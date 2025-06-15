https://ukraina.ru/20250615/kak-izgnat-ukrainskikh-gorynychey-iz-regionov-kotorye-vernulis-v-rossiyu--chalenko-1063904684.html

Как изгнать украинских "горынычей" из регионов, которые вернулись в Россию — Чаленко

Как изгнать украинских "горынычей" из регионов, которые вернулись в Россию — Чаленко - 15.06.2025 Украина.ру

Как изгнать украинских "горынычей" из регионов, которые вернулись в Россию — Чаленко

В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко. Украина.ру, 15.06.2025

2025-06-15T18:02

2025-06-15T18:02

2025-06-15T18:02

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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко. Обсудили его недавнюю статью "Невидимая война за умы граждан Новороссии: кто кого — Украина или Россия". Журналист рассказал о том, какую музыку слушают российские бойцы, как бороться с украинской пропагандой в возвращённых России регионах и чего из того, что нужно, не делают российские медиа. 00:52 – Как украинские "горынычи" влияют на умы российских граждан; 06:01 – Ограничение влияния киевской пропаганды в Новороссии; 10:41 – Чего не хватает российским медиа? 12:42 – Что слушают солдаты? ТГ-канал Александра Чаленко: https://t.me/southruthenian

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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