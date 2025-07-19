Ультиматум США, санкции ЕС, правительственные перестановки и "парфюмерные спонсоры". Неделя в фотографиях - 19.07.2025 Украина.ру
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Ультиматум США, санкции ЕС, правительственные перестановки и "парфюмерные спонсоры". Неделя в фотографиях
Ультиматум США, санкции ЕС, правительственные перестановки и "парфюмерные спонсоры". Неделя в фотографиях - 19.07.2025 Украина.ру
Ультиматум США, санкции ЕС, правительственные перестановки и "парфюмерные спонсоры". Неделя в фотографиях
Визит Сергея Лаврова в КНДР укрепил стратегическое партнерство двух стран, в то время как США ужесточили риторику в адрес России, выдвинув 50-дневный ультиматум. Украина пережила масштабную правительственную реформу, а Израиль продолжил эскалацию на Ближнем Востоке. Завершилась неделя принятием ЕС нового пакета санкций против Москвы
2025-07-19T07:06
2025-07-19T07:06
фото
эксклюзив
украина
россия
сша
сергей лавров
андрей ермак
дональд трамп
вооруженные силы украины
нато
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В субботу, 12 июля, в Пхеньяне состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе переговоров глава российского МИД заверил, что Москва полностью привержена всем ранее достигнутым договоренностям с Северной Кореей, включая Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный в 2024 году.В рамках своего визита Лавров также провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. По итогам встречи российский политик отметил историческую роль военного сотрудничества двух стран, напомнив о совместном участии северокорейских военных в освобождении Курской области.В воскресенье, 13 июля, Лавров прибыл в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет с 30 августа по 1 сентября.В понедельник, 14 июля, спецпосланник президента США Кит Келлог прибыл в Киев с официальным визитом. Как уточнил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, во время встречи были затронуты темы обороны, укрепления безопасности, поставок вооружений, санкционного давления, защиты гражданского населения и углубления украинско-американского сотрудничества.Также в понедельник президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте выдвинул ультиматум по урегулированию на Украине и объявил о новых поставках оружия киевскому режиму.Американский лидер заявил, что если в течение 50 дней Москва не продемонстрирует прогресса на пути урегулирования украинской проблемы, то Вашингтон резко усилит санкции в отношении России и ее торговых партнеров.Трамп также утвердил отправку на Украину новых пакетов военной помощи. Они дополнят те, которые выделил Киеву экс-президент США Джо Байден. За это нынешний глава Белого дома многократно критиковал своего предшественника, обещая в случае победы на президентских выборах уладить украинскую проблему за "24 часа".Американский лидер предложил новую схему помощи Киеву: вооружение США поступит сначала в Европу, а уже европейские страны отправят его Украине, восполнив свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона.Как пояснил генсек НАТО, именно Европа оплатит эти поставки, а НАТО займётся их логистикой, чтобы "оружие дошло максимально эффективно".Во вторник, 15 июля, кабмин Украины переживал ротацию. На тот момент действующий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально подал заявление об отставке. Между тем Владимир Зеленский предложил министру экономики и первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство.Сам Зеленский объявил эти перемены началом "трансформации" исполнительной власти, призванной укрепить экономический потенциал страны и нарастить собственное производство оружия.В ночь на 15 июля украинские беспилотники атаковали жилые районы Воронежа и области. В результате обстрела серьезно пострадала городская инфраструктура: повреждены несколько многоэтажных домов, Дворец пионеров, торговые киоски и не менее пяти припаркованных автомобилей.На месте происшествия зафиксированы значительные разрушения: в одном из жилых домов полностью разрушен фасад, в соседних зданиях взрывной волной выбило стекла и повредило балконы. На асфальте остались следы крови пострадавших.