https://ukraina.ru/20250607/greg-vayner-poka-na-trampa-idet-okhota-k-resheniyu-konflikta-na-ukraine-podklyuchaetsya-kitay-1063725541.html

Грег Вайнер: Пока на Трампа идет охота, к решению конфликта на Украине подключается Китай

Грег Вайнер: Пока на Трампа идет охота, к решению конфликта на Украине подключается Китай - 07.06.2025 Украина.ру

Грег Вайнер: Пока на Трампа идет охота, к решению конфликта на Украине подключается Китай

Трамп может консолидировать Индию и Китай, продавить Евросоюз — и все-таки довести переговоры по Украине до реальной договоренности, будь то мирное соглашение или корейский сценарий. Несомненно до конца года какой-то результат произойдет.

2025-06-07T07:30

2025-06-07T07:30

2025-06-07T07:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Грег Вайнер.Президент США Дональд Трамп 5 июня в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые публично раскритиковал американского миллиардера Илона Маска. Слова Трампа привели к немедленной реакции Маска, который в соцсети X жестко высказался о президенте США. Скандал перерос в перепалку в прямом эфире, оба грозили друг другу опасными последствиями.— Грег, есть ли какая-то реакция в американском обществе на подрывы в России, в результате которых погибли люди?— Несомненно, есть реакция среди американских элит и экспертов, и больше всего — на атаку пяти аэродромов в РФ. Из прошлой администрации Трампа и среди нынешних его советников этот налет расценили как то, что Зеленский тащит мир к Третьей мировой войне.Потому что он посмел тронуть бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие, а это неприкасаемые вещи, согласно всем международным договоренностям и понятиям. В США многие политики и специалисты считают, что Зеленского необходимо немедленно остановить.Но у него есть и сторонники, которые, наоборот, полагают, что атака на российские аэродромы — это ответ Украины на заявление Трампа о том, что у Киева нет козырей, и Зеленский показывает способность страны атаковать и поражать цели на территории Российской Федерации.Российские лоббисты в США сильно проигрывают ситуацию, потому что рейтинг Зеленского там 60%, а рейтинг популярности РФ 4%. Это слабые цифры.— Тем не менее в США обсуждает возможность отмены поддержки Украины из-за атак на Россию, пишут в западных СМИ. Действительно Трамп настолько зол на Зеленского, что может сделать это прямо сейчас?— Трамп, конечно, зол на Зеленского, но кроме него есть еще резолюция сенаторов Грэма* и Блюменталя о том, чтобы усилить санкции против России. В этом документе уже есть подписи 82 сенаторов из 100.На днях спикер Конгресса Майк Джонсон, республиканец, сказал, что Палата представителей США поддерживает эту резолюцию. То есть Трамп, в общем-то, находится не в большинстве. Хотя все подобные документы без одобрения президента США не могут быть приняты.— Помимо этого Трамп ссорится с Маском. Что на самом деле между ними происходит и чем это чревато для внешней политики США?— Тут странная ситуация. По данным агентства Bloomberg, за сутки этой ссоры Маск потерял приблизительно 34 миллиарда долларов. Это много. А Трамп потерял около 1,2 миллиардов.Единственное, в чем Маск откатил назад — он сначала объявил о прекращении использования корабля Dragon в работе NASA, который используют для доставки американских космонавтов на космическую станцию, но потом это откатил назад.Но самое жестокое обвинение, которое Маск предъявляет Трампу и на основании которого требует его импичмента, это то, что президент США якобы находится в списках Эпштейна, покойного мультимиллиардера, который обвинялся в сексуальных домогательствах и педофилии. Маск считает, что Трамп не опубликовал эти списки (хотя обещал), потому что сам находится там.Маск в добавок ко всему опубликовал видео 2002 года, где Трамп в окружении девочек-подростков. Но откуда это видео, не понятно. В общем, сейчас Маск лоббирует Джей Ди Вэнса, считая, что Трамп должен получить импичмент, а вице-президент занять его место.Трамп, которому пророчили 6 июня беседу с Маском и договор о примирении, сказал, что не хочет иметь дело с бизнесменом, потому что он якобы тронулся рассудком.— Страсти разгораются в США, а между тем 2 июня между Россией и Украиной прошли переговоры, на русском языке. Что это значит?— Ларчик открывается просто: господин Мединский — известный историк, он прекрасно владеет украинским языком. Если бы украинцы говорили по-украински и перекидывались между собой какими-то фразами на украинском языке, российская делегация была бы в курсе событий.Похоже, посчитали русский язык — единственным нормальным языком для общения представителей делегаций. Да и договариваться на русском, видимо, проще.— Звучит абсурдно, но почему переговорщиков не арестовали или не наказали за переговоры на русском языке, как это делают с другими гражданами на Украине?— То, что на Украине сегодня одни подходы, а завтра другие, меня не удивляет. То же самое происходит в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и в других странах Восточной Европы, где владение русским языком вызывает негатив.Мой коллега недавно был в одной из прибалтийских стран, и там ему сделали замечание за то, что он говорил по-русски.— Результаты второго раунда переговоров, как считают многие эксперты, свидетельствуют о том, что выбрана тактика "малых шагов". Действительно ли это так?— Держатель ключей от переговоров — это президент Трамп. Потому он оказывает большое давление на переговорщиков. А Евросоюз вообще не показывает интереса к окончанию военных действий.Трамп, естественно, жмет на все возможные педали и кнопки, чтобы все-таки прийти к разрешению кризиса на Украине. Вы ведь помните его обещание за 24 часа закончить конфликт будет закончен?