https://ukraina.ru/20250525/elena-zelenskaya-chego-vam-ne-nado-znat-vas-lyudi-nenavidyat-viktora-yuschenko-ukraina---eto-bronezhilet-1063395258.html

Цитаты недели. Елена Зеленская: "Чего вам не надо знать", Виктора Ющенко: "Украина - это бронежилет"

Цитаты недели. Елена Зеленская: "Чего вам не надо знать", Виктора Ющенко: "Украина - это бронежилет" - 25.05.2025 Украина.ру

Цитаты недели. Елена Зеленская: "Чего вам не надо знать", Виктора Ющенко: "Украина - это бронежилет"

Что обсуждают на Украине, о чем говорят президенты, депутаты, блогеры и обычные люди? В народе обсуждают бесконечную насильственную мобилизацию. ТЦК и военкомов ненавидит уже не только простой народ, но и военные.

2025-05-25T12:41

2025-05-25T12:41

2025-05-25T12:42

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А в "верхах", нынешних и прошлых, наоборот, огромное стремление продолжать бессмысленные военные действия."Стрелять из каждой хаты" призывает зам главы Офиса президента Украины Верещук. Ставит новые цели для армии гегенерал Залужный. Философствует бывший президент Украины Ющенко.Оптимизм "Юща"Из небытия всплыл Виктор Ющенко, "президент оранжевого Майдана", и изрёк:"Мэнэ бэрэ гарный оптимизм" (что-то внушает Ющенко оптимизм).Ющенко был избран президентом в неконституционном третьем туре, в результате "Майдана" в 2005 году. После чего практически самоустранился от управления страной, проводя время больше с семьёй и в зарубежных поездках.Почему и получил прозвище "пчеловод" (любил хвастаться своей пасекой).Это был первый президент - симулякр на Украине. За его спиной управляли совершенно другие люди, в основном работавшие в посольстве США на Украине.Через пять лет рейтинг Ющенко оказался ниже пяти процентов, и он с треском проиграл выборы Януковичу.Что же внушает оптимизм бывшему президенту, который умудрился растерять абсолютно весь кредит доверия даже у такой потрясающе доверчивой нации, как украинцы?"Европа трансформируется и понимает, что Украина - бронежилет для неё", -философствует Ющенко.Прошли годы, а Ющенко остался таким же, как и был - недалёким мелким клерком, обычным бухгалтером с манией величия.Те, кто управляет Украиной, должны были бы немедленно запретить "пчеловоду" вообще хоть что-то изрекать.Бронежилет!?Надо спросить оставшихся на Украине жителей, хотят ли они, мечтают ли они выступить в роли бронежилета?Особенно надо спросить тех, кого "бусифицируют" каждый день, излавливая мужчин на улицах и уже даже на сельских дорогах и в полях."Нам не из кого выбирать"Страна превращается в концлагерь.Вот видео из Одессы: военкомы бегают за жертвами по каким-то полям. Оказывается, народ ходит теперь на работу на рынок "7 километр" пешком, полями. Потому что на дорогах стоят блокпосты.К сожалению, на видео запечатлено, как в полях кого-то схватили, избили, засунули в автобус и увезли.Блокпосты "отлова", кстати, теперь официально будут ставить на дорогах Украины. Состав - по 12 человек, включая военных, ТЦК и СБУ.Вот что говорит народный депутат Украины Георгий Мазурашу:"С 2022 года началась "бусификация" на Украине. Мы понимаем, что критически не хватает кадров для армии. Из тех, кого бусифицируют, только 5-6 процентов могут быть боеспособными.""Нам не из кого выбирать", - сетует Мазурашу. Им нужны "боеспособные", а таких всего 5 процентов.Так идите сами на фронт! Вместе с "двенадцатью смельчаками" со всех блокпостов на Украине.Все эти Мазурашу отлично себя чувствуют, это они "выбирают", кому воевать, кому нет.Это не депутаты, а реальные вурдалаки, пожирающие граждан Украины.И, конечно, яснее ясного, что воевать Украине "некем", чем дальше, тем больше.Полигон "Украина"Украинские ТГ каналы сигнализируют, что возраст призыва Зеленский скоро понизит. И что начнут призывать девушек. Это требование его любимых "западных партнёров".Все они рассматривают Украину как полигон для испытания оружия, да и просто как полигон для любых экспериментов, социальных, культурных, религиозных.Этого никто никогда не скрывал, включая самих киевских начальников, например, бывший министр обороны Резников так прямо и писал в западных изданиях: приходите, мол, господа, испытайте своё оружие на нашем отличном полигоне.Но для "полигона Украина" нужна живая сила. Поэтому начнут призывать молодежь с 18 или с 20-22. Только это всё равно не отменит страшную "бусификацию".Более того, украинские блогеры пишут, что скоро "мобилизаторы" получат доступ в дома и начнут вламываться в квартиры.Во-первых, молодёжь тоже надо будет как-то ловить. А во-вторых,бусификация приносит всем её участникам невероятные деньги."Золотая жила"Зеленский от принудительной варварской мобилизации не откажется никогда, несмотря на то, что это катастрофически влияет на его рейтинг.Ему нужна и даже необходима лояльная "армия ТЦК", в противовес, например, армейским, которые все больше недовольны режимом.А в "армии ТЦК" обычные украинские военкомы смогли озолотиться за последние три года.Виллы себе покупают в Испании и Италии. Обычные военкомы из Винницы, Полтавы, Хмельницкого . Как думаете, согласятся ли они остановить "бусификацию", если это для них реально золотая жила?"