Количество пострадавших в результате этой атаки увеличилось до 24 человек. Этот инцидент стал очередным примером применения ВСУ беспилотников для ударов по гражданской инфраструктуре. Местные власти уже начали документировать последствия атаки для последующего обращения в международные инстанции.В среду, 16 июля, Израиль нанес второй авиаудар по Сирии — было поражено здание Генштаба сирийской армии в Дамаске. Атака произошла в прямом эфире: сирийское телевидение зафиксировало мощный взрыв и столб дыма у здания Генштаба. Сирийское министерство обороны назвало произошедшее "новой агрессией" и пообещало "адекватный ответ". Между тем, эксперты отмечают эскалацию напряженности в регионе на фоне продолжающегося конфликта в Газе.Израиль регулярно наносит удары по целям в Сирии, связывая их с иранским военным присутствием. Сирийские власти традиционно осуждают такие атаки как нарушение суверенитета страны.В четверг, 17 июля, в украинском правительстве состоялись значительные кадровые перестановки и структурные изменения. Новым премьер-министром страны назначена Юлия Свириденко, близкий соратник главы Офиса президента Андрея Ермака.Правительство провело реорганизацию министерств, объединив несколько ведомств. Бывшее Министерство социальной политики и национального единства преобразовано в Министерство социальной политики, семьи и единства, которое возглавил Денис Улютин. Также создано новое Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства путём слияния трёх ведомств, его руководителем стал Алексей Соболев.Министерство обороны получило дополнительные полномочия в сфере стратегических отраслей промышленности. Главой обновлённого ведомства назначен экс-премьер Денис Шмыгаль. Его предшественник Рустем Умеров, по данным депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, займёт должность в Совете национальной безопасности и обороны.Эти изменения стали частью масштабной административной реформы, направленной на оптимизацию работы правительства в условиях военного положения. Аналитики отмечают, что реорганизация призвана повысить эффективность управления ключевыми сферами государственной жизни.В четверг также представители израильского парфюмерного дома Zielinski &amp; Rozen опровергли информацию о поставках своей продукции для Вооруженных сил Украины, заявив, что фотографии, распространяемые украинскими СМИ, демонстрируют подделки. По словам представителя компании, парфюмерный производитель не имеет никакого отношения к поставкам продукции для ВСУ, а на снимках, растиражированных украинскими СМИ, запечатлена поддельная продукция.Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что парфюмерный бренд Zielinski &amp; Rozen на Украине поддерживает ВСУ и отсылает на передовую свою продукцию. Публикации сопровождались снимками, на которых якобы запечатлена продукция этого бренда.Также 17 июля помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Москва передала Киеву 1000 тел погибших украинских военнослужащих в рамках выполнения стамбульских договоренностей. Со стороны Украины были возвращены останки 19 российских бойцовВ свою очередь президент РФ Владимир Путин подтвердил продолжение реализации договоренностей "Стамбула" об обмене телами погибших военных. Глава государства отметил, что украинской стороне были переданы 17 июля еще 1000 тел солдат ВСУ.В пятницу, 18 июля, агентство DPA сообщило, что Евросоюзу удалось утвердить очередной пакет ограничительных мер против России только после компромисса со Словакией. Ранее Братислава вместе с Будапештом блокировали принятие документа, выражая обеспокоенность последствиями запрета на импорт российских энергоносителей для своих экономик.Подробнее о санкциях — в публикации ЕС принял 18-й пакет санкций против РФ: отключение банков, нефтяные ограничения и давление на Китай.Кроме того, в пятницу командир батальона "Айдар"* заявил о пророссийских настроениях среди жителей Харькова. По его словам, даже потерявшие родных на фронте жители региона продолжают симпатизировать России. "У меня есть 60-летняя знакомая, чей сын погиб за Украину, но она всё равно поддерживает Россию. Она не говорит об этом открыто, но её позиция проявляется в мелочах", — заявил Бунятов.
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фото, эксклюзив, украина, россия, сша, сергей лавров, андрей ермак, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато
фото, Эксклюзив, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Андрей Ермак, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО

