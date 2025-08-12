https://ukraina.ru/20250812/poslushnyy-zelenskiy-provaly-vsu--naemniki-kak-pushechnoe-myaso-glavnoe-na-ukraine-na-utro-12-avgusta-1066843585.html

Послушный Зеленский, провалы ВСУ, наемники как "пушечное мясо". Главное на Украине на утро 12 августа

Зеленский смягчил позицию по территориям перед саммитом РФ-США. Российские военные уничтожают противника и технику. Киев нарушает международное право вербовкой наемников, а затем использует их как "пушечное мясо"

Британская газета Telegraph утверждает, что Владимир Зеленский смягчил позицию по вопросу территорий перед саммитом России и США на Аляске и мог бы согласиться на уступки уже контролируемых РФ земель в рамках плана, поддерживаемого европейцами, с целью прекращения боевых действий.Как заявил газете неназванный западный чиновник, этот план может относиться только к нынешним позициям, "которые занимают военные".Возможен вариант, при котором якобы допустима заморозка по текущей линии фронта и фактический контроль Россией над занимаемыми ею территориями в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.Издание утверждает, что, хотя Украина, по-видимому, готова уступить некоторые территории, она согласится лишь на такое мирное урегулирование, при котором ей будут предложены надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.В свою очередь член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна подтвердила РИА Новости, что Зеленский согласится на территориальные уступки, как этого хочет президент США Дональд Трамп.Конгрессмен также выразила надежду на достижение мирного соглашения по Украине в ходе встречи президентов РФ и США."Я надеюсь и молюсь, что оба лидера придут к мирному соглашению по Украине. Президент Трамп не хочет больше войн и продолжает занимать такую позицию не только в отношении Украины, но и по многим конфликтах по всему миру. Слишком много людей погибло, и есть немало мировых лидеров, которые хотят, чтобы эти переговоры провалились", - сказала она.Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман также понадеялся, что предстоящая встреча Путина и Трампа приведет к скорому перемирию на Украине. По его словам, Трамп хочет прекратить кровопролитие. Леман выразил надежду на то, что Путин тоже хочет этого.Любопытно, что сам Трамп во время пресс-конференции в Белом доме упомянул о своем разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которого спросил премьера, допускает ли тот возможность победы Украины в конфликте с Россией."Он посмотрел на меня так, словно сказал: "Что за глупый вопрос"... Он сказал: "Россия - это огромная страна, и они отвоевывают свою страну и свою жизнь через войны", - процитировал Трамп слова венгерского премьера.При этом Трамп привел в пример победу России на Гитлером и Наполеоном."Мой друг сказал, что Россия жесткая, потому что они просто продолжают сражаться. Они победили Гитлера… Они победили Наполеона. Знаете, они занимаются этим уже долгое время", - указал журналистам Трамп.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Зеленский ранее заверял, что не пойдет на территориальные уступки.Провалы ВСУВо вторник в Киеве, а также Николаевской, Черкасской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Житомирской областях Украины объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, сигнал в Николаевской области зазвучал с 2:03 по московскому времени. Менее, чем через час тревога была объявлена в Киеве, а затем охватила другие области.Сигнал тревоги также звучит в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области и ДНР.Российские военные ночью поразили цели ВСУ. Больше всего сообщений поступало о поражении целей в Николаевской, Черниговской и Сумской областях.В Николаевской области ВС РФ несколько раз наносили ракетные удары по целям в районе Очакова.В Сумской области отмечались прилеты по объектам противника в Шостке, Конотопе и на окраинах Сум.В российских силовых структурах рассказали, что ударами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" Вооруженных сил РФ была сорвана контратака ВСУ в районе села Мелового в Харьковской области.Волонтер ВСУ Тарас Чмут в соцсети Х признал, что Вооруженные силы Украины уже не могут держать оборону, в скором времени российская армия сможет зайти в тыл, что приведет к скоротечной потере огромных территорий.Он отметил, что с ним многие могут поспорить, заявив, что у Украины есть дроны и большое количество ресурсов, так что ситуация находится под контролем, однако он напомнил, что Киев в начале спецоперации уже сталкивался с такой ситуацией."Игнорирование проблем не приводит к их решению", — резюмировал волонтер.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории.Так, за минувшие сутки они 11 раз обстреляли ДНР, выпустив 12 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Поступили сведения о гибели двух и ранении четырех мирных жителей.В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что два сотрудника скорой помощи погибли, водитель находится в тяжелом состоянии в результате атаки украинских войск при помощи беспилотника-камикадзе по автомобилю бригады "скорой".Наемники как "пушечное мясо"Депутат колумбийского конгресса Алирио Урибе Муньос уличил украинские дипмиссии в Латинской Америке (включая посольство в Колумбии), которые занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях, в нарушении норм международного права."Они нарушают международное право. Не знаю, подписала ли Украина Конвенцию о борьбе с наемничеством, но они, очевидно, привозят иностранцев, не являющихся гражданами их страны, для проведения операций с украинскими солдатами. По моему мнению, это является нарушением международного гуманитарного права", - заявил Урибе Муньос.Он подчеркнул, что наемники, которые едут на Украину, лишены какой-либо защиты международного права и нередко оказываются в заведомо смертельных условиях, их используют как "пушечное мясо".По словам парламентария, некоторые наемники давали в Колумбии показания о том, что их направляют в определенные районы Украины или на отдельные участки фронта, где "практически вероятность того, что они будут убиты, составляет 100 процентов".Депутат рассказал, что в Колумбии действует масштабный рынок найма бывших военных через частные охранные компании для участия в зарубежных конфликтах. Он отметил, что за последние годы граждане страны участвовали в боевых действиях в Ираке, Йемене, операции в Гаити, а теперь и на Украине.По словам Урибе, в конгрессе готовится законопроект о полном запрете наемничества. Документ призван поставить под контроль деятельность компаний, которые вербуют бывших военнослужащих, в том числе прошедших службу в спецподразделениях и имеющих боевой опыт.Депутат выразил надежду, что закон будет принят в ближайшее время, несмотря на возможное лоббирование противниками этой инициативы.Преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес указал, что на одной только Украине воюют 5-6 тысяч колумбийских наемников, а смертность среди них порядка 10-12 процентов. При этом он подчеркнул, что реальное число наемников не поддается точному подсчету.Причем ВСУ и вербовщики наемников заманивают колумбийцев на Украину обещанием больших гонораров и компенсаций в случае гибели, а затем отказываются их выплачивать."Одной из уловок, которые используют вербовщики в отношении наемников, являются деньги. Но, прежде всего, это страхование жизни, (выплата по которому – ред.) достигает 400 тысяч долларов. Поэтому Украине невыгодно, чтобы Россия возвращала ей тела погибших", - объяснил эксперт.Он отметил, что при 500-600 погибших и пропавших без вести колумбийских наемниках, сражавшихся в ВСУ, размер суммы, которую Украина должна была бы выплатить их родственникам, будет огромен.Также Уруэнья Санчес рассказал, что ВСУ вербуют наемников в параллельные, частные, напрямую не связанные с украинским министерством обороны структуры, чтобы не нести перед боевиками никакой юридической ответственности.В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Подробнее о наемниках - в материале СК РФ обвинил в наемничестве более 800 иностранцев, воевавших на стороне Украины на сайте Украина.ру.

