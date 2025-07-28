https://ukraina.ru/20250728/zolotoy-molot-trampa-slukhi-o-vyvode-voysk-ssha-iz-evropy--taktika-ili-signal-1066062145.html

"Золотой молот" Трампа: Слухи о выводе войск США из Европы — тактика или сигнал?

"Золотой молот" Трампа: Слухи о выводе войск США из Европы — тактика или сигнал? - 28.07.2025 Украина.ру

"Золотой молот" Трампа: Слухи о выводе войск США из Европы — тактика или сигнал?

США могут вывести из Европы до трети военнослужащих, сообщили журналисты Politico, ссылаясь на "одного чиновника НАТО". В настоящее время воинскую службу на европейском континенте проходят до 100 тысяч американцев. Предполагается, что 20 тысяч из них могут передислоцировать или уволить

2025-07-28T20:23

2025-07-28T20:23

2025-07-28T20:23

эксклюзив

европа

сша

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пит хегсет

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"Один чиновник НАТО заявил Politico, что возможно сокращение численности (военнослужащих армии США. - Ред.) в Европе вплоть до 30 процентов", - говорится в материале.Вывод американских войск из стран Европы обсуждают всю вторую каденцию президента США Дональда Трампа. Европейские аналитики выдвигают две основных версии: вывод войск из польского города Жешув, который используют в качестве транспортного хаба для Украины, и из Германии.Принуждение к тратамВ марте 2025 года немецкие СМИ предполагали, что из Германии выведут 35 тысяч американских военнослужащих (всего их там - 37 тысяч человек). Слухи расползлись по авиабазам после того, как британские журналисты заявили о подготовке масштабной переброски американцев в Венгрию. Опасения появились сразу после переизбрания Трампа, но информация в итоге не подтвердилась.В регионе Пфальц в ФРГ американские гражданские служащие выходили на предупредительную забастовку. Тогда они столкнулись с заморозкой найма на службу, запретом на удаленную работу из дома и так далее. Они получили электронные письма из Вашингтона с уведомлениями о новых правилах. Причастных к службе на Штаты больше всего пугала неопределенность и то, что решения принимают где-то там, а они никак на это повлиять не могут.Причем до этого, в феврале, глава Пентагона Пит Хегсет побывал на американской базе в Штутгарте. Он заявил, что масштабного вывода войск из Европы не будет, сокращения не предвидятся, но Штаты будут пересматривать свою военную политику по всему миру.Угрозы о выводе войск - тактические, являются частью стратегии Трампа по давлению на партнеров по НАТО, заявил немецким журналистам директор Атлантической академии земли Рейнланд-Пфальц Давид Сираков. По его словам, все это делалось для того, чтобы Германия увеличивала собственные расходы на оборону.Другого мнения придерживался доктор Карло Масала из Университета бундесвера в Мюнхене. По его словам Штаты при Трампе не считают себя гарантом безопасности Европы, и предотвратить отток американцев из Европы традиционными методами европейские власти не смогут. Масала считает более возможным вариант с постепенным выводом войск или передислокацией в пределах Европы.А Пфальц - стратегически важная точка на карте континента. По данным из открытых источников, в Рейланд-Пфальце размещены 20 единиц тактического ядерного оружия США. Немецкие власти могут его применять, но только с разрешения американского президента.К тому же против версии о выводе американских войск говорят факты: в Вайлербахе американцы строят новый военный госпиталь, в проект дислокации подразделений из Штутгарта якобы вложили около миллиарда долларов, а в Баумхолдере строят квартиры для приблизительно 2 тысяч военнослужащих и гражданских служащих США. По крайней мере на эти экономические доводы рассчитывают представители местных властей.Польская передислокация и КалининградЧерез месяц, в апреле 2025 года американские журналисты напугали немцев очередным вбросом. Из ФРГ якобы выведут до 10 тысяч американских военнослужащих, пока что это решение только рассматривается. Такая же участь коснется военнослужащих в Румынии и Польше, заявляли журналисты NBC, ссылаясь на шесть анонимных источников в Штатах и Европе.