Ультиматум США, санкции ЕС, правительственные перестановки и "парфюмерные спонсоры". Неделя в фотографиях

07:06 19.07.2025
 
© Украина.руКоллаж: неделя в фотографиях
Коллаж: неделя в фотографиях - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Украина.ру
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Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
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Визит Сергея Лаврова в КНДР укрепил стратегическое партнерство двух стран, в то время как США ужесточили риторику в адрес России, выдвинув 50-дневный ультиматум. Украина пережила масштабную правительственную реформу, а Израиль продолжил эскалацию на Ближнем Востоке. Завершилась неделя принятием ЕС нового пакета санкций против Москвы
В субботу, 12 июля, в Пхеньяне состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе переговоров глава российского МИД заверил, что Москва полностью привержена всем ранее достигнутым договоренностям с Северной Кореей, включая Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный в 2024 году.
В рамках своего визита Лавров также провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. По итогам встречи российский политик отметил историческую роль военного сотрудничества двух стран, напомнив о совместном участии северокорейских военных в освобождении Курской области.
© РИА Новости . Татьяна Кукушкина / Перейти в фотобанк

Визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в КНДР
1 из 4

© РИА Новости . Татьяна Кукушкина
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© Фото : МИД РФ / Перейти в фотобанк

Визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в КНДР
2 из 4

© Фото : МИД РФ
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© Фото : МИД РФ / Перейти в фотобанк

Визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в КНДР
3 из 4

© Фото : МИД РФ
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© РИА Новости . Татьяна Кукушкина / Перейти в фотобанк

Визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в КНДР
4 из 4

© РИА Новости . Татьяна Кукушкина
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1 из 4

© РИА Новости . Татьяна Кукушкина
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2 из 4

© Фото : МИД РФ
Перейти в фотобанк
3 из 4

© Фото : МИД РФ
Перейти в фотобанк
4 из 4

© РИА Новости . Татьяна Кукушкина
Перейти в фотобанк
В воскресенье, 13 июля, Лавров прибыл в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет с 30 августа по 1 сентября.
© Фото : МИД РФ / Перейти в фотобанк

Визит министра иностранных дел РФ С. Лаврова в Китай
1 из 4

© Фото : МИД РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : МИД РФ / Перейти в фотобанк

Визит главы МИД РФ С. Лаврова в КНР
2 из 4

© Фото : МИД РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : МИД РФ / Перейти в фотобанк

Визит главы МИД РФ С. Лаврова в КНР
3 из 4

© Фото : МИД РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : МИД РФ / Перейти в фотобанк

Визит главы МИД РФ С. Лаврова в КНР
4 из 4

© Фото : МИД РФ
Перейти в фотобанк
1 из 4

© Фото : МИД РФ
Перейти в фотобанк
2 из 4

© Фото : МИД РФ
Перейти в фотобанк
3 из 4

© Фото : МИД РФ
Перейти в фотобанк
4 из 4

© Фото : МИД РФ
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В понедельник, 14 июля, спецпосланник президента США Кит Келлог прибыл в Киев с официальным визитом. Как уточнил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, во время встречи были затронуты темы обороны, укрепления безопасности, поставок вооружений, санкционного давления, защиты гражданского населения и углубления украинско-американского сотрудничества.
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Также в понедельник президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте выдвинул ультиматум по урегулированию на Украине и объявил о новых поставках оружия киевскому режиму.
Американский лидер заявил, что если в течение 50 дней Москва не продемонстрирует прогресса на пути урегулирования украинской проблемы, то Вашингтон резко усилит санкции в отношении России и ее торговых партнеров.
Трамп также утвердил отправку на Украину новых пакетов военной помощи. Они дополнят те, которые выделил Киеву экс-президент США Джо Байден. За это нынешний глава Белого дома многократно критиковал своего предшественника, обещая в случае победы на президентских выборах уладить украинскую проблему за "24 часа".
Американский лидер предложил новую схему помощи Киеву: вооружение США поступит сначала в Европу, а уже европейские страны отправят его Украине, восполнив свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона.
Как пояснил генсек НАТО, именно Европа оплатит эти поставки, а НАТО займётся их логистикой, чтобы "оружие дошло максимально эффективно".
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк

