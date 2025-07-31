https://ukraina.ru/20250731/bitva-za-slavyansko-kramatorskuyu-aglomeratsiyu-evseev-raskryl-plany-po-okruzheniyu-konstantinovki-1066239514.html
Битва за Славянско-Краматорскую агломерацию: Евсеев раскрыл планы по окружению Константиновки
Битва за Славянско-Краматорскую агломерацию: Евсеев раскрыл планы по окружению Константиновки - 31.07.2025 Украина.ру
Битва за Славянско-Краматорскую агломерацию: Евсеев раскрыл планы по окружению Константиновки
Освобождение юга ДНР открывает путь для удара по Славянско-Краматорской агломерации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-07-31T17:57
2025-07-31T17:57
2025-07-31T17:57
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константиновка
славянско-краматорская агломерация
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покровск/красноармейск
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Эксперт отметил, что после взятия Покровска (Красноармейск) российские войска сосредоточатся на новом стратегическом направлении. "Нам предстоит сражение за Славянско-Краматорскую агломерацию. И в этом плане у нас есть неплохие перспективы окружить Константиновку", — заявил Евсеев.Ключевым этапом он назвал продвижение к Часовому Яру. "Через какое-то время мы сможем продвинуться к Константиновке широким фронтом со стороны Дзержинска (украинское название Торецк. — Ред.), а это поможет окончательно освободить Часов Яр", — пояснил эксперт.Однако, по его словам, для успеха необходимо взять Северск. "Пока это направление у нас вспомогательное. Мы до сих пор не дожали Белую Гору", — признал собеседник."Но в целом для освобождения Славянска-Краматорска не обойтись без взятия Северска", — резюмировал военный аналитик.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Покровском направлении — в материале "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250731/1066233446.html
константиновка
славянско-краматорская агломерация
россия
покровск/красноармейск
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Битва за Славянско-Краматорскую агломерацию: Евсеев раскрыл планы по окружению Константиновки
Освобождение юга ДНР открывает путь для удара по Славянско-Краматорской агломерации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев