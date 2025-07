https://ukraina.ru/20250721/ukraina-za-nedelyu-otkuda-na-ukraine-vzyalis-politicheskie-sily-ozhidayuschie-obrusheniya-fronta-1065593236.html

Украина за неделю. Откуда на Украине взялись политические силы, ожидающие обрушения фронта?

Самыми обсуждаемыми событиями на Украине за прошедшую неделю стали перестановки в правительстве, загадки с американскими военными поставками и борьба Зеленского и Ермака против коалиции "соросят" и "поросят" с потенциальным присоединением к ней Кличко.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058328067_32:183:995:725_1920x0_80_0_0_b3992d9753197358b26e7804e52d787c.jpg

Вечная война для вечного правительстваУ украинских властей пир во время чумы. Экс-министр обороны, коррупционер Алексей Резников опубликовал в The Times своеобразный манифест вечной экзистенциальной войны с Россией, которая является не конфликтом интересов, а конфликтом идентичностей, который может разрешится только через смену власти в РФ — "мир невозможен при Путине". Он не говорит об этом прямо, но довольно очевидно, что Зеленский надеется "пересидеть" и Путина, и Трампа, продержаться любой ценой (человеческих жизней, территорий, потенциала экономического развития), а там может что-то и изменится в его пользу. Резников делает вывод, что экспансию России можно остановить только внешней силой, а не согласшениями, поэтому переговоры для Украины — лишь дипломатическая ширма в ожидании ухода Путина и прихода в США к власти кого-то, кто недвусмысленно впишется в войну на стороне Киева.Несмотря на кризисное положение, украинские власти продолжают делать все, чтобы "конфликт смыслов" не дал России маневра на переговорах. От УПЦ потребовали до 18 августа разорвать все связи с Русской православной церковью. Для этого лишенный украинского гражданства митрополит Онуфрий должен предоставить официальное решение высших церковных органов о выходе УПЦ из структуры РПЦ и отказе от всех пунктов устава Московского патриархата, отозвать своих представителей из всех органов управления РПЦ, признать недействительными решения РПЦ о присвоении украинских епархий в новых регионах и т.д. Если это не будет сделано, государство начнет процесс запрета УПЦ. Закон для этого уже принят. Усугубляет "конфликт смыслов" и новый языковой омбудсмен Елена Ивановская, которая потребовала "устранить символическое неравенство в законодательстве — в частности, отменить особый статус русского языка, который в условиях вооружённой агрессии РФ является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации". По ее словам, "конституционная модель языковой политики должна соответствовать реалиям войны", то есть "экзистенциальная" война должна быть вечной, что Ивановская и требует закрепить, лишив русскоязычных граждан их культурных прав не только на уровне законов и повседневной практики, но и на уровне Конституции. Одной из своих задач языковой омбудсмен называет "языковую реинтеграцию" после желаемого возвращения Украиной новых регионов РФ, т.е. насильственную украинизацию, лишение идентичности проживащих там русских и русскоязычных украинцев. Россия, конечно, не может такого допустить, а значит Киев и в этом моменте провоцирует вечную войну.Но это стратегические планы и большие надежды. Есть ли у украинских властей материальные основания предполагать, что задуманное свершится?Поменялось ли отношение Трампа?Одно из оснований — якобы изменение отношения Трампа к конфликту и решение США поставлять больше оружия Украине.Источники Axios сообщили, что Киев в рамках первого пакета помощи получит американское оружие на 10 млрд долларов (включая ракеты, системы ПВО и артиллерийские снаряды), но не непосредственно, а через поставки союзникам по НАТО. Financial Times даже запустила утку о том, что Трамп спрашивал Зеленского, почему Украина не бьет по Москве и Санкт-Петербургу, в ответ на что Зеленский попросил дальнобойные ракеты. Белый дом, однако, опроверг какие-либо призывы президента США к таким ударам, а обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус написал, что Трамп рассматривал возможность поставок крылатых ракет "Томагавк", затем отказался от этой идеи, но может вернуться к ней, "если захочет еще больше рычагов влияния", а пока же "вероятно" разрешит использование 18 ракет ATACMS, которые сейчас находятся на Украине, на их полную дальность - в 300 километров. Reuters подтвердил, что Трамп совершенно не хочет, чтобы Зеленский атаковал Москву, и не планирует поставлять Киеву дальнобойные ракеты JASSM.