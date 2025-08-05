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Крах обороны под Купянском: военный аналитик о катастрофической нехватке личного состава ВСУ

Крах обороны под Купянском: военный аналитик о катастрофической нехватке личного состава ВСУ - 05.08.2025 Украина.ру

Крах обороны под Купянском: военный аналитик о катастрофической нехватке личного состава ВСУ

Стремительная потеря позиций украинской армией под Купянском связана с критической нехваткой подготовленных бойцов, несмотря на заявления о формировании новых бригад. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2025-08-05T12:24

2025-08-05T12:24

2025-08-05T14:02

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Он раскрыл главную причину: "Объясняется это не только нашими ударами по тылам, а тем, что людские ресурсы заканчиваются".Леонков подверг сомнению пропаганду противника: "Почему украинская пропаганда сейчас распространяет информацию о том, что якобы готовят восемь бригад? Чтобы перекрыть реальную картину. А реальность такова, что они сделать ничего не могут". Аналитик привел конкретные цифры: "Когда комплектование частей ВСУ будет составлять менее 50% (где-то она уже 35%), это приведет к тому, что противник терять позиции".По его словам, это объясняет частые случаи сдачи позиций ВСУ: "Именно поэтому иногда какие-то населенные пункты нам достаются целыми. Именно поэтому часть подразделений ВСУ не вступают в контактный бой с нашими штурмовиками"."Даже если сейчас киевскому режиму дадут много денег и много "Пэтриотов", новых квалифицированных бойцов они не найдут", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.О том, что стоит за приказом Трампа направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" — в материале Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций".

https://ukraina.ru/20250805/pokrovsk-okruzhen-voennyy-ekspert-obyasnil-pochemu-goroda-ne-stanet-vtorym-bakhmutom-dlya-vsu-1066452614.html

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