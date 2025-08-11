"Крепкий рубль бьет по бюджету" — эксперт Голубовский о парадоксе российской экономики
Укрепление рубля создает серьезные проблемы для российской экономики, приводя к ускоренному росту бюджетного дефицита и снижению доходов от экспорта Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
"Из-за сильного рубля за полгода набежал дефицит, который должен был набежать за год", — констатирует Голубовский. Эксперт объясняет: "Сильным рубль становится только из-за высокой процентной ставки. Крепкий рубль, кстати, вреден бюджету и экспорту".
Аналитик скептически оценивает текущую ситуацию: "Мне непонятно укрепление рубля, которое идет на этом фоне. Да, ставку нужно снижать, деньги должны быть дешевле, акции должны расти, но причем здесь Трамп?"
Голубовский подчеркивает необходимость сбалансированного подхода: "Для нас идеальным вариантом было бы, если бы Америка съехала с темы. И у Трампа такая возможность была. Ему не дало это сделать его тщеславие".
"Он мог замести украинскую тему под ковер и не поднимать вообще этот вопрос", — заключил собеседник издания.
