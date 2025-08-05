Крах обороны под Купянском: военный аналитик о катастрофической нехватке личного состава ВСУ
12:24 05.08.2025 (обновлено: 14:02 05.08.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Стремительная потеря позиций украинской армией под Купянском связана с критической нехваткой подготовленных бойцов, несмотря на заявления о формировании новых бригад. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
"Под Купянском и Красным Лиманом для нас тоже складывается благоприятная обстановка, когда противнику все сложнее удерживать позиции", — отметил эксперт.
Он раскрыл главную причину: "Объясняется это не только нашими ударами по тылам, а тем, что людские ресурсы заканчиваются".
Леонков подверг сомнению пропаганду противника: "Почему украинская пропаганда сейчас распространяет информацию о том, что якобы готовят восемь бригад? Чтобы перекрыть реальную картину. А реальность такова, что они сделать ничего не могут".
Аналитик привел конкретные цифры: "Когда комплектование частей ВСУ будет составлять менее 50% (где-то она уже 35%), это приведет к тому, что противник терять позиции".
По его словам, это объясняет частые случаи сдачи позиций ВСУ: "Именно поэтому иногда какие-то населенные пункты нам достаются целыми. Именно поэтому часть подразделений ВСУ не вступают в контактный бой с нашими штурмовиками".
"Даже если сейчас киевскому режиму дадут много денег и много "Пэтриотов", новых квалифицированных бойцов они не найдут", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.
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