https://ukraina.ru/20250731/stalinskiy-opyt-kadrovoy-politiki-snova-aktualen-bagdasaryan-o-podgotovke-spetsialistov-dlya-oboronki-1066223684.html

Сталинский опыт кадровой политики снова актуален: Багдасарян о подготовке специалистов для оборонки

Сталинский опыт кадровой политики снова актуален: Багдасарян о подготовке специалистов для оборонки - 31.07.2025 Украина.ру

Сталинский опыт кадровой политики снова актуален: Багдасарян о подготовке специалистов для оборонки

Решение кадровой проблемы для оборонной промышленности требует срочного внедрения ускоренных программ подготовки специалистов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян

2025-07-31T14:27

2025-07-31T14:27

2025-07-31T14:27

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Багдасарян цитирует Сталина: "Не техника, а кадры решают всё". Он поясняет: "Тогда даже педагогов готовили по ускоренной программе и отказались от разного рода экспериментов со "свободным воспитанием". И в кратчайшие сроки мы осуществили этот рывок".По мнению политолога, современная Россия располагает уникальным преимуществом — сохранившимся кадровым потенциалом 1990-х годов. "Мы еще можем восстановить то, что было порушено", - отмечает он. Однако эксперт подчёркивает необходимость срочных мер: "Главное, всё правильно организовать. А Россия, когда ей всерьёз грозила опасность, всегда творила чудеса в плане мобилизации".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.О том, как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны — в интервью "Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине.

https://ukraina.ru/20250612/den-rossii-i-raspad-sssr--chto-prazdnuem-1063847390.html

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