Налёты и обстрелы украинских регионов: информация к утру 8 июня - 08.06.2025 Украина.ру
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Налёты и обстрелы украинских регионов: информация к утру 8 июня
Налёты и обстрелы украинских регионов: информация к утру 8 июня - 08.06.2025 Украина.ру
Налёты и обстрелы украинских регионов: информация к утру 8 июня
Силами и средствам Минобороны России нанесены воздушные удары по военным объектам а разных регионах Украины
2025-06-08T11:04
2025-06-08T11:33
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Армия России 7 июня нанесла ракетный удар по целям в Сумской области.Бомбовый удар нанесён по вражескому объекту в Харькове — местные СМИ сообщили о взрыве 7 июня. Два взрыва прогремели в районе Алексеевки — Дзержинском (ныне Шевченковском) районе города.Российские ракеты поразили цели в Одесской области. Об этом стало известно вечером 7 июня."Герани" поразили цели в Николаевской и Херсонской областях. Такие же БПЛА 7 июня атаковали цели в Николаевской и Кировоградской областях. Противник жаловался на отработку российской авиацией КАБами целей в Запорожской области.В ночь на 8 июня стало известно, что "Герани" ударили по объектам врага в Винницкой области.Нанесён ракетный удар по объектам ВСУ в Одесской области. Наши читатели из Одессы сообщили, что ракетные удары наносятся по газовым вышкам в море Эту информацию косвенно подтверждают и украинские мониторинговые каналы: отслеживаемые ими ракеты пропадают с радаров именно над акваторией."Герани" нанесли удары по вражеским объектам в Лозовой Харьковской области. Эти же БПЛА в начале суток 8 июня снова прилетели в Винницкую область, а также поразили объекты в оккупированном Краматорске ДНР.Ракеты вновь ударили по целям в Одесской области."Герани" поразили цели в Киевской области и в ЖитомиреАрмия России нанесла ракетный удар по целям в Сумской области, стало известно утром 8 июня.Также утром 8 июня стало известно, что в результате прилёта "гераней" горит промышленный объект в Житомире. За ночь около 8 беспилотников "Герань" нанесли удары по целям в Николаеве.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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Налёты и обстрелы украинских регионов: информация к утру 8 июня

11:04 08.06.2025 (обновлено: 11:33 08.06.2025)
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Силами и средствам Минобороны России нанесены воздушные удары по военным объектам а разных регионах Украины
Армия России 7 июня нанесла ракетный удар по целям в Сумской области.
Бомбовый удар нанесён по вражескому объекту в Харькове — местные СМИ сообщили о взрыве 7 июня. Два взрыва прогремели в районе Алексеевки — Дзержинском (ныне Шевченковском) районе города.
Российские ракеты поразили цели в Одесской области. Об этом стало известно вечером 7 июня.
"Герани" поразили цели в Николаевской и Херсонской областях. Такие же БПЛА 7 июня атаковали цели в Николаевской и Кировоградской областях. Противник жаловался на отработку российской авиацией КАБами целей в Запорожской области.
В ночь на 8 июня стало известно, что "Герани" ударили по объектам врага в Винницкой области.
Нанесён ракетный удар по объектам ВСУ в Одесской области.
Наши читатели из Одессы сообщили, что ракетные удары наносятся по газовым вышкам в море Эту информацию косвенно подтверждают и украинские мониторинговые каналы: отслеживаемые ими ракеты пропадают с радаров именно над акваторией.
"Герани" нанесли удары по вражеским объектам в Лозовой Харьковской области. Эти же БПЛА в начале суток 8 июня снова прилетели в Винницкую область, а также поразили объекты в оккупированном Краматорске ДНР.
Ракеты вновь ударили по целям в Одесской области.
"Герани" поразили цели в Киевской области и в Житомире
Армия России нанесла ракетный удар по целям в Сумской области, стало известно утром 8 июня.
Также утром 8 июня стало известно, что в результате прилёта "гераней" горит промышленный объект в Житомире. За ночь около 8 беспилотников "Герань" нанесли удары по целям в Николаеве.
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