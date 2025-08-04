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Кремль ценит усилия США по решению украинской проблемы – Песков

Кремль ценит усилия США по решению украинской проблемы – Песков - 04.08.2025 Украина.ру

Кремль ценит усилия США по решению украинской проблемы – Песков

Усилия нынешней администрации Белого дома в налаживании диалога по решению украинской проблемы очень важны, Москва по-прежнему предпочитает урегулирование украинской проблемы политико-дипломатическими средствами. Об этом 4 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-08-04T12:39

2025-08-04T12:39

2025-08-04T12:39

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Москва ценит усилия официального Вашингтона в налаживании нынешнего переговорного процесса с Киевом, отметил Песков."Эти усилия очень важны, в том числе и в контексте идущего процесса прямых российско-украинских переговоров. Работа продолжается", - отметил Песков.По его словам, Москва видит важность контактов с Вашингтоном через спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа."Всегда рады контактам с господином Уиткоффом. Мы считаем их важными, содержательными и очень полезными", - пояснил Песков.По его словам, диалог Москвы и Вашингтона не прервался и США играют роль посредника в решении украинской проблемы."Продолжается диалог, - сказал Песков. - Соединенные Штаты продолжают свои усилия по посредничеству в поисках пути украинского урегулирования".Песков также подтвердил приверженность Москвы урегулирование украинской проблемы политико-дипломатическими средствами."Мы сохраняем нашу приверженность идее о том, что предпочтительным для нас является урегулирование украинской проблемы ", - подчеркнул Песков.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Стив Уиткофф может нанести визит в Москву в среду или четверг.Подробности в публикации Когда приедет Уиткофф, и что сулит его визит. Главное на утро 4 августаСледите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, москва, сша, вашингтон, дмитрий песков, стив уиткофф, дональд трамп, украина, переговоры по украине 2025, сво, россия