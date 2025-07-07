"О полной победе России можно говорить только после физического уничтожения Запада" — Крапивник
Понятие победы в противостоянии России и Запада требует четкого определения, считает военный аналитик. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
""Победа" - понятие абстрактное. Сегодня победили, завтра проиграли. О полной победе можно говорить только после физического уничтожения Запада", - заявил эксперт. Он отметил текущее лидерство России, но предупредил об опасности расслабления.
Крапивник подчеркнул, что США и НАТО активно наращивают производство. "Они не навсегда останутся без боеприпасов. Расслабляться рано", - предостерег военный аналитик. Он призвал трезво оценивать потенциал Украины и Запада.
Эксперт также прокомментировал ситуацию с украинской ПВО. "Им передают оборудование разных эпох, которое невозможно интегрировать в единую систему", - пояснил Крапивник. "Без прикрытия неба никакие танки не помогут", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий ударПереговоры с Трампом не дадут нам никакой выгоды. Да, пусть дипломаты и политики этим занимаются, но в целом для достижения целей СВО надо брать под контроль всю территорию Украины, считает военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
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