Арктические проекты станут козырем России на переговорах с Трампом - СМП

Проекты в Арктике могут выступить одним из значимых способов нормализации отношений между Россией и США. Такое предположение сделали авторы телеграм-канала СМП

Арктическая повестка регулярно обсуждается в рамках диалога Москвы и Вашингтона. Она может стать значимым козырем России на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишут авторы телеграм-канала СМП (Севморпуть).США и Россия могли бы запустить совместные проекты в сферах добычи и транспортировки углеводородов, драгоценных и редкоземельных металлов, удобрений и ряде других секторов. В результате Штаты получат стратегические ресурсы, доступ к которым осложнился из-за ухудшения отношений с Китаем."Взамен Россия получит снятие американских санкций, дополнительные инвестиции и технологическую поддержку", - предполагают авторы СМП.США рассматривают сотрудничество в Арктике не только в качестве возможной зоны совместного освоения природных ресурсов, но и геополитического инструмента, призванного ослабить экономическую "связку" Москвы и Пекина.На фоне российско-американского диалога другие арктические интересанты демонстративно отказываются от нормализации коммуникаций. В частности, новый премьер-министр Канады Марк Карни заявлял, что Оттава не будет сотрудничать с Москвой в Арктике, отметили в СМП.Похожего мнения придерживается депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий. Он считает, что на переговорах будет затронут "широкий спектр вопросов по восстановлению полноформатного диалога Москвы и Вашингтона". Об этом заявил Слуцкий в интервью телеканалу "Звезда"."В том числе, в экономической плоскости. Безусловно, надеемся на конструктивное обсуждение контуров украинского урегулирования. А также важнейшей проблематики контроля над вооружениями. Этой возможности не исключал Владимир Путин", — сказал Слуцкий.Он подчеркнул, что от качества взаимодействия двух ведущих мировых держав зависит стабильность на планете, подчеркнул председатель комитета ГД по международным делам.15 августа в 22:00 по московскому времени состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят способы урегулирования конфликта на Украине, а также дальнейшее сотрудничество Москвы и Вашингтона.В саммите будут участвовать представители российской делегации. Среди них: глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.Выбор Аляски для переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом содержит глубокий исторический символизм, который может задать тон будущим отношениям двух стран. Подробнее — в материале "Если договоримся на севере — будет мир и на юге": Доронин про скрытый смысл переговоров в Арктике.

2025

