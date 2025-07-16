https://ukraina.ru/20250716/antrekord-trampa-massirovannyy-udar-vs-rf-i-myatezh-v-ryadakh-vsu-glavnoe-na-utro-16-iyulya--1065310591.html

Антрекорд Трампа, массированный удар ВС РФ и мятеж в рядах ВСУ. Главное на утро 16 июля

Антрекорд Трампа, массированный удар ВС РФ и мятеж в рядах ВСУ. Главное на утро 16 июля - 16.07.2025 Украина.ру

Антрекорд Трампа, массированный удар ВС РФ и мятеж в рядах ВСУ. Главное на утро 16 июля

Рейтинг неодобрения президента США Дональда Трампа бьёт рекорды — 55% американцев недовольны его работой.На фронте движение: ВСУ сообщают о массированных ударах РФ, а военные блогеры — о возможном мятеже украинских командиров. Параллельно ООН фиксирует сотни жертв в Газе, что добавляет напряженности в международную повестку

2025-07-16T09:00

2025-07-16T09:00

2025-07-16T12:31

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Что творится на мировой аренеСогласно последнему опросу Economist/YouGov, рейтинг неодобрения деятельности президента США Дональда Трампа достиг самого высокого уровня с начала его второго срока на посту.Исследование, проведенное в минувшие выходные, показало, что 55 процентов респондентов не одобряют то, как Трамп справляется со своей работой, по сравнению с 41 процентом, которые одобряют это. Глава Белого дома начал свой второй срок с 49 процентами одобрения и 43 процентами неодобрения.Трамп столкнулся с более низкой поддержкой в середине июня, когда 40 процентов избирателей в США одобряли его поведение на посту президента, а 54 процента не одобряли, что на пункт меньше рекордных 55 процентов в последнем опросе. Общее падение одобрения с момента вступления Трампа в должность было вызвано в основном падением поддержки среди демократов и независимых, отмечает The Hill.В последние недели Трамп демонстрирует неожиданный поворот в своей политике по отношению к конфликту на Украине. Если ранее его риторика была направлена на дистанцирование от Киева, то теперь Трамп выражает разочарование в действиях РФ, рассматривает новые санкции и готовится выделить Украине значительную военную помощь.В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Сегодня, 16 июля, американский лидер заявил журналистам по прибытии в Вашингтон из Пенсильвании, что президент России Владимир Путин хочет добиться урегулирования украинского конфликта. "Он часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем", — сказал он.Тем не менее глава Белого дома выразил мнение, что намерения Москвы пока якобы не подтверждаются действиями. При этом Трамп подчеркнул, урегулирования, возможно, удастся достичь быстрее, чем за 50 дней, после которых он обещал ввести новые ограничительные меры. По его словам, эти рестрикции могут оказаться "очень плохими".Тем временем Трамп утверждает, что Германия уже приступила к передаче Украине ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. "Их уже отправляют. Они поступают из Германии, и потом Германия их заместит", — заявил он.Между тем управление ООН по правам человека заявило, что за последние шесть недель зарегистрировано по меньшей мере 875 убитых в пунктах помощи в Газе, управляемых поддерживаемым США и Израилем Гуманитарным фондом Газы (GHF) и другими группами, включая Организацию Объединенных Наций.Большинство убитых находились в непосредственной близости от объектов GHF, тогда как чуть больше 200 человек погибли на маршрутах других гуманитарных конвоев, сообщило издание Times of Israel.В то же время военный блогер Борис Рожин в своем Телеграм-канале написал, что ряд командиров ВСУ готовят на Украине вооруженный мятеж, опубликовав фото документов, которые оказались в его распоряжении. По его словам, "макет интереснейшего документа" был обнаружен хакерами в компьютере одного из сотрудников Службы безопасности Украины. "Если ... документ реальный, то получается, что некоторые украинские командиры готовят вооруженный мятеж", — заявил Рожин.Он отметил, что украинским военным давно пора перестать слушать Киев и перейти к прямым переговоры с Россией. Военблогер призвал солдат ВСУ взять под контроль Николаев, заручиться поддержкой местных жителей и начать диалог с Москвой."Может хоть тогда появится какой-то шанс на сохранение остатков украинского народа. Тем более что вы присягу давали народу Украины", — добавил он.Что происходит на поле бояТелеграм-канал "Два майора" опубликовал ежедневную сводку, в которой сообщил, что минувшей ночью ВС РФ нанесли по территории Украины массированный удар. Отмечается, что удары российских БПЛА пришлись на Харьков, Кривой Рог, Измаил Одесской области. Также взрывы звучали в Виннице, Умани Черкасской области, а вечером расходились кадры из Одессы, где вероятно поражен комплекс ПВО противника."Кадры с "Геранями" всё реже содержат работу ПВО ВСУ, что указывает на истощение соответствующих средств противника. Одновременно усиливает эффект единовременного применения целых "стай" наших ударных дронов для прорыва зенитного огня врага", — говорится в публикации. Военкоры также подчеркнули, что на Курском участке границы ВСУ не оставляют попыток прорваться на нашу территорию на Тёткинском и Глушковском направлениях. Кроме того, по словам авторов Канада, враг в очередной раз пытался прорваться в приграничный поселок Новый Путь. Другие важные пункты фронтовой сводки "Двух майоров":♦ С границы Харьковской и Белгородской областей сообщают о продвижении российских войск в направлении населенного пункта Амбарное и Хатнее от освобожденного недавно Мелового;♦ На Константиновском направлении противник признает продвижение ВС РФ в Новоспасском, где вчера был поднят флаг России; ♦ На Покровском (Красноармейском) направлении российские войска атакуют в районе Новоторецкого, Фёдоровки и западнее Разино. Идут бои на рубеже Новосергеевка–Удачное;♦ На Южно-Донецком направлении группировкой войск "Восток" освобожден населенный пункт Воскресенка в Донецкой Народной Республике (ДНР);♦ На Запорожском фронте активные боевые действия в районе освобожденного Каменского.Телеграм-канал Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", в свою очередь, сообщил, что украинские войска понесли огромные потери в попытках контратаковать российские порядки под Волчанском в Харьковской области. "Попытки противника контратаковать в лесных массивах западнее Волчанска привели к огромному количеству пропавших без вести среди военнослужащих ВСУ", — говорится в публикации. Также отмечается, что существенные потери, в частности, понесла 127-я бригада территориальной обороны ВСУ.Кроме того, Телеграм-канал написал, что новое спецподразделение украинской армии переброшено в Сумскую область. По данным военкоров, подразделение получило название Rhinos Group (в переводе с английского "Группа носорогов"). Спецназовцы подчиняются Главному управлению разведки Минобороны Украины.Сейчас Rhinos Group находится в окрестностях населенного пункта Алексеевка, которое расположено в четырех километрах от границы с РФ. До сих пор это подразделение не участвовало в боях, отмечается в сообщении "Северный ветер". Как считают военкоры, несмотря на переброску все новых подразделений, украинские военные не могут отбить потерянные позиции в Сумской области. "Северяне, стянув на себя все элитные подразделения бандеровцев, перемалывают живую силу украинских оккупантов и продолжают продвигаться вглубь Сумской области", — говорится в публикации.О том, чем заканчиваются попытки Украины нанести удар по территории России, — в публикации Российская ПВО ночью уничтожила вражеские дроны над регионами РФ.

https://ukraina.ru/20250716/1065305059.html

https://ukraina.ru/20250716/prilety-i-pozhary-vs-rf-udarili-po-ukraine-1065309458.html

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Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

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Кристина Черкасова

эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп, борис рожин, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, оон