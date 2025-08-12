https://ukraina.ru/20250812/ot-ppk-20-do-avtomatov-kubok-voenkorov-rossii-i-novinki-ot-kalashnikova-smotrite-kak-eto-bylo-1066892767.html

От ППК-20 до автоматов: Кубок военкоров России и новинки от "Калашникова". Смотрите, как это было!

От ППК-20 до автоматов: Кубок военкоров России и новинки от "Калашникова". Смотрите, как это было! - 12.08.2025 Украина.ру

От ППК-20 до автоматов: Кубок военкоров России и новинки от "Калашникова". Смотрите, как это было!

В стрелковом центре "Калашников" прошло традиционное соревнование - Кубок военкоров по практической стрельбе. В турнире участвовали около 50 журналистов из... Украина.ру, 12.08.2025

В стрелковом центре "Калашников" прошло традиционное соревнование - Кубок военкоров по практической стрельбе. В турнире участвовали около 50 журналистов из федеральных и отраслевых СМИ, а также ветераны боевых действий. Корреспондент Украина.ру Полина Сергеева побывала на турнире и показала, как это происходило. Участникам мероприятия продемонстрировали новейшие разработки концерна, включая автоматы АК-15К и РПЛ-7. Также прошли динамические показы стрельбы по бронежилетам и уничтожения дрона. Специалисты подробно объяснили эффективность новых средств защиты и оружия.

Новости