Пока некоторые СМИ нагнетают ситуацию, сам Трамп всего-лишь говорит о бизнесе, причем в ключе "я просто хочу остановить убийства". "Это будет бизнес для нас. И мы отправим им "Пэтриоты", в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин действительно многих удивил. Он говорит красиво, а потом вечером всех бомбит", - заявил Трамп. Президент США хотел, чтобы европейские страны НАТО сами оплачивали как свою безопасность, так и вооружения для Украины — он к этому и идет. Путин, который "бомбит" — всего лишь хороший предлог для хорошей сделки. Никаких других целей в его действиях нет. Правда, Трамп оперирует недостоверными данными о том, что США вложили в Украину 350 млрд, а Европа — только 100 млрд, но сути это не меняет, даже, если он верит в эти цифры, а не просто упрекает "худшего в истории" президента Байдена в разбазаривании американских ресурсов.Трамп "разочарован" в Путине, но "не закончил" с ним, то есть совершенно не собирается принципиально менять свою позицию по мирным переговорам и включаться в войну на стороне Украины. Просто получил возможность продать Европе оружие, которое давно хотел продать. "В Европе сомневаются в том, что Трамп реально изменит свой подход к России", — пишет FT, будучи уверенным, что Трамп видит в Путине партнера в урегулировании конфликта, а Зеленский воспринимается как "главное препятствие" на пути к достижению мирного соглашения. Изменение в тональности выступлений американского президента (если оно вообще есть) не перерастает в какие-то существенные практические действия. The Washington Post тоже считают, что в действиях Трампа ничего не изменилась — идут громкие заявления, а на деле 50 дней санкционной отсрочки дают преимущество только России. Источик Politico утверждает, что Трамп уверен — в войне победит Россия, а решение отправить Украине оружие "не означает, что президент Зеленский держит карты в руках".Новость же о том, что Трамп якобы потребовал от Зеленского наступать, поскольку в обороне войну не выиграть, выглядит сомнительно. С одной стороны, это констатация факта, а с другой — Америка не дает Украине ничего, с чем можно было бы наступать. Наоборот, Вашингтон не вводит дополнительные санкции против РФ и дает еще 50 дней не Зеленскому, а Путину. Даже принятый со скрипом 18-й пакет санкций ЕС не может быть вполне реализован без участия США, т.е. без введения 100% (уже не 500%) пошлин против Китая и Индии, которые не только покупают для себя российскую нефть, но и перепродают ее на Запад. Есть сомнения, что Трамп введет такие санкции даже, если через 50 дней Путин продолжит его "разочаровывать". Если с Индией еще так-сяк, то Китай, в лице главы МИД Ван И заявивший, что не может дать России проиграть войну, скорее перейдет еще в более жесткую конфронтацию с США, чем прекратит покупку российской нефти. Это в свою очередь ударит по американской экономике и еще сильнее сблизит РФ и КНР, что точно не входит в планы Трампа. Таким образом, новые европейские санкции в ближайшей перспективе влияния на военные способности России не окажут и Украина продолжит отступать. Соответственно, слова Трампа (если они вообще были произнесены) могут означать, что, раз не наступая войну не выиграть, а наступать Украине не может, ей надо пойти на уступки и подписать реалистичное мирное соглашение с РФ.Глава Союза резервистов Украины Иван Тимочко вообще считает публикации западных СМИ о требованиях Трампа к Зеленскому пойти в контрнаступление вбросом для срыва мобилизации. Сейчас украиское общество не стремится пополнять ряды ВСУ. И если оборона "родной земли" еще может как-то мотивировать часть граждан, то разговоры о том, что людей погонят в "мясные штурмы" по указанию Трампа точно не вызовут воодушевления. Также Тимочко заявил, что для контрнаступления нет оружия, которое "западные партнеры" вроде бы пообещали, но как-то невнятно.Будет ли оружие и какое?