https://ukraina.ru/20250615/kak-izgnat-ukrainskikh-gorynychey-iz-regionov-kotorye-vernulis-v-rossiyu--chalenko-1063904684.html
Как изгнать украинских "горынычей" из регионов, которые вернулись в Россию — Чаленко
Как изгнать украинских "горынычей" из регионов, которые вернулись в Россию — Чаленко - 15.06.2025 Украина.ру
Как изгнать украинских "горынычей" из регионов, которые вернулись в Россию — Чаленко
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко. Украина.ру, 15.06.2025
2025-06-15T18:02
2025-06-15T18:02
2025-06-15T18:02
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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко. Обсудили его недавнюю статью "Невидимая война за умы граждан Новороссии: кто кого — Украина или Россия". Журналист рассказал о том, какую музыку слушают российские бойцы, как бороться с украинской пропагандой в возвращённых России регионах и чего из того, что нужно, не делают российские медиа. 00:52 – Как украинские "горынычи" влияют на умы российских граждан; 06:01 – Ограничение влияния киевской пропаганды в Новороссии; 10:41 – Чего не хватает российским медиа? 12:42 – Что слушают солдаты? ТГ-канал Александра Чаленко: https://t.me/southruthenian
россия
новороссия
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Видео, Россия, Новороссия, Украина, Александр Чаленко, Донбасс, Новости Донбасса, СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, идеология, пропаганда, украинские СМИ, Российские СМИ, медиа, Армия, солдаты
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко.
Обсудили его недавнюю статью "Невидимая война за умы граждан Новороссии: кто кого — Украина или Россия".
Журналист рассказал о том, какую музыку слушают российские бойцы, как бороться с украинской пропагандой в возвращённых России регионах и чего из того, что нужно, не делают российские медиа.
00:52 – Как украинские "горынычи" влияют на умы российских граждан;
06:01 – Ограничение влияния киевской пропаганды в Новороссии;
10:41 – Чего не хватает российским медиа?
12:42 – Что слушают солдаты?
ТГ-канал Александра Чаленко: https://t.me/southruthenian