https://ukraina.ru/20250812/v-rossii-ya-stal-priznannym-barabanschikom--na-zapade-takogo-ne-dobilsya-istoriya-uspekha-markusa-godvina-1066806347.html
"В России я стал признанным барабанщиком — на Западе такого не добился": история успеха Маркуса Годвина
"В России я стал признанным барабанщиком — на Западе такого не добился": история успеха Маркуса Годвина - 12.08.2025 Украина.ру
"В России я стал признанным барабанщиком — на Западе такого не добился": история успеха Маркуса Годвина
Профессиональный барабанщик с опытом выступлений в Лондоне и Париже нашёл настоящую творческую свободу именно в России, где смог создать уникальные проекты с музыкантами легендарных групп. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказал английский музыкант Маркус Годвин, проживающий сейчас в Санкт-Петербурге
2025-08-12T05:30
2025-08-12T05:30
2025-08-12T05:30
новости
россия
лондон
запад
павел волков
украина.ру
аукцыон
нато
великобритания
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066684830_0:38:1407:829_1920x0_80_0_0_062a40b34b996b426d9df731c4d9667b.png
"Я стал признанным барабанщиком в России, одним из лучших в сфере пост-рока, пост-джазовой "серьёзной" популярной музыки, — с гордостью говорит Маркус. — Сформировал группу с музыкантами из "АукцЫона", "Аквариума", Санкт-Петербургской консерватории".Он признаётся, что в Лондоне 80-х возможностей для роста уже не было: "Все серьёзные музыканты тогда стремились в США. Даже во Франции, куда я переехал, перспектив было больше, чем в Британии".Главное отличие России, по его словам, — отсутствие жёстких коммерческих рамок. "Здесь нет этого вечного диктата трендов — ты можешь играть блюз в метро, и люди остановятся послушать", — отмечает Годвин.При этом он честно говорит о проблемах: "В СССР не было нормальной связи с западной популярной музыкой. Классика — да, но в роке или джазе чувствуется отрыв". Однако именно это, считает Маркус, делает российскую сцену уникальной — здесь рождаются абсолютно самобытные стили.Особенно его впечатлила петербургская публика: "В Европе всё сводится к развлечению. А здесь зритель готов обсуждать смыслы, даже если не согласен с тобой".Сейчас, помимо музыки, Годвин преподаёт английский, а в 2013 году даже стал "голосом" "Сапсана": "Dear passengers, thank you for traveling on Russian railways...". Но главным делом жизни остаётся творчество: "40 лет на сцене — и самые яркие проекты созданы здесь", — подытожил музыкант.Полный текст материала Павла Волкова "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".Также на эту тему: "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250809/1066682425.html
россия
лондон
запад
великобритания
европа
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066684830_127:0:1280:865_1920x0_80_0_0_068e8ecaada380adfd84a83ff9db9540.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, лондон, запад, павел волков, украина.ру, аукцыон, нато, великобритания, музыка, музыкант, культура, творчество, творчество, европа, франция
Новости, Россия, Лондон, Запад, Павел Волков, Украина.ру, АукцЫон, НАТО, Великобритания, музыка, музыкант, культура, творчество, творчество, Европа, Франция
"В России я стал признанным барабанщиком — на Западе такого не добился": история успеха Маркуса Годвина
Профессиональный барабанщик с опытом выступлений в Лондоне и Париже нашёл настоящую творческую свободу именно в России, где смог создать уникальные проекты с музыкантами легендарных групп. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказал английский музыкант Маркус Годвин, проживающий сейчас в Санкт-Петербурге
"Я стал признанным барабанщиком в России, одним из лучших в сфере пост-рока, пост-джазовой "серьёзной" популярной музыки, — с гордостью говорит Маркус. — Сформировал группу с музыкантами из "АукцЫона", "Аквариума", Санкт-Петербургской консерватории".
Он признаётся, что в Лондоне 80-х возможностей для роста уже не было: "Все серьёзные музыканты тогда стремились в США. Даже во Франции, куда я переехал, перспектив было больше, чем в Британии".
Главное отличие России, по его словам, — отсутствие жёстких коммерческих рамок. "Здесь нет этого вечного диктата трендов — ты можешь играть блюз в метро, и люди остановятся послушать", — отмечает Годвин.
При этом он честно говорит о проблемах: "В СССР не было нормальной связи с западной популярной музыкой. Классика — да, но в роке или джазе чувствуется отрыв". Однако именно это, считает Маркус, делает российскую сцену уникальной — здесь рождаются абсолютно самобытные стили.
Особенно его впечатлила петербургская публика: "В Европе всё сводится к развлечению. А здесь зритель готов обсуждать смыслы, даже если не согласен с тобой".
Сейчас, помимо музыки, Годвин преподаёт английский, а в 2013 году даже стал "голосом" "Сапсана": "Dear passengers, thank you for traveling on Russian railways...". Но главным делом жизни остаётся творчество: "40 лет на сцене — и самые яркие проекты созданы здесь", — подытожил музыкант.