А самое загадочное в том, что никто до сих пор не знает, о каком именно оружии речь. Замначальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью Guardian заявил, что не понимает, что имел в виду Трамп, когда сказал об отправке на Украину 17 систем Patriot — это 17 батарей или 17 пусковых установок в составе 2-3 батарей? Первое выглядит маловероятным. Military Watch Magazine считает, что массовые поставки систем Patriot и ракет к ним "в обозримом будущем не состоятся", поскольку аудит Пентагона показал, что ракеты-перехватчики на складах исчерпаны до 25% от планового объема запасов. По сути, пишет издание, обещание поставок было внутреполитической игрой Трампа, чтобы "снизить давление" на его администрацию, а реальных массовых поставок не будет, потому что им неоткуда взяться.По данным Der Spiegel в схеме передачи американских вооружений Украине через страны НАТО будут участвовать Германия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Канада, но четких ответов на вопрос об ассортименте и количестве нет. Пока что официально были подтверждены поставки только трех установок (даже не батарей) Patriot из Германии и Нидерландов под гарантии замены этих старых установок на новые из США.The Wall Street Journal утверждает, что Трамп звонил немецкому канцлеру Мерцу 11 июля и предложил ему купить для Украины пять установок Patriot. Мерц якобы согласился, но Зеленский продолжает говорить, что Германия купит только две установки. Откуда возьмутся пять, если ФРГ в текущем году выделяет на Украину 8 млрд евро, большая часть из которых пойдет на заказы для немецкого ВПК, непонятно. Мало того, по словам министра обороны Бориса Писториуса, ФРГ свои установки отдать не может, потому что их всего шесть. То есть теперь вообще непонятно, что будет передано. Старые немецкие установки взамен будущих поставок в Германию из США? Но Писториус, кажется, опровергает возможность такого варианта. Новые американские прямо на Украину? Но заявленная схема Трампа не такова.Еще больше путаницы вносит заявление Трампа о том, что ракеты уже поставляются из Германии, потому что представитель минобороны ФРГ Митко Мюллер это опроверг, сказав, что пока еще идет процесс согласования и ничего не решено. А канцлер Мерц сообщил, что передача комплексов Patriot может занять несколько недель. Bild же со ссылкой на источник в немецком правительстве вообще называет срок в 6-8 месяцев.А еще оказалось, что целый ряд стран, который якобы должен был участвовать в схеме покупки у США оружия для дальнейшей передачи его Украине, вообще не в курсе дела. Reuters так и написал — европейцы впервые узнали о планах Трампа прямо во время выступления президента США. В итоге премьер Чехии Фиала сказал, что его страна к закупке присоединяться не будет. Франция тоже, поскольку у страны есть проблемы с увеличением оборонного бюджета и она бы хотела дать заказы своим заводам, а не американским. "Здесь никогда не шла речь о покупке американского оружия", – заявили в Министерстве обороны Италии, так как у Италии нет для этого денег, а свое вооружения Украине она и так поставляла. Отдельная история с Венгрией, которая не только не станет, по словам главы МИД Сийярто, финансировать закупки американского оружия для Украины, но ввела санкции против ряда украинских деятелей из-за убитого в ТЦК жителя Закарпатья венгерской национальности, жестко называет украинскую мобилизацию "охотой на людей", которые "не хотят участвовать в убийствах, лишенных какой-либо рациональности" и вызвала украинского посла из-за того, что "уже 10 лет венгерская община в Украине подвергается систематическим атакам": от дискриминационных языковых и образовательных законов до принудительного призыва на войну, а теперь — поджога церкви под лозунгом "мадьяров на ножи". "Мы не просили их воевать от нашего имени", — так советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан прокомментировал вооружение Украины за счет Европы.Таким образом, участие в схеме Трампа пока подтвердили только Германия и Норвегия, но переговоры даже с ними, как собщает Reuters, идут "вяло". А у Норвегии вообще нет своих установок Patriot, она их может только у кого-то купить. У кого? Кандидатами называют Испанию и Грецию, но эти страны уже отказывались от передачи Украине своего ПВО. Есть еще вариант со Швейцарией, которая в 2022 году заказала у США пять систем Patriot. Минобороны Швейцарии предполагает, что американцы могут перенаправить для Украины именно этот заказ (за деньги Германии), но выполнен по плану он должен быть с 2026 по 2028 год, т.е. те самые 6-8 месяцев для первой установки, о которых написали в Bild.