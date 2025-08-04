Кремль ценит усилия США по решению украинской проблемы – Песков - 04.08.2025 Украина.ру
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Кремль ценит усилия США по решению украинской проблемы – Песков
Кремль ценит усилия США по решению украинской проблемы – Песков - 04.08.2025 Украина.ру
Кремль ценит усилия США по решению украинской проблемы – Песков
Усилия нынешней администрации Белого дома в налаживании диалога по решению украинской проблемы очень важны, Москва по-прежнему предпочитает урегулирование украинской проблемы политико-дипломатическими средствами. Об этом 4 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-08-04T12:39
2025-08-04T12:39
новости
москва
сша
вашингтон
дмитрий песков
стив уиткофф
дональд трамп
украина
переговоры по украине 2025
сво
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Москва ценит усилия официального Вашингтона в налаживании нынешнего переговорного процесса с Киевом, отметил Песков."Эти усилия очень важны, в том числе и в контексте идущего процесса прямых российско-украинских переговоров. Работа продолжается", - отметил Песков.По его словам, Москва видит важность контактов с Вашингтоном через спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа."Всегда рады контактам с господином Уиткоффом. Мы считаем их важными, содержательными и очень полезными", - пояснил Песков.По его словам, диалог Москвы и Вашингтона не прервался и США играют роль посредника в решении украинской проблемы."Продолжается диалог, - сказал Песков. - Соединенные Штаты продолжают свои усилия по посредничеству в поисках пути украинского урегулирования".Песков также подтвердил приверженность Москвы урегулирование украинской проблемы политико-дипломатическими средствами."Мы сохраняем нашу приверженность идее о том, что предпочтительным для нас является урегулирование украинской проблемы ", - подчеркнул Песков.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Стив Уиткофф может нанести визит в Москву в среду или четверг.Подробности в публикации Когда приедет Уиткофф, и что сулит его визит. Главное на утро 4 августаСледите за новостями на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, москва, сша, вашингтон, дмитрий песков, стив уиткофф, дональд трамп, украина, переговоры по украине 2025, сво, россия
Новости, Москва, США, Вашингтон, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Украина, переговоры по Украине 2025, СВО, Россия

Кремль ценит усилия США по решению украинской проблемы – Песков

12:39 04.08.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Усилия нынешней администрации Белого дома в налаживании диалога по решению украинской проблемы очень важны, Москва по-прежнему предпочитает урегулирование украинской проблемы политико-дипломатическими средствами. Об этом 4 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Москва ценит усилия официального Вашингтона в налаживании нынешнего переговорного процесса с Киевом, отметил Песков.
"Эти усилия очень важны, в том числе и в контексте идущего процесса прямых российско-украинских переговоров. Работа продолжается", - отметил Песков.
По его словам, Москва видит важность контактов с Вашингтоном через спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
"Всегда рады контактам с господином Уиткоффом. Мы считаем их важными, содержательными и очень полезными", - пояснил Песков.
По его словам, диалог Москвы и Вашингтона не прервался и США играют роль посредника в решении украинской проблемы.
"Продолжается диалог, - сказал Песков. - Соединенные Штаты продолжают свои усилия по посредничеству в поисках пути украинского урегулирования".
Песков также подтвердил приверженность Москвы урегулирование украинской проблемы политико-дипломатическими средствами.
"Мы сохраняем нашу приверженность идее о том, что предпочтительным для нас является урегулирование украинской проблемы ", - подчеркнул Песков.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Стив Уиткофф может нанести визит в Москву в среду или четверг.
Подробности в публикации Когда приедет Уиткофф, и что сулит его визит. Главное на утро 4 августа
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