Президент США Трамп заявил о поставках американского оружия Украине через НАТО
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Президент США Трамп заявил о поставках американского оружия Украине через НАТО
2 из 7

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Президент США Трамп заявил о поставках американского оружия Украине через НАТО
3 из 7

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Президент США Трамп заявил о поставках американского оружия Украине через НАТО
4 из 7

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Президент США Трамп заявил о поставках американского оружия Украине через НАТО
5 из 7

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Президент США Трамп заявил о поставках американского оружия Украине через НАТО
6 из 7

© РИА Новости . Стрингер
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© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк

Президент США Трамп заявил о поставках американского оружия Украине через НАТО
7 из 7

© РИА Новости . Стрингер
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© РИА Новости . Стрингер
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© РИА Новости . Стрингер
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© РИА Новости . Стрингер
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Во вторник, 15 июля, кабмин Украины переживал ротацию. На тот момент действующий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально подал заявление об отставке. Между тем Владимир Зеленский предложил министру экономики и первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство.
Сам Зеленский объявил эти перемены началом "трансформации" исполнительной власти, призванной укрепить экономический потенциал страны и нарастить собственное производство оружия.
© Фото : president.gov.uaДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : president.gov.ua
В ночь на 15 июля украинские беспилотники атаковали жилые районы Воронежа и области. В результате обстрела серьезно пострадала городская инфраструктура: повреждены несколько многоэтажных домов, Дворец пионеров, торговые киоски и не менее пяти припаркованных автомобилей.
На месте происшествия зафиксированы значительные разрушения: в одном из жилых домов полностью разрушен фасад, в соседних зданиях взрывной волной выбило стекла и повредило балконы. На асфальте остались следы крови пострадавших.
Количество пострадавших в результате этой атаки увеличилось до 24 человек. Этот инцидент стал очередным примером применения ВСУ беспилотников для ударов по гражданской инфраструктуре. Местные власти уже начали документировать последствия атаки для последующего обращения в международные инстанции.
© РИА Новости . Владимир Бедняк / Перейти в фотобанк

Последствия атаки БПЛА в Воронеже
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Последствия атаки БПЛА в Воронеже
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© РИА Новости . Владимир Бедняк
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© РИА Новости . Владимир Бедняк / Перейти в фотобанк

