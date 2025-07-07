"О полной победе России можно говорить только после физического уничтожения Запада" — Крапивник - 07.07.2025 Украина.ру
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"О полной победе России можно говорить только после физического уничтожения Запада" — Крапивник
"О полной победе России можно говорить только после физического уничтожения Запада" — Крапивник - 07.07.2025 Украина.ру
"О полной победе России можно говорить только после физического уничтожения Запада" — Крапивник
Понятие победы в противостоянии России и Запада требует четкого определения, считает военный аналитик. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-07-07T03:30
2025-07-07T03:30
новости
россия
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боеприпасы
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""Победа" - понятие абстрактное. Сегодня победили, завтра проиграли. О полной победе можно говорить только после физического уничтожения Запада", - заявил эксперт. Он отметил текущее лидерство России, но предупредил об опасности расслабления.Крапивник подчеркнул, что США и НАТО активно наращивают производство. "Они не навсегда останутся без боеприпасов. Расслабляться рано", - предостерег военный аналитик. Он призвал трезво оценивать потенциал Украины и Запада.Эксперт также прокомментировал ситуацию с украинской ПВО. "Им передают оборудование разных эпох, которое невозможно интегрировать в единую систему", - пояснил Крапивник. "Без прикрытия неба никакие танки не помогут", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, сша, станислав крапивник, нато, вс рф, пво, боеприпасы, конфликт, война, главные новости, сво, когда закончится сво: прогнозы, новости сво россия, спецоперация
Новости, Россия, Запад, США, Станислав Крапивник, НАТО, ВС РФ, ПВО, боеприпасы, конфликт, война, Главные новости, СВО, когда закончится СВО: прогнозы, новости СВО Россия, Спецоперация

"О полной победе России можно говорить только после физического уничтожения Запада" — Крапивник

03:30 07.07.2025
 
© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic BattalionВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
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Понятие победы в противостоянии России и Запада требует четкого определения, считает военный аналитик. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
""Победа" - понятие абстрактное. Сегодня победили, завтра проиграли. О полной победе можно говорить только после физического уничтожения Запада", - заявил эксперт. Он отметил текущее лидерство России, но предупредил об опасности расслабления.
Крапивник подчеркнул, что США и НАТО активно наращивают производство. "Они не навсегда останутся без боеприпасов. Расслабляться рано", - предостерег военный аналитик. Он призвал трезво оценивать потенциал Украины и Запада.
Эксперт также прокомментировал ситуацию с украинской ПВО. "Им передают оборудование разных эпох, которое невозможно интегрировать в единую систему", - пояснил Крапивник. "Без прикрытия неба никакие танки не помогут", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
Михаил Онуфриенко интервью
Вчера, 07:00
Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий ударПереговоры с Трампом не дадут нам никакой выгоды. Да, пусть дипломаты и политики этим занимаются, но в целом для достижения целей СВО надо брать под контроль всю территорию Украины, считает военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
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