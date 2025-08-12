https://ukraina.ru/20250812/v-rossii-ya-stal-priznannym-barabanschikom--na-zapade-takogo-ne-dobilsya-istoriya-uspekha-markusa-godvina-1066806347.html

"В России я стал признанным барабанщиком — на Западе такого не добился": история успеха Маркуса Годвина

Профессиональный барабанщик с опытом выступлений в Лондоне и Париже нашёл настоящую творческую свободу именно в России, где смог создать уникальные проекты с музыкантами легендарных групп. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказал английский музыкант Маркус Годвин, проживающий сейчас в Санкт-Петербурге

"Я стал признанным барабанщиком в России, одним из лучших в сфере пост-рока, пост-джазовой "серьёзной" популярной музыки, — с гордостью говорит Маркус. — Сформировал группу с музыкантами из "АукцЫона", "Аквариума", Санкт-Петербургской консерватории".Он признаётся, что в Лондоне 80-х возможностей для роста уже не было: "Все серьёзные музыканты тогда стремились в США. Даже во Франции, куда я переехал, перспектив было больше, чем в Британии".Главное отличие России, по его словам, — отсутствие жёстких коммерческих рамок. "Здесь нет этого вечного диктата трендов — ты можешь играть блюз в метро, и люди остановятся послушать", — отмечает Годвин.При этом он честно говорит о проблемах: "В СССР не было нормальной связи с западной популярной музыкой. Классика — да, но в роке или джазе чувствуется отрыв". Однако именно это, считает Маркус, делает российскую сцену уникальной — здесь рождаются абсолютно самобытные стили.Особенно его впечатлила петербургская публика: "В Европе всё сводится к развлечению. А здесь зритель готов обсуждать смыслы, даже если не согласен с тобой".Сейчас, помимо музыки, Годвин преподаёт английский, а в 2013 году даже стал "голосом" "Сапсана": "Dear passengers, thank you for traveling on Russian railways...". Но главным делом жизни остаётся творчество: "40 лет на сцене — и самые яркие проекты созданы здесь", — подытожил музыкант.Полный текст материала Павла Волкова "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".Также на эту тему: "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.

