"Трампа нужно контролировать как ребенка": Крапивник о последствиях санкционной политики США - 10.08.2025
"Трампа нужно контролировать как ребенка": Крапивник о последствиях санкционной политики США
Действия администрации Дональда Трампа против Индии ускоряют процесс дедолларизации и укрепляют позиции БРИКС на мировой арене. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Он напомнил, как американский президент сначала хвалил Индию, а затем ввел против нее 25% пошлины.Крапивник объяснил причины конфликта: Индия развивается за счет внутреннего потребления и отказалась покупать американскую сельхозпродукцию. "Индия сказала Трампу: "Мы не будем покупать вашу сельскохозяйственную продукцию, потому вы подрываете основы нашей экономики"", — процитировал эксперт позицию Дели.По словам аналитика, эти действия имели обратный эффект: "Раньше Индия фактически была троянским конем в БРИКС. Она саботировала идею о единой межнациональной валюте". Теперь же, как отметил Крапивник, Дели вынужден укреплять сотрудничество с Россией и Китаем."Трамп собственными руками разрушает всю геополитическую систему противостояния с Россией", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Украина.ру
"Трампа нужно контролировать как ребенка": Крапивник о последствиях санкционной политики США

09:00 10.08.2025
 
Действия администрации Дональда Трампа против Индии ускоряют процесс дедолларизации и укрепляют позиции БРИКС на мировой арене. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Трампа нужно контролировать как ребенка. Надо запретить ему пользоваться интернетом больше двух часов в день и надо проверять каждый его пост в соцсетях", — иронизировал эксперт.
Он напомнил, как американский президент сначала хвалил Индию, а затем ввел против нее 25% пошлины.
Крапивник объяснил причины конфликта: Индия развивается за счет внутреннего потребления и отказалась покупать американскую сельхозпродукцию. "Индия сказала Трампу: "Мы не будем покупать вашу сельскохозяйственную продукцию, потому вы подрываете основы нашей экономики"", — процитировал эксперт позицию Дели.
По словам аналитика, эти действия имели обратный эффект: "Раньше Индия фактически была троянским конем в БРИКС. Она саботировала идею о единой межнациональной валюте". Теперь же, как отметил Крапивник, Дели вынужден укреплять сотрудничество с Россией и Китаем.
"Трамп собственными руками разрушает всю геополитическую систему противостояния с Россией", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
Также на тему провокаций Запада: "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния