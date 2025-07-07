https://ukraina.ru/20250707/o-polnoy-pobede-rossii-mozhno-govorit-tolko-posle-fizicheskogo-unichtozheniya-zapada--krapivnik-1064768340.html

"О полной победе России можно говорить только после физического уничтожения Запада" — Крапивник

"О полной победе России можно говорить только после физического уничтожения Запада" — Крапивник - 07.07.2025 Украина.ру

"О полной победе России можно говорить только после физического уничтожения Запада" — Крапивник

Понятие победы в противостоянии России и Запада требует четкого определения, считает военный аналитик. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-07-07T03:30

2025-07-07T03:30

2025-07-07T03:30

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""Победа" - понятие абстрактное. Сегодня победили, завтра проиграли. О полной победе можно говорить только после физического уничтожения Запада", - заявил эксперт. Он отметил текущее лидерство России, но предупредил об опасности расслабления.Крапивник подчеркнул, что США и НАТО активно наращивают производство. "Они не навсегда останутся без боеприпасов. Расслабляться рано", - предостерег военный аналитик. Он призвал трезво оценивать потенциал Украины и Запада.Эксперт также прокомментировал ситуацию с украинской ПВО. "Им передают оборудование разных эпох, которое невозможно интегрировать в единую систему", - пояснил Крапивник. "Без прикрытия неба никакие танки не помогут", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250706/1064700168.html

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