Итого, больше вопросов, чем ответов и никто ничего толком не знает. Даже, если Украина в обозримом будущем (каком?) получит несколько (сколько?) установок Patriot, совершенно непонятно, как это может сказаться на обороне Покровска или на эффективности мобилизации в ВСУ. А будет ли достаточное количество противоракет? Даже это не ясно.Перестановки кроватей или осмысленный план?Приезд в Киев спецпредставителя Белого дома Келлога был похож на инспекцию реальных возможностей Украины для того, чтобы Трамп мог принимать дальнейшие решения о поддержке и поддержке чего именно. Зеленский объявил что перед приездом ревизора поручил главкому Сырскому и начальнику Генштаба Гнатову собрать всю информацию "о российском потенциале и наших перспективах", а также подготовиться к встрече с Келлогом глав СБУ и разведок. На встрече обсуждали поставки ПВО, совместное производство вооружений, закупки вооружений за европейские средства, а также санкции против России и ее партнеров. "Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что Москва не остановится, если ее неадекватные амбиции не остановить силой", - написал Зеленский по итогу визита. И вот здесь возникает вопрос — увидел ли Келлог потенциал Украины воевать дальше и даже иметь какие-то успехи в случае значительной помощи извне, или, наоборот, будет сделан вывод о том, что перспектив мало и надо активнее принуждать Украину к заключению мирного договора?Келлог уехал раньше, чем это планировалось, и замены в правительстве Украины, которые проходили в это же время, были завершены уже после его отъезда.Экс-премьера Шмыгаля назначили министром обороны. В своем выступлении он заявил, что "мы слышим о некоторых случаях бусификации, но мобилизация в Украине проходит по плану", тем самым показав, что либо вообще ничего не понимает в реальном положении вещей, либо понимает, но не будет ругаться с Ермаком, который держит Зеленского в "теплой ванне". В любом случае, должность министра обороны Украины сейчас "расстрельная", всех собак вешать будут на министра, а Шмыгаль — не политическая фигура и, хоть и не является креатурой Ермака, в конфликт с ним вступать точно не будет.Зато все остальные назначения — это, как пишет Bloomberg, — не только непосредственно люди Ермака, но еще и те, которые вызовут "благосклонность Трампа". Новый премьер Свириденко имеет хорошие отношения с министром финансов США Скоттом Бессентом и подписала такую важную для Трампа ресурсную сделку, значительная часть которой так и не стала публичной. Новый вице-премьер Тарас Качка и предложенная на пост посла США Ольга Стефанишина тоже входили в делегацию во время переговоров по этой сделке.А вот представитель "партии мира" (как считают некоторые) экс-министр обороны Умеров не стал послом в США, потому что у него якобы есть американское гражданство, а вся его семья двано проживает в Америке. Возможно дело и в другом — Ермак не захотел, чтобы выступающий за мирное соглашение с РФ и имеющий прямой доступ и к американцам, и к Зеленскому Умеров стал вторым Залужным. Особенно интересно эта версия смотрится в момент, когда известный инсайдер Сеймур Херш пишет, что Вашингтон рассматривает Залужного как наиболее вероятного преемника Зеленского и замена его может произойти в течение нескольких месяцев (непонятно, правда, как), пока еще "есть шанс договориться с президентом Владимиром Путиным".Так что пока Умеров остается на Украине и остается главой переговорной группы с РФ. Договариваться Ермак, конечно, не хочет, но, возможно, он будет вынужден. Из этого рассчета, он проводит и правительственные перестановки, надеясь, что даже после гипотетического подписания мирного договора сможет отложить выборы и сохранить Зеленского (а значит и себя) у власти.Кстати, голосование Рады за нового премьер-министра может сыграть очередную дурную шутку в деле мирных переговоров. Все дело в том, что за несколько лет из правящей партии "Слуга народа" вышло немало человек и сейчас в Раде де-факто нет парламентской коалиции. Если коалиции нет в течение месяца, то парламент распускается и назначаются выборы. И получается интересная ситуация: президент нелегитимен, Рада тоже, а теперь еще и Кабмин, проголосованный нелегитимной Радой в нарушение закона, который запрещает роспуск Кабмина в период военного положения. Если президент РФ Путин будет продолжать настаивать на юридической казуистике, то может получиться, что на Украине вообще нет ни одного органа, с которым можно было бы иметь дело "по закону". Не исключено, что Ермак на это и рассчитывает, продолжая играть в попытки доказать Трампу, что заключать мир не хочет именно Путин. Ну и одновременно показывая (ревизору Келлогу), что Украина еще может победить, надо просто дать оружия. А мобилизация, как сказал Шмыгаль, идет по плану.