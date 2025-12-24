Пушков оценил позицию Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту ЕС Украине - 24.12.2025 Украина.ру
Пушков оценил позицию Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту ЕС Украине
Позиция Венгрии, Словакии и Чехии по многомиллиардному кредиту Украине отражает мнение не только граждан этих трёх стран, но и многих других европейцев, считает сенатор РФ Алексей Пушков. Об этом он в ночь на 24 декабря сообщил в своём телеграм-канале
Страны ЕС на саммите в Брюсселе, который завершился 19 декабря, не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов. Было принято решение предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Отмечалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении этого кредита. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам саммита заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернёт."Если в Брюсселе считают, что политика принуждения к поддержке замыслов Еврокомиссии не вызывает отторжения в ЕС, то там глубоко ошибаются. Отказавшись участвовать в выделении Украине 90 миллиардов долларов из бюджетов стран ЕС, Венгрия, Словакия и Чехия выразили отношение к этому не только своих граждан, но и многих европейцев", — написал Пушков.Даже в некогда "бешено проевропейской" Польше последние опросы показывают, что уже почти 25% поляков поддерживают выход Польши из ЕС, добавил сенатор.Подробнее о европейских страстях вокруг замороженных российских активов в материале Никиты Волкович - Очень большой куш, можно подавиться. Как ЗВР России оказались в Европе и почему их не могут конфисковать.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Пушков оценил позицию Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту ЕС Украине

Позиция Венгрии, Словакии и Чехии по многомиллиардному кредиту Украине отражает мнение не только граждан этих трёх стран, но и многих других европейцев, считает сенатор РФ Алексей Пушков. Об этом он в ночь на 24 декабря сообщил в своём телеграм-канале
Страны ЕС на саммите в Брюсселе, который завершился 19 декабря, не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов. Было принято решение предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Отмечалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении этого кредита. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам саммита заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернёт.
"Если в Брюсселе считают, что политика принуждения к поддержке замыслов Еврокомиссии не вызывает отторжения в ЕС, то там глубоко ошибаются. Отказавшись участвовать в выделении Украине 90 миллиардов долларов из бюджетов стран ЕС, Венгрия, Словакия и Чехия выразили отношение к этому не только своих граждан, но и многих европейцев", — написал Пушков.
Даже в некогда "бешено проевропейской" Польше последние опросы показывают, что уже почти 25% поляков поддерживают выход Польши из ЕС, добавил сенатор.
Подробнее о европейских страстях вокруг замороженных российских активов в материале Никиты Волкович - Очень большой куш, можно подавиться. Как ЗВР России оказались в Европе и почему их не могут конфисковать.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