Последствия атаки БПЛА в Воронеже
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© РИА Новости . Владимир Бедняк
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Последствия атаки БПЛА в Воронеже
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© РИА Новости . Владимир Бедняк
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Последствия атаки БПЛА в Воронеже
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© РИА Новости . Владимир Бедняк
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© РИА Новости . Владимир Бедняк
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В среду, 16 июля, Израиль нанес второй авиаудар по Сирии — было поражено здание Генштаба сирийской армии в Дамаске. Атака произошла в прямом эфире: сирийское телевидение зафиксировало мощный взрыв и столб дыма у здания Генштаба.
Сирийское министерство обороны назвало произошедшее "новой агрессией" и пообещало "адекватный ответ". Между тем, эксперты отмечают эскалацию напряженности в регионе на фоне продолжающегося конфликта в Газе.
Израиль регулярно наносит удары по целям в Сирии, связывая их с иранским военным присутствием. Сирийские власти традиционно осуждают такие атаки как нарушение суверенитета страны.
© AP
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© Фото : скриншот видео
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© Фото : скриншот видео
© AP / Ghaith Alsayed
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© AP / Ghaith Alsayed
В четверг, 17 июля, в украинском правительстве состоялись значительные кадровые перестановки и структурные изменения. Новым премьер-министром страны назначена Юлия Свириденко, близкий соратник главы Офиса президента Андрея Ермака.
Правительство провело реорганизацию министерств, объединив несколько ведомств. Бывшее Министерство социальной политики и национального единства преобразовано в Министерство социальной политики, семьи и единства, которое возглавил Денис Улютин. Также создано новое Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства путём слияния трёх ведомств, его руководителем стал Алексей Соболев.
Министерство обороны получило дополнительные полномочия в сфере стратегических отраслей промышленности. Главой обновлённого ведомства назначен экс-премьер Денис Шмыгаль. Его предшественник Рустем Умеров, по данным депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, займёт должность в Совете национальной безопасности и обороны.
Эти изменения стали частью масштабной административной реформы, направленной на оптимизацию работы правительства в условиях военного положения. Аналитики отмечают, что реорганизация призвана повысить эффективность управления ключевыми сферами государственной жизни.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юлія Свириденко
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юлія Свириденко
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
3 из 4
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юлія Свириденко
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© Фото : Пресс-служба президента Украины
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
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© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
В четверг также представители израильского парфюмерного дома Zielinski & Rozen опровергли информацию о поставках своей продукции для Вооруженных сил Украины, заявив, что фотографии, распространяемые украинскими СМИ, демонстрируют подделки.
По словам представителя компании, парфюмерный производитель не имеет никакого отношения к поставкам продукции для ВСУ, а на снимках, растиражированных украинскими СМИ, запечатлена поддельная продукция.
Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что парфюмерный бренд Zielinski & Rozen на Украине поддерживает ВСУ и отсылает на передовую свою продукцию. Публикации сопровождались снимками, на которых якобы запечатлена продукция этого бренда.
© Фото : Telegram
- РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : Telegram
Также 17 июля помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Москва передала Киеву 1000 тел погибших украинских военнослужащих в рамках выполнения стамбульских договоренностей. Со стороны Украины были возвращены останки 19 российских бойцов
В свою очередь президент РФ Владимир Путин подтвердил продолжение реализации договоренностей "Стамбула" об обмене телами погибших военных. Глава государства отметил, что украинской стороне были переданы 17 июля еще 1000 тел солдат ВСУ.
© Фото : Пресс-служба Владимира Мединского / Перейти в фотобанк

Россия передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ
1 из 3

© Фото : Пресс-служба Владимира Мединского
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© Фото : Пресс-служба Владимира Мединского / Перейти в фотобанк

Россия передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ
2 из 3

© Фото : Пресс-служба Владимира Мединского
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© Фото : Пресс-служба Владимира Мединского / Перейти в фотобанк

Россия передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ
3 из 3

© Фото : Пресс-служба Владимира Мединского
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1 из 3

© Фото : Пресс-служба Владимира Мединского
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2 из 3

© Фото : Пресс-служба Владимира Мединского
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3 из 3

© Фото : Пресс-служба Владимира Мединского
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В пятницу, 18 июля, агентство DPA сообщило, что Евросоюзу удалось утвердить очередной пакет ограничительных мер против России только после компромисса со Словакией. Ранее Братислава вместе с Будапештом блокировали принятие документа, выражая обеспокоенность последствиями запрета на импорт российских энергоносителей для своих экономик.
Подробнее о санкциях — в публикации ЕС принял 18-й пакет санкций против РФ: отключение банков, нефтяные ограничения и давление на Китай.
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP / Virginia Mayo
Кроме того, в пятницу командир батальона "Айдар"* заявил о пророссийских настроениях среди жителей Харькова. По его словам, даже потерявшие родных на фронте жители региона продолжают симпатизировать России. "У меня есть 60-летняя знакомая, чей сын погиб за Украину, но она всё равно поддерживает Россию. Она не говорит об этом открыто, но её позиция проявляется в мелочах", — заявил Бунятов.
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14:16Новости об устранении последствий ударов украинских БПЛА от губернатора Ростовской области:
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13:23Уровень бедности на Украине с начала конфликта увеличился почти вдвое - до 37%, — Гетманцев
13:23Сегодня Украину атаковали 300 ударных дронов и свыше 30 ракет различных типов, пожаловался Зеленский
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13:15Колумбийцы на службе в ВСУ — как заманивают наемников из Латинской Америки умирать за Зеленского
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12:39В Ковеле Волынской области ТЦКшники были недостаточно вежливы
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12:21ВС РФ продвигаются на Велико-Бурлукском направлении в Харьковской области — инфоргафика
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