Трон зашаталсяВпрочем, трон под Зеленским действительно шатается. Украинский военный Денис Ярославский недавно заявил, что слова Зеленского о том, что демобилизация военных будет "только после победы" — это "приговор для сотен тысяч человек", которые "с 2022 года живут в прифронтовых селах как бомжи по подвалам и погребам, без ротаций, без ясных перспектив, без понимания, когда это закончится". И дело-то как раз в том, что Зеленскому и Ермаку нужно, чтобы "это" не закончилось никогда.Продолжается шквал западных публикаций с обвинениями Зеленского в авторитаризме и узурпации власти. На это раз Financial Times приводит мнение активистов, политиков и дипломатов, что президент использует полномочия военного времени для борьбы с критиками и концентрации власти. В статье упоминют дело активиста Шабунина, обыск у экс-министра инфраструктуры Кубракова, санкции против Порошенко*, отказ назначать острудника НАБУ Цывинского главой БЭБ . "Антикоррупционные рейды против видных украинских деятелей и меры по оказанию поддержки лояльным ему людям на руководящих должностях привели к обвинениям в том, что правительство президента Владимира Зеленского скатывается к авторитаризму", — говорится в статье. А мэр Киева Кличко, у которого давние споры с Зеленским по поводу использования доходов столицы, заявил, что "под видом войны власть преследует тех, кто ей неудобен: политических оппонентов, местные органы власти, экспертов, журналистов и активистов".The Spectator вообще публикует слова анонимного украинского экс-министра, который говорит, что "у Украины два врага, два Владимира: Зеленский и Путин". Это жестко, учитывая, что в пропагандистском дискурсе Украины Путин — это Гитлер. "Путин разрушает Украину извне, а Зеленский – изнутри, подрывая волю к сопротивлению и моральный дух. Права человека попираются, идёт давление на политических оппонентов, состоятельные и влиятельные люди, которые могли бы поддержать оппозицию, лишаются собственности, а оппозиционные медиа – заглушаются. Ирония в том, что эта путинизация Украины финансируется Западом", – заявил этот экс-министр.По данным The Spectator, более 5 тысяч граждан Украины находятся под санкциями, их имущество заморожено. "Санкции привели к закрытию трёх YouTube-каналов критиков Зеленского только за последний месяц. Цензура часто становится щитом для авторитарных лидеров, а неконтролируемая власть порождает диктатуру", – сказал изданию экс-глава нацбанка Кирилл Шевченко. Мало того, The Spectator, прямо в стиле российских СМИ, напомнил, что срок президентских полномочий Зеленского давно истек, а сам Зеленский, предполагая, что раньше или позже придется проводить выборы, репрессировал или изгнал всех потенциальных конкурентов. "Он удерживает власть любой ценой", – приводит издание слова депутата Верховной Рады от партии Порошенко* Алексея Гончаренко*.Как мы уже неоднократно сообщали, на Украине сформировался своеобразный альянс "соросят" (грантовых активистов, СМИ и антикоррупционных структур, связанных с Демпартией США и потерявших "крышу" после победы Трампа) и "поросят" (сторонников Петра Порошенко*, который близок к аресту по делу о "чемоданах Кремля"). Есть даже сведения, что эти две силы попробуют вместе пойти на выборах против Зеленского. А еще есть Кличко, который в теории тоже может к ним присоединиться. А если кандидатом от такого объединения станет Залужный…На Банковой считают, что критика Зеленского со стороны западных СМИ — дело рук бунтующих "соросят" с "поросятами", которые якобы прощупывают настроения в армии и даже раскачивают их в ожидаии обрушения фронта, который позволит им свалить Зеленского с Ермаком и подписать компромиссное соглашение с Путиным и Трампом, став легитимной властью (признанной и в США, и в РФ) на оставшейся части Украины.Пока же готовится третий раунд стамбульских переговоров, в рамках которого стороны будут обсуждать проекты мирных меморандумов.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовВизуализация важнейших событий прошедшей недели — в материале "Ультиматум США, санкции ЕС, правительственные перестановки и "парфюмерные спонсоры". Неделя в фотографиях".

