https://ukraina.ru/20250731/bitva-za-slavyansko-kramatorskuyu-aglomeratsiyu-evseev-raskryl-plany-po-okruzheniyu-konstantinovki-1066239514.html

Битва за Славянско-Краматорскую агломерацию: Евсеев раскрыл планы по окружению Константиновки

Битва за Славянско-Краматорскую агломерацию: Евсеев раскрыл планы по окружению Константиновки - 31.07.2025 Украина.ру

Битва за Славянско-Краматорскую агломерацию: Евсеев раскрыл планы по окружению Константиновки

Освобождение юга ДНР открывает путь для удара по Славянско-Краматорской агломерации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-07-31T17:57

2025-07-31T17:57

2025-07-31T17:57

новости

константиновка

славянско-краматорская агломерация

россия

владимир евсеев

украина.ру

покровск/красноармейск

дзержинск (торецк)

часов яр

северск

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Эксперт отметил, что после взятия Покровска (Красноармейск) российские войска сосредоточатся на новом стратегическом направлении. "Нам предстоит сражение за Славянско-Краматорскую агломерацию. И в этом плане у нас есть неплохие перспективы окружить Константиновку", — заявил Евсеев.Ключевым этапом он назвал продвижение к Часовому Яру. "Через какое-то время мы сможем продвинуться к Константиновке широким фронтом со стороны Дзержинска (украинское название Торецк. — Ред.), а это поможет окончательно освободить Часов Яр", — пояснил эксперт.Однако, по его словам, для успеха необходимо взять Северск. "Пока это направление у нас вспомогательное. Мы до сих пор не дожали Белую Гору", — признал собеседник."Но в целом для освобождения Славянска-Краматорска не обойтись без взятия Северска", — резюмировал военный аналитик.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Покровском направлении — в материале "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250731/1066233446.html

константиновка

славянско-краматорская агломерация

россия

покровск/красноармейск

дзержинск (торецк)

часов яр

северск

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