— Да. Сроки выполнения обещания уже несколько раз поменялись…— Да, а электорат остался. В ноябре 2026 года население будет голосовать за новый состав Палаты представителей, Сената, за новых губернаторов, судей, и так далее.Конечно, для Трампа безумно важно стать эдаким живым властителем мира, который решает все вопросы. Не случайно он сейчас с Ираном ведет переговоры, съездил на Ближний Восток, где собрал 4 триллиона долларов инвестиций в Соединенные Штаты.Поэтому для Трампа переговоры по Украине не менее важны, чем для Москвы и Киева.— Но ведь он хотел дистанцироваться от этой истории.— Сейчас для Трампа невозможно это сделать. Если он выйдет из переговоров, получается, что он проиграл. А Трамп не может быть проигравшим, поэтому, я думаю, в данной ситуации он останется и будет делать все для того, чтобы во второй половине 2025 года украинский кризис был разрешен.Если этого не случится, Трамп не только упадет в глазах своего электората, но и проиграет сильно в глазах европейских союзников и китайских партнеров. Недавно Трамп говорил с Си Цзиньпинем, и они затрагивали российско-украинский конфликт в том числе.В общем, Си пошел навстречу Трампу по торговым соглашениям, а значит к решению украинского кризиса будут подключать и Китай. Я думаю, мы скоро увидим, как КНР оказывает давление на переговорщиков.— Цель Трампа понятна. А вот Владимир Путин считает, что на рабочем уровне необходимо продолжать контакты с Украиной, но факт того, что киевский режим приобрел признаки террористического режима, будет учитываться. Об этом заявили в Кремле. Что это значит? Как это повлияет на выстраивание контактов с Украиной?— Я думаю, это достаточно прямой намёк: "Господин Зеленский, неплохо бы вам поменять себя на кого-то другого". То есть Россия желает поддерживать рабочие отношения с Украиной, желает мира, но с Владимиром Зеленским сделать этого не может, потому рассматривает его в качестве террориста.Полагаю, что идут переговоры между Соединенными Штатами и Россией по поводу потенциальной смены лидера на Украине — с Зеленским пора расставаться. Необходимо, чтобы к власти пришел спикер Рады или еще кто-то, кто поставит подпись под договорным материалом.Я уверен, если Зеленский уйдет, скорость прихода к соглашению между Россией и Украиной станет куда более высокой.Однако тут есть один нюанс. Я общался со своими источниками на Украине — так вот они считают, что Зеленский незаменим, что его популярность крайне высока в стране.Так что ситуация до конца не ясна. Украинские источники "за" Зеленского, а американские и российские "против" него. Кто продавит ситуацию, осталось только подождать и посмотреть.— Сенатор-республиканец Линдси Грэм*, о чем вы сказали выше, намерен добиться введения новых санкций против России до саммита "Большой Семерки" (G7) в конце июня. Удастся ему сделать это?— Во-первых, вопрос в том, что такое "Большая Семерка" на данном этапе. Будет ли там Трамп присутствовать? Если нет, то и G7 по большому счету нет.Во-вторых, ещё раз повторю: без резолюции Трампа Сенат, Конгресс, Палата представителей не примут никаких антироссийских резолюций. А Трамп считает, что они вредят переговорному процессу, особенно сейчас, когда у него жесткое противостояние с Маском, и ему нужны внешнеполитические победы.Нужно учитывать, что Маска, по последним опросам, поддерживает 27% американцев, а Трампа 7%. Остальные считают, что они все-таки договорятся. Но пока я этого не наблюдаю.— У меня возникает ощущение, что чем дальше, тем меньше Зеленский опасается реакции Трампа. Откуда у него такая смелость? Чувствует, что Трамп не так силен, как хочет казаться? Чувствует за спиной Европу?— Поддержка Зеленского со стороны европейцев, конечно, играет большую роль. В частности, Германия выделила Украине более 5 миллиардов евро и собирается дать еще около 20 миллиардов.На недавнем саммите НАТО в Вильнюсе все европейские страны, кроме Испании, согласились поднять свои бюджетные расходы на войну до 5%. Основным доводом было то, что Украина сейчас тратит на военные нужды 35% своего бюджета, давайте, мы будем выделять хотя бы 5%.Позиция европейцев совершенно четкая. Как считают в НАТО, на милитаризацию Европы, чтобы хватило сил противостоять России, нужно еще 5 лет. То есть все это время Украина должна работать, а после этого Европа якобы будет готова себя защищать.Зеленский это прекрасно понимает и доит Европу, как может. Европейцы даже готовы закупать вооружения в Соединенных Штатах и передавать Зеленскому. Но Трамп, как бизнесмен, думаю, откажется продавать американское оружие не напрямую Украине, а через Европу. А так, конечно, Трамп негативно относится к Зеленскому, не воспринимает и не любит его на личном уровне. То есть негатива у Трампа значительно больше к Зеленскому, нежели к Путину.— Если сейчас не удастся договориться с Украиной, в каком формате мы будем воевать дальше?— Моя точка зрения, что все-таки России удастся договориться с Украиной. Я думаю, что Трамп сможет консолидировать и Индию, и Китай, и продавить Евросоюз — и все-таки довести переговоры до какой-то реальной договоренности, будь то мирное соглашение или корейский сценарий.Несомненно до конца года какой-то результат произойдет.Подробно о ссоре Дональда Трампа и Илона Маска в материале Павла Котова "Отвратительная мерзость", полная "свинины": Маск намекнул, что Трампу несдобровать.*Внесен в список террористов и экстремистов в РФ

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20250606/dmitriy-drobnitskiy-tramp-zanyal-ovalnyy-kabinet-v-belom-dome-no-vzyat-ves-vashington-ne-smog-1063722454.html

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Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, ес, нато, илон маск, переговоры, сво, завершение сво, китай