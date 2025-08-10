"Трампа нужно контролировать как ребенка": Крапивник о последствиях санкционной политики США
© Фото : Public domain
Действия администрации Дональда Трампа против Индии ускоряют процесс дедолларизации и укрепляют позиции БРИКС на мировой арене. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Трампа нужно контролировать как ребенка. Надо запретить ему пользоваться интернетом больше двух часов в день и надо проверять каждый его пост в соцсетях", — иронизировал эксперт.
Он напомнил, как американский президент сначала хвалил Индию, а затем ввел против нее 25% пошлины.
Крапивник объяснил причины конфликта: Индия развивается за счет внутреннего потребления и отказалась покупать американскую сельхозпродукцию. "Индия сказала Трампу: "Мы не будем покупать вашу сельскохозяйственную продукцию, потому вы подрываете основы нашей экономики"", — процитировал эксперт позицию Дели.
По словам аналитика, эти действия имели обратный эффект: "Раньше Индия фактически была троянским конем в БРИКС. Она саботировала идею о единой межнациональной валюте". Теперь же, как отметил Крапивник, Дели вынужден укреплять сотрудничество с Россией и Китаем.
"Трамп собственными руками разрушает всю геополитическую систему противостояния с Россией", — резюмировал собеседник Украина.ру.