На тот момент в Европе находились 100 тысяч военнослужащих армии США. Из низ 65 тысяч человек - на постоянной основе, остальные - на ротациях. Такой формат работы ввела администрация президента США Джозефа Байдена, и в качестве аргумента за вывод войск называли возможное желание Трампа отменить решение предшественника.Слух совпал с подтверждением того, что Штаты выведут войска из авиабазы в Жешуве (Польша). Однако польские власти заявили, что речь идет не о выводе, а передислокации в некие другие места на территории Польши.Эти планы были частью стратегии по оптимизации военных операций и согласованы с властями Польши и других партнеров по НАТО, сообщили в Главном командовании войск США в Европе и Африке в Висбадене. Таким образом Штаты сэкономят десятки миллионов долларов, заявил командующий, генерал Кристофер Тодд Донахью.В июле Донахью из Висбадена представил "план сдерживания на восточном фланге" НАТО. По его словам, Калининградская область России рассматривается как оборонительный район, и у военных планировщиков нет ни единой причины, чтобы его не уничтожить."Знаете, можно сколько угодно спорить, но Калининградская область примерно 75 километров в ширину, со всех сторон окружена НАТО. У нас нет ни единой причины не уничтожить этот оборонительный район с целью сдерживания России. Мы можем сделать это в неслыханные сроки и быстрее, чем когда-либо. Мы это уже запланировали, стратегия уже разработана", - сказал он.В России резко отреагировали на эти слова. Любое посягательство на регион встретит сокрушительный ответ с применением всех сил и средств, в том числе предусмотренных политикой ядерного сдерживания, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.Так что передислокация в Польше не имеет никакого отношения к сообщениям о выводе американских войск. Для России это - военная угроза.Майские тезисы и пятилетка ТрампаВ мае о возможном выводе американских войск из Европы заявили некие высокопоставленные дипломаты. Об этом сообщили журналисты немецкой деловой газеты Handelsblatt.Европейские дипломаты, заявили журналисты, ожидают, что США объявят о сокращении военного присутствия в Европе "в ближайшие месяцы". По предположениям анонимных дипломатов, неизвестно, о каком количестве и в какие сроки идет речь.По данным Handelsblatt, высокопоставленные европейские дипломаты ожидают, что США объявят о сокращении своего военного присутствия в Европе в ближайшие месяцы, хотя пока неясно, когда и в каком объеме. В НАТО якобы также готовятся к такому сценарию.Наконец, все новое - хорошо забытое старое. Пять лет назад Дональд Трамп, в конце первой каденции президента США, объявил о выводе войск США из Европы. Трампа трясло от злости из-за того, что Германия "должна НАТО миллиарды и миллиарды евро".Итак, изначальный план предусматривал вывод 12 тысяч американских военнослужащих из ФРГ, передислокацию командного центра в Бельгию, переброску истребителей F-16. Если бы план был реализован, больше всего пострадали бы немецкие земли Бавария, Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц.Хегсет не смог бы посетить базу в Штутгарте, потому что ее перенесли бы в Монс (Бельгия). Около 5 тысяч военнослужащих не остались бы в Баварии, а эскадрилья из 20 истребителей F-16 прохлаждалась бы в Италии.Однако еще тогда в Германии все поняли правильно: Вашингтон всего лишь послал в Брюссель требование о самоутверждении Европы. Те задачи, которые Трамп не решил в первый срок, он решает во второй. Миллиарды евро, которые в НАТО недосчитались от Германии, будут выплачены. И, более того, страны-участницы Североатлантического альянса, уже занимаются и перевооружением, и милитаризацией Украины, и задирают оборонные расходы, жертвуя социальными программами.Так что очередной слух про вывод американских войск - такой же сигнал. Но сколько Европа уже их получила - не счесть.

https://ukraina.ru/20250727/o-planakh-nato-na-kaliningrad-protivniki-rossii-ochen-khotyat-pobedit-no-sovsem-ne-khotyat-umeret-1066017827.html

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