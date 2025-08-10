https://ukraina.ru/20250810/trampa-nuzhno-kontrolirovat-kak-rebenka-krapivnik-o-posledstviyakh-sanktsionnoy-politiki-ssha-1066672030.html

"Трампа нужно контролировать как ребенка": Крапивник о последствиях санкционной политики США

"Трампа нужно контролировать как ребенка": Крапивник о последствиях санкционной политики США - 10.08.2025 Украина.ру

"Трампа нужно контролировать как ребенка": Крапивник о последствиях санкционной политики США

Действия администрации Дональда Трампа против Индии ускоряют процесс дедолларизации и укрепляют позиции БРИКС на мировой арене. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066069248_7:138:1468:960_1920x0_80_0_0_b03c38c0115a43eb1d94a9025600b293.jpg

Он напомнил, как американский президент сначала хвалил Индию, а затем ввел против нее 25% пошлины.Крапивник объяснил причины конфликта: Индия развивается за счет внутреннего потребления и отказалась покупать американскую сельхозпродукцию. "Индия сказала Трампу: "Мы не будем покупать вашу сельскохозяйственную продукцию, потому вы подрываете основы нашей экономики"", — процитировал эксперт позицию Дели.По словам аналитика, эти действия имели обратный эффект: "Раньше Индия фактически была троянским конем в БРИКС. Она саботировала идею о единой межнациональной валюте". Теперь же, как отметил Крапивник, Дели вынужден укреплять сотрудничество с Россией и Китаем."Трамп собственными руками разрушает всю геополитическую систему противостояния с Россией", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.Также на тему провокаций Запада: "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России" на сайте Украина.ру.