Бандформирование"Военные, кстати, ненавидят и презирают ТЦК. И всё больше видео с нецензурными словами, со "средним пальцем" в адрес ТЦК."Вы не военный, вы бандформирование!" - кричит военный из машины ТЦК-шнику."Что ты хочешь от меня? Что я тебе должен показать? Поехали со мной "на ноль", я только оттуда.Есть у вас основания, почему вы меня остановили?Я щас всех вас положу, мне всё равно.Пакуют на... пацанов, которые там не нужны, они не могут ничего. Вот кого, б.., вы нам посылаете?Есть закон? Какой закон вы применяете ко мне?Если вы попытаетесь ко мне сейчас применить силу, я вас рас... Вас люди ненавидят! Кто вы такие?? Е.. г.."И отпустили. И закон не показали. Потому что закона нет. А мобилизация есть. Такие парадоксы государства Украина. Бандформирования Украина, вернее."Не надо надеяться"В то же время успехов на поле боя у Украины нет и не предвидится. Об этом сообщает бывший руководитель ВСУ, генерал Валерий Залужный.Автор знаменитого "контрнаступа" летом 2023 года.Конечно, тот "контрнаступ" готовили натовские офицеры и их бункерные штабы. Залужный лишь выступал в роли фронтмена операции. Контрнаступ с треском провалился.И теперь Залужный рассуждает так:"Чудес не будет. У противника есть ресурсы для войны. Украине не надо рассчитывать на возвращение к границам 1991 года и к границам 2022 года".Так за что же тогда воюет Украина, ВСУ и все те "бусифицированные", кого ловят уже по полям и лесам, а из них всего 5 процентов "пригодных"?"Столетия ненависти"А замглавы Офиса президента Украины Ирина Верещук имеет свой проект будущего для украинцев: "война и ненависть на десятилетия, а то и столетия.""Кожна хата будэ стриляты" (каждый дом будет стрелять) - утверждает бывшая мэр города Рава-Русская.Ей отвечает народный депутат Украины Артём Дмитрук (вынужден был покинуть Украину из-за угроз Зеленского):"Это отказ от будущего, от примирения, от здравого смысла... Мир начинается с отказа от ненависти как формы жизни и политики. Мир на Украине и безопасность для украинского народа - только в союзе с братскими народами. Союзные государства Россия - Беларусь - Украина - это путь к жизни, к восстановлению, к будущему. Пусть Господь укрепит тех, кто стремится к настоящему миру. ""Ехать на Украину отказываемся"Кстати, учитывая, что половина нации за последние три года разбежалась в разных направлениях, у Верещук очень оптимистичный сценарий: Украина будет существовать столетия?Да вы откройте границы, и увидите, что будет. Проведите смелый эксперимент.К вам даже в центр, не то что на западную, с востока Украины бабушки из сёл отказываются переезжать.Отвечают украинским военным и волонтёрам:"Оставьте нас в покое, нам не дадут там говорить по-русски, мы ехать на Украину отказываемся"."Вас заставят!"А вот что изрек украинский омбудсмен Лубинец (считается не очень умным человеком даже в таком государстве, как Украина):"Если русскоязычные украинцы не перейдут на украинский, то придёт Россия и заставит их говорить на русском."Эту смысловую конструкцию "имени Лубинца" надо поместить в мозг каждого "заукра" и посмотреть, что будет.Перегорит плата "внутреннего компьютера" или нет.Или поймут смысл Лубинца? Что он вообще хотел сказать?"Чего им не надо знать"А Елена Зеленская в интервью укроТВ рассказала, что получила новое образование (граждан Украины во время тотальной мобилизации мужчин и разворовывания Украины её мужем это, конечно, очень "волнует").И заодно - сенсация! - заявила, что в семье они сейчас больше говорят на украинском, чем на "других языках". Другие языки - это, видимо, имелся в виду английский? Ну не русский же! Как вы могли такое подумать?Но это, конечно же, ложь. На русском, как всем хорошо известно, продолжают на самом деле говорить и Зеленский, и Ермак, и весь офис президента Украины. Кроме публичных выступлений.Цитата Елены Зеленской:"Новое поколение украинцев будет более углублено в украинский язык. И меньше знать того, чего им не надо знать."Чего же молодым украинцам "не надо знать?"Практически ничего не надо, кроме как уметь "стрелять из каждой хаты", по мнению Ирины Верещук.Поэтому и уезжают с Украины, кто может. И даже с востока поэтому не хотят ехать ни в центр, ни на запад.Петра Первого убралиВ Полтаве же убрали памятник Петру Первому - он был установлен в том месте, где царь Пётр останавливался на отдых после битвы со шведами.Это был известный и узнаваемый памятник, с шлемом, щитом и мечом. Он был полностью разобран, также разобрали постамент, который был поставлен 180 лет назад.Говорят, что на месте этого памятника в 2026 году установят памятник Симону Петлюре.Переписывают историю, убирают все знаки великой цивилизации. Пытаются впихнуть в мозги оставшимся на Украине свою лживую историю на придуманном, сконструированном специально искусственном языке.Потому что, цитируя Елену Зеленскую, "не надо им знать того, чего им не надо знать".Подробнее о ликвидации памятников в Полтава - в статье Владимира Скачко "Сон разума тревожит покой императора. Как в Полтаве избавляются от Петра Первого и России"

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Елена Мурзина

украина, полтава, россия, елена зеленская, виктор ющенко, ирина верещук, офис президента, вооруженные силы украины, сбу, эксклюзив