https://ukraina.ru/20250717/rossiya-prodolzhila-udary-po-ukraine-proignorirovav-ultimatum-trampa---the-hill-1065422265.html

Россия продолжила удары по Украине, проигнорировав ультиматум Трампа — The Hill

Россия продолжила удары по Украине, проигнорировав ультиматум Трампа — The Hill - 17.07.2025 Украина.ру

Россия продолжила удары по Украине, проигнорировав ультиматум Трампа — The Hill

Москва провела нанесли масштабные удары по украинской территории, несмотря на предупреждение президента США Дональда Трампа о необходимости урегулировать конфликт в течение 50 дней. Как 17 июля сообщило издание The Hill, эти действия свидетельствуют о том, что российское руководство фактически проигнорировало ультиматум американского лидера

2025-07-17T10:36

2025-07-17T10:36

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"Россия нанесла еще один крупномасштабный удар по Украине в момент, когда на часах тикает 50-дневный срок, установленный президентом Трампом для введения более жестких санкций, если Москва не прекратит свою войну", — говорится в публикации.Издание также выразило мнение, что в Кремле в целом "проигнорировали эту угрозу" Трампа. Газета сослалась на заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что президент США выдвинул "театральный ультиматум".Ранее Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что "очень недоволен" Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Накануне, 16 июля, американский лидер заявил журналистам по прибытии в Вашингтон из Пенсильвании, что президент России Владимир Путин хочет добиться урегулирования украинского конфликта. "Он часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем", — сказал он.Тем не менее глава Белого дома выразил мнение, что намерения Москвы пока якобы не подтверждаются действиями. При этом Трамп подчеркнул, урегулирования, возможно, удастся достичь быстрее, чем за 50 дней, после которых он обещал ввести новые ограничительные меры. По его словам, эти рестрикции могут оказаться "очень плохими". Подробнее об этом — в публикации Антирекорд Трампа, массированный удар ВС РФ и мятеж в рядах ВСУ. Главное на утро 16 июля.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, москва, сша, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины