru/20250102/1059692624.html

одесса

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, одесса, киев, украина, кино, фильм, кинематограф, евреи, эстрада, комедия, актер, артист