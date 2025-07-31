Сталинский опыт кадровой политики снова актуален: Багдасарян о подготовке специалистов для оборонки - 31.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250731/stalinskiy-opyt-kadrovoy-politiki-snova-aktualen-bagdasaryan-o-podgotovke-spetsialistov-dlya-oboronki-1066223684.html
Сталинский опыт кадровой политики снова актуален: Багдасарян о подготовке специалистов для оборонки
Сталинский опыт кадровой политики снова актуален: Багдасарян о подготовке специалистов для оборонки - 31.07.2025 Украина.ру
Сталинский опыт кадровой политики снова актуален: Багдасарян о подготовке специалистов для оборонки
Решение кадровой проблемы для оборонной промышленности требует срочного внедрения ускоренных программ подготовки специалистов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
2025-07-31T14:27
2025-07-31T14:27
новости
россия
ссср
иосиф сталин
москва
украина.ру
кадры
впк
оборона
специалисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058899751_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1b51a10006feb33fede2ebe35b020d22.jpg
Багдасарян цитирует Сталина: "Не техника, а кадры решают всё". Он поясняет: "Тогда даже педагогов готовили по ускоренной программе и отказались от разного рода экспериментов со "свободным воспитанием". И в кратчайшие сроки мы осуществили этот рывок".По мнению политолога, современная Россия располагает уникальным преимуществом — сохранившимся кадровым потенциалом 1990-х годов. "Мы еще можем восстановить то, что было порушено", - отмечает он. Однако эксперт подчёркивает необходимость срочных мер: "Главное, всё правильно организовать. А Россия, когда ей всерьёз грозила опасность, всегда творила чудеса в плане мобилизации".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.О том, как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны — в интервью "Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине.
https://ukraina.ru/20250612/den-rossii-i-raspad-sssr--chto-prazdnuem-1063847390.html
россия
ссср
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058899751_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_231415d38a469bd7ba3a15b497ba05e0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ссср, иосиф сталин, москва, украина.ру, кадры, впк, оборона, специалисты, главные новости, эксперты, аналитика, аналитики, мобилизация
Новости, Россия, СССР, Иосиф Сталин, Москва, Украина.ру, кадры, ВПК, оборона, специалисты, Главные новости, эксперты, Аналитика, аналитики, мобилизация

Сталинский опыт кадровой политики снова актуален: Багдасарян о подготовке специалистов для оборонки

14:27 31.07.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтправка призывников на службу в ВС РФ
Отправка призывников на службу в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Решение кадровой проблемы для оборонной промышленности требует срочного внедрения ускоренных программ подготовки специалистов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
"Кадры создаются целевым образом", - констатирует эксперт. Он напоминает исторический пример: "Подготовка СССР к Великой Отечественной войне фактически началась с военной тревоги 1927 года, когда Москва осознала, что страна совершенно не готова к столкновению с внешним врагом".
Багдасарян цитирует Сталина: "Не техника, а кадры решают всё". Он поясняет: "Тогда даже педагогов готовили по ускоренной программе и отказались от разного рода экспериментов со "свободным воспитанием". И в кратчайшие сроки мы осуществили этот рывок".
По мнению политолога, современная Россия располагает уникальным преимуществом — сохранившимся кадровым потенциалом 1990-х годов. "Мы еще можем восстановить то, что было порушено", - отмечает он.
Однако эксперт подчёркивает необходимость срочных мер: "Главное, всё правильно организовать. А Россия, когда ей всерьёз грозила опасность, всегда творила чудеса в плане мобилизации".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
О том, как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны — в интервью "Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине.
Президент Российской Федерации Б.Н.Ельцин и Президент СССР М.С.Горбачев - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
12 июня, 02:21
День России и распад СССР – что празднуем?В общем случае днём независимости в постсоветских государствах назначался день провозглашения независимости в 1991 году. Есть, конечно, исключения – в Грузии празднуют день создания Грузинской демократической республики в 1918 году, в Белоруссии – день освобождения от фашистских захватчиков… А в России – день принятия Декларации о суверенитете
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСССРИосиф СталинМоскваУкраина.рукадрыВПКоборонаспециалистыГлавные новостиэкспертыАналитикааналитикимобилизация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02"Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу
15:00Запад начал провокации на различных участках Трансарктического транспортного коридора - Патрушев
14:50Власти Никарагуа поддержали РФ в борьбе с украинским неонацизмом
14:40Голосование по закону о НАБУ и САП. Как это было и что теперь ждет Зеленского и Ермака
14:38Прояснились обстоятельства ночных ударов по инфраструктуре Украины
14:29Гибель или расцвет гиперпостельничьего. Ермака могут приручать вместе с Зеленским
14:27Сталинский опыт кадровой политики снова актуален: Багдасарян о подготовке специалистов для оборонки
14:24В Чернигове подумывают над ограничением движения мотоциклов во время воздушной тревоги
14:22Гончаренко* назвал ситуацию с НАБУ "Зе Эндом"
14:18ВС РФ при освобождении Часова Яра вывели 65 мирных жителей
14:13На Покровском направлении: Фёдоровка взята, российские войска на подступах к Суворово
14:0817-летнего жителя Уфы обвинили в госизмене и подготовке диверсии
14:01Продюсер Общественного вещания инсценировал нападение: полиция закрыла дело
14:00Под Радой митинг, в Раде - демарш, обстрелы и налёты. Главное на 14:00 31 июля
14:00Зеленский назвал атаку ВС РФ на Киев "очень подлой"
13:47От "козьих троп" до водных преград: тактическая борьба на Торском направлении
13:42Верховная Рада впервые с 2022 года включила прямую трансляцию своего заседания
13:38Рада проголосовала за законопроект Зеленского о "независимости" НАБУ и САП
13:29"Россия не воюет одна" – эксперт о реальной расстановке сил в глобальном противостоянии
13:28Украинские антикоррупционеры раскручивают клубок махинаций Чернышова
Лента новостейМолния