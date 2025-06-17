https://ukraina.ru/20250617/aleksandr-ionov-sovsem-skoro-turizm-pridet-v-novorossiyu-a-poka-na-pmef-obsudyat-investitsii-v-region-1063954528.html

Александр Ионов: Совсем скоро туризм придет в Новороссию, а пока на ПМЭФ обсудят инвестиции в регион

Александр Ионов: Совсем скоро туризм придет в Новороссию, а пока на ПМЭФ обсудят инвестиции в регион - 17.06.2025 Украина.ру

Александр Ионов: Совсем скоро туризм придет в Новороссию, а пока на ПМЭФ обсудят инвестиции в регион

ПМЭФ поможет привлечь в Новороссию инвесторов. Если мы говорим про внутрироссийские вложения, то должны быть банковские источники финансирования, которые позволят инвесторам под адекватный процент брать займы на проекты по развитию региона. Это стратегические направления отрасли и продовольственной безопасности, в том числе и РФ в целом.

2025-06-17T13:19

2025-06-17T13:19

2025-06-17T14:00

интервью

россия

новороссия

украина

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

вооруженные силы украины

брикс

пмэф

санкт-петербург

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов.Одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Это Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). На мероприятии запланирована сессия "Возрождение новых регионов России как драйвер экономического роста".— Александр Викторович. Чем ПМЭФ может быть полезен для Новороссии?— Безусловно, это мероприятие может быть полезно в архитектуре экономического развития регионов, которые вновь вошли в состав Российской Федерации. Это важное направление.Мы по понятным причинам должны создавать там производственные мощности, развивать экономику и самое главное — создавать рабочие места. Без инвестиций, даже внутрироссийских, это сделать будет сложно.Кроме того, мы должны понимать, что во времена Украины регион достаточно серьезно пострадал, особенно Донецкая и Луганская области. Украина не вкладывалась в развитие индустрии и промышленности, предприятия, которые были построены еще во времена Советского Союза существовали сами по себе. И, собственно говоря, на этом советском фундаменте строилась экономика региона. Это Мариуполь, Донецкая индустриальная зона.Сейчас, возможно, новые инструменты будут задействованы. Я надеюсь, что в каждом субъекте появится полномочный экономический оператор, создадут свободные экономические зоны, станет активно развиваться сельскохозяйственный сектор, который традиционно имеет значимое место в экономике. Особенно это касается Запорожской области.Поэтому ПМЭФ может привлечь в Новороссию инвесторов. При этом, если мы говорим про внутрироссийские инвестиции, здесь должны быть еще и банковские источники финансирования, которые позволят инвесторам под адекватный процент брать займы на проекты по развитию региона. Это стратегические направления отрасли и продовольственной безопасности, в том числе и нашей страны в целом.Напомню, что, например, Запорожская область производит много зерна, в том числе на внутренний рынок. Плюс там развито плодово-овощное хозяйство, которое ведут без использования генномодифицированных добавок, которые на Западе активно применяются.До начала специальной военной операции такая продукция импортировалось, к сожалению, в Россию. А сейчас мы можем потреблять свое, натуральное.— Какие нужны политические и экономические решения, чтобы Россия могла качественно развивать Новороссию, особенно в условиях войны, постоянных атак БПЛА?— Действительно, киевский режим сегодня максимально портит жизнь как освобожденным Россией регионам, так и тем областям, которые пока остаются за Украиной. Там организуют диверсии, террористические атаки, налеты беспилотников и тактических ракет, которые [ВСУ и СБУ] осуществляют не без помощи Запада.При всем при этом регион густонаселен, и это хорошая история с точки зрения возделывания культур. Кстати, все венчурные инвестиции всегда производились инвесторами в зонах серьезных рисков. Потому что люди оттуда не уедут, это же не пустыня, которая подлежит полной эвакуации.Слава богу, есть места, куда ракеты и БПЛА противника не долетают, и где спокойно можно работать.Поэтому кредитная политика регулятора и, соответственно, привлечение инвесторов в Новороссию (не только российских, но и зарубежных, особенно из стран Глобального большинства, таких как Индия, Китай и другие страны БРИКС) — оно для нас сегодня очень важно. Мы видим, что и китайские, и индийские делегации посещают новые территории, несмотря на рестрикции, которые введены в отношении России, и угрозы со стороны Запада ввести против отдельных компаний КНР и Индии санкции.