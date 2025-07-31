Битва за Славянско-Краматорскую агломерацию: Евсеев раскрыл планы по окружению Константиновки - 31.07.2025 Украина.ру
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Битва за Славянско-Краматорскую агломерацию: Евсеев раскрыл планы по окружению Константиновки
Битва за Славянско-Краматорскую агломерацию: Евсеев раскрыл планы по окружению Константиновки - 31.07.2025 Украина.ру
Битва за Славянско-Краматорскую агломерацию: Евсеев раскрыл планы по окружению Константиновки
Освобождение юга ДНР открывает путь для удара по Славянско-Краматорской агломерации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-07-31T17:57
2025-07-31T17:57
новости
константиновка
славянско-краматорская агломерация
россия
владимир евсеев
украина.ру
покровск/красноармейск
дзержинск (торецк)
часов яр
северск
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Эксперт отметил, что после взятия Покровска (Красноармейск) российские войска сосредоточатся на новом стратегическом направлении. "Нам предстоит сражение за Славянско-Краматорскую агломерацию. И в этом плане у нас есть неплохие перспективы окружить Константиновку", — заявил Евсеев.Ключевым этапом он назвал продвижение к Часовому Яру. "Через какое-то время мы сможем продвинуться к Константиновке широким фронтом со стороны Дзержинска (украинское название Торецк. — Ред.), а это поможет окончательно освободить Часов Яр", — пояснил эксперт.Однако, по его словам, для успеха необходимо взять Северск. "Пока это направление у нас вспомогательное. Мы до сих пор не дожали Белую Гору", — признал собеседник."Но в целом для освобождения Славянска-Краматорска не обойтись без взятия Северска", — резюмировал военный аналитик.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Покровском направлении — в материале "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250731/1066233446.html
константиновка
славянско-краматорская агломерация
россия
покровск/красноармейск
дзержинск (торецк)
часов яр
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новости, константиновка, славянско-краматорская агломерация, россия, владимир евсеев, украина.ру, покровск/красноармейск, дзержинск (торецк), часов яр, северск, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, главные новости
Новости, Константиновка, Славянско-Краматорская агломерация, Россия, Владимир Евсеев, Украина.ру, Покровск/Красноармейск, Дзержинск (Торецк), Часов Яр, Северск, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Главные новости

Битва за Славянско-Краматорскую агломерацию: Евсеев раскрыл планы по окружению Константиновки

17:57 31.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Освобождение юга ДНР открывает путь для удара по Славянско-Краматорской агломерации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Эксперт отметил, что после взятия Покровска (Красноармейск) российские войска сосредоточатся на новом стратегическом направлении. "Нам предстоит сражение за Славянско-Краматорскую агломерацию. И в этом плане у нас есть неплохие перспективы окружить Константиновку", — заявил Евсеев.
Ключевым этапом он назвал продвижение к Часовому Яру. "Через какое-то время мы сможем продвинуться к Константиновке широким фронтом со стороны Дзержинска (украинское название Торецк. — Ред.), а это поможет окончательно освободить Часов Яр", — пояснил эксперт.
Однако, по его словам, для успеха необходимо взять Северск. "Пока это направление у нас вспомогательное. Мы до сих пор не дожали Белую Гору", — признал собеседник.
"Но в целом для освобождения Славянска-Краматорска не обойтись без взятия Северска", — резюмировал военный аналитик.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Покровском направлении — в материале "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.
Российские военные освободили Часов Яр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
16:53
Часов Яр после освобождения: город превращен в руиныПервые кадры освобожденного Часового Яра, опубликованные военными корреспондентами, демонстрируют катастрофические разрушения городской инфраструктуры. Об этом 31 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
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