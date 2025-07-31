Сталинский опыт кадровой политики снова актуален: Багдасарян о подготовке специалистов для оборонки
Решение кадровой проблемы для оборонной промышленности требует срочного внедрения ускоренных программ подготовки специалистов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
"Кадры создаются целевым образом", - констатирует эксперт. Он напоминает исторический пример: "Подготовка СССР к Великой Отечественной войне фактически началась с военной тревоги 1927 года, когда Москва осознала, что страна совершенно не готова к столкновению с внешним врагом".
Багдасарян цитирует Сталина: "Не техника, а кадры решают всё". Он поясняет: "Тогда даже педагогов готовили по ускоренной программе и отказались от разного рода экспериментов со "свободным воспитанием". И в кратчайшие сроки мы осуществили этот рывок".
По мнению политолога, современная Россия располагает уникальным преимуществом — сохранившимся кадровым потенциалом 1990-х годов. "Мы еще можем восстановить то, что было порушено", - отмечает он.
Однако эксперт подчёркивает необходимость срочных мер: "Главное, всё правильно организовать. А Россия, когда ей всерьёз грозила опасность, всегда творила чудеса в плане мобилизации".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
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