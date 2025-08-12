https://ukraina.ru/20250812/ya-nashl-svoi-russkie-korni-cherez-korolya-garolda--britanskiy-muzykant-o-neozhidannoy-svyazi-s-rossiey-1066807875.html

"Я нашёл свои русские корни через короля Гарольда" – британский музыкант о неожиданной связи с Россией

Эта история могла бы стать сюжетом приключенческого романа – от шуток о родстве с князем Владимиром Мономахом до первых поездок в СССР с необычной "миссией". Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказал английский музыкант Маркус Годвин, проживающий сейчас в Санкт-Петербурге

"Ирландская часть семьи, по моей матери, в детстве постоянно внушала мне, что я происхожу от последнего англо-саксонского короля Гарольда Годвинсона, – рассказывает Маркус. – Если продлевать логическую цепочку дальше, его дочь Гита Уэссекская вышла замуж за Владимира Мономаха. Так я нашёл мои русские корни".Впервые в СССР он попал в 1980-х – по иронии судьбы, с необычной миссией. "Мои русские знакомые в Лондоне предложили мне поехать на гастроли в Ленинград, жениться на их подруге и вывезти её на Запад, – смеётся музыкант. – Но, пожив в "Интуристе" и пообщавшись с людьми, я понял, что всё не так, как описывала западная пропаганда".Тогда Маркус, по его словам, осознал, что любит Россию, но не коммунизм. "Я был молод и тешил своё западное эго вниманием – иностранцев тогда было мало. Но я благодарен, что увидел СССР в последние годы его существования", – говорит он.После расставания с французской подругой в 1990-х Годвин переехал в Чехию, где впервые столкнулся с украинским национализмом. "Я был наивен – думал, Россия и Украина как Англия и Ирландия. Но там я заметил радикальные взгляды многих украинцев, особенно из Киева", – вспоминает он.Именно в Праге Маркус начал учить русский, хотя давался он ему тяжело. "Уверен, проживи я 20 лет в Германии, говорил бы идеально. Видимо, это из-за англосаксонского устройства моего мозга", – резюмирует музыкант.Полный текст материала Павла Волкова "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".Также на эту тему: "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.

2025

