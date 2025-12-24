https://ukraina.ru/20251224/pushkov-otsenil-pozitsiyu-vengrii-slovakii-i-chekhii-po-kreditu-es-ukraine-1073557417.html

Пушков оценил позицию Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту ЕС Украине

Пушков оценил позицию Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту ЕС Украине - 24.12.2025 Украина.ру

Пушков оценил позицию Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту ЕС Украине

Позиция Венгрии, Словакии и Чехии по многомиллиардному кредиту Украине отражает мнение не только граждан этих трёх стран, но и многих других европейцев, считает сенатор РФ Алексей Пушков. Об этом он в ночь на 24 декабря сообщил в своём телеграм-канале

2025-12-24T02:36

2025-12-24T02:36

2025-12-24T02:36

новости

украина.ру

россия

алексей пушков

еврокомиссия

ес

украина

венгрия

словакия

чехия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051870525_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2dd2df2a01f2a43010f0f887f567db6c.jpg

Страны ЕС на саммите в Брюсселе, который завершился 19 декабря, не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов. Было принято решение предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Отмечалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении этого кредита. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам саммита заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернёт."Если в Брюсселе считают, что политика принуждения к поддержке замыслов Еврокомиссии не вызывает отторжения в ЕС, то там глубоко ошибаются. Отказавшись участвовать в выделении Украине 90 миллиардов долларов из бюджетов стран ЕС, Венгрия, Словакия и Чехия выразили отношение к этому не только своих граждан, но и многих европейцев", — написал Пушков.Даже в некогда "бешено проевропейской" Польше последние опросы показывают, что уже почти 25% поляков поддерживают выход Польши из ЕС, добавил сенатор.Подробнее о европейских страстях вокруг замороженных российских активов в материале Никиты Волкович - Очень большой куш, можно подавиться. Как ЗВР России оказались в Европе и почему их не могут конфисковать.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

венгрия

словакия

чехия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, алексей пушков, еврокомиссия, ес, украина, венгрия, словакия, чехия, виктор орбан, кредит, военная помощь украине, замороженные активы