Они их не пугают, и компании этих стран готовы начинать работу с каких-то проектов. Вопрос бизнеса — это вопрос рентабельности. А она сегодня в Новороссии есть.— Для того, чтобы развивать промышленность и иные отрасли, необходимы кадры. Достаточно ли их? Как привлечь высококвалифицированных работников в исторические регионы России?— В исторических регионах России есть высшие учебные заведения, так же, как и в других субъектах РФ, куда по квотам сегодня попадают люди, закончившие школу, получившие среднее образование, сдавшие ЕГЭ. Также имеются профтехучилища, колледжи, после которых "синие воротнички" спокойно встают за станки либо идут на более важные отделы производственной работы.Кадры есть. Безусловно, в это нужно еще больше вкладываться. Однако это скорее вопрос государственной политики и бизнеса. То есть бизнес всегда сегодня должен быть озадачен тем, где он готовит кадры под те задачи, которые видит на производстве, либо на возделывании сельскохозяйственных культур, в животноводстве, и так далее.Везде нужны специалисты, без них невозможно наладить нормальные производственные и финансовые процессы. Такие работники есть, при том, что российские специалисты признаны во всем мире.— Президент Владимир Путин заявил, что в Новороссию выгодно вкладываться с точки зрения сельского хозяйства и туризма. Как можно привлечь туристов в такие регионы, особенно тех, кто привык к Турции, Египту и так далее?— Безусловно, инфраструктурой и сервисом. Это мое мнение. Я посетил 53 страны мира и думаю, что могу позволить себе сравнивать сервис там и у нас. Соответственно, важно, чтобы предприятия, отели, гостиницы, кемпинги, которые у нас будут построены, обратили внимание на сервис.Во-первых, в регионе присутствует внутренний туризм региона, и он не маленький. То есть если человек, например, живет в Мариуполе, ему проще остановиться в гостинице или в локальным кемпинге, нежели ехать в соседний субъект федерации. Поэтому потенциал для внутреннего туризма непосредственно в новых регионах есть.Во-вторых, когда придут более крупные компании в регион, которые застаивали Краснодарский край, думаю, они предложат хорошие механизмы управления и сами начнут там возводить объекты инфраструктуры.И вопрос опять же в том, что туризм любит спокойствие. То есть в Мариуполе, наверное, можно туристические объекты строить. А вот Запорожская область с учетом той нагрузки, которую создает враг, пока для развития этой области опасна.Тем более у ВСУ появились сейчас надводные беспилотники и прочее. Мы знаем, что киевский режим является террористическим и не постоит за тем, чтобы атаковать мирно отдыхающих людей.В то же время, боевые действия не будут продолжаться десятилетиями. Они когда-то закончатся, безусловно, нашей победой — полагаю в течение 1–2 лет. И тогда начнем развивать именно туристическую сферу.— Какие у вас в общем ожидания от ПМЭФ?— Во-первых, есть компании, которые ранее ушли с российского рынка и сейчас пытаются вернуться. Мы пока не понимаем, с какими идеями и философией они хотят это сделать, зачем им нужен российский рынок, если у нас уже появились отечественные аналоги, которые заменили их продукцию.Во-вторых, есть компании, которые вроде как ушли, а на самом деле просто поменяли свой лейбл и сегодня находятся под условно другим названием на территории России. Они тоже смотрят, куда идет экономическая повестка нашей страны.И все ждут переговоров между Россией и Украиной для того, чтобы конфликт завершился и Соединенные Штаты начали снимать рестрикции. То есть это вызывает определенный оптимизм. Переговоры в том или ином виде сегодня продолжаются.В то же время я вижу, что основными бенефициарами крупных мероприятий являются страны БРИКС. Для нас представляют больше интерес именно бизнесмены Индии, Китая, Арабских Эмиратов и другие страны, которые входят в состав наблюдателей объединения.Эти государства сегодня активно вкладываются в экономику России, потому что это страны мирового большинства. И не нужно бежать на Запад для того, чтобы получить стимул экономического трека развития отдельного региона и всей страны в целом. Поэтому мы идем туда, где развиваются экономики, работающие на паритетных началах.Тем временем в Новороссии активно идет борьба с украинской пропагандой, которая крепкими "корнями" засела в регионе. Об этом в интервью Как изгнать украинских "горынычей" из регионов, которые вернулись в Россию — Чаленко.

https://ukraina.ru/20230214/1043539506.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, новороссия, украина, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), вооруженные силы украины, брикс, пмэф, санкт-петербург, туризм, российская экономика, экономика, инвестиции, кадры, сельское хозяйство