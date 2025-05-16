Слуга Молоха и личный палач Зеленского. С кем приходится вести переговоры в Стамбуле - 16.05.2025 Украина.ру
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Слуга Молоха и личный палач Зеленского. С кем приходится вести переговоры в Стамбуле
Слуга Молоха и личный палач Зеленского. С кем приходится вести переговоры в Стамбуле - 16.05.2025 Украина.ру
Слуга Молоха и личный палач Зеленского. С кем приходится вести переговоры в Стамбуле
16 мая в Стамбуле (Турция) проходят переговоры по украинскому конфликту. В первой половине дня состоялась трехсторонняя встреча на уровне глав МИД США, Турции и Украины. После обеда началась первая за три года СВО прямая встреча российской и украинской делегаций
2025-05-16T15:10
2025-05-16T15:10
эксклюзив
украина
россия
стамбул
трамп и зеленский
владимир зеленский
андрей ермак
верховная рада
дкр
сбу
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Дипломаты из стран НАТО называют российскую делегацию низкоуровневой, эти нарративы ретранслирует украинская сторона. Владимир Зеленский заявил, что его делегация, напротив, представлена на самом высоком уровне. Однако в ее состав вошел заместитель главы СБУ Александр Поклад, в котором и россияне, и украинцы опознали известного пытками в украинских застенках мучителя, а также куратора многих резонансных политических убийств.Причем одно из громких обвинение Поклада - в убийстве члена украинской делегации на первых переговорах с Россией банкира Дениса Киреева. А еще его подозревают в причастности к убийствам первого главы ДНР Александра Захарченко, журналиста Павла Шеремета, киевского адвоката Юрия Грабовского (защитник российских военных Александрова и Ерофеева), подрыве офицера ВМФ России Валерия Транковского в Севастополе осенью 2024 года и других.Дело Киреева осталось нераскрытым и сопровождалось скандалом между СБУ и Главным управлением разведки Минобороны Украины. По словам главы ГУР Кирилла Буданова*, Киреев был штатным сотрудником украинской разведки. И факт заключается только в том, что его пригласили в здание СБУ, куда повезли на автомобиле СБУ, в 200 метрах от входа застрелили, а тело выбросили. Через год украинские власти признали, что убийство было совершено по ошибке - Киреева якобы сочли российским шпионом. Из-за неразберихи в первые дни СВО подтверждать такие обвинения в украинских спецслужбах не собирались.Убийства организовывали сотрудники 5-го управления Департамента контрразведки (ДКР) СБУ. В частности, по информации Центра общественных связей ФСБ России, один из терактов в Севастополе был организован начальником управления полковником Юрием Мурилевым, руководил операцией замглавы СБУ генерал-майор Александр Поклад.Пятое управление было создано в 2015 году, его сотрудники занимаются так называемыми активными контрразведывательными мероприятиями. В состав набирали сотрудников СБУ с опытом агентурно-оперативной деятельности, обучали оперативно-боевой работе. Изначально в управлении было три отдела: два территориальных (по ЛДНР) и один целевой. Территориальные отделы вербовали агентуру на территории Республик Донбасса, готовили диверсии и теракты. Агентов готовили как в Великобритании, так и на Украине."Именно в Пятом управлении ДКР с 2015 года работал Александр Поклад, который стал в дальнейшем начальником Пятого управления, потом он стал начальником Департамента контрразведки, и вот недавно его повысили, он зампредседателя СБУ. Человек этот вообще не контрразведчик, не оперативник СБУ, это бывший мент, бывший сотрудник милиции, УБОПа милицейского, который именно заточен на проведение грязных активных мероприятий", - рассказывал в 2023 году в интервью Украине.ру бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук (покинул Украину в 2024 году) сообщил, что его дважды пытались убить по заказу СБУ в марте 2022 года. По его словам, его подвергали пыткам, избивали, угрожали сбросить с крыши или расстрелять. Сотрудники СБУ якобы записали видеозапись, на которой Дмитрук заставили поклясться, что он никогда не будет критиковать Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака.В мае 2015 года Дмитрук узнал в члене украинской делегации Александре Покладе заказчика его убийства. По словам Дмитрука, этот человек якобы предлагал четверть миллиона долларов США за его голову.На Украине Поклада называют человеком Андрея Ермака. За пытки в СБУ его прозвали "душителем", за работу на Зеленского - его личным палачом.По данным из украинских источников, в 1996 году Поклад вместе с кумом Александром Плужником организовали ОПГ в Полтавской области. В 1998 году Поклад был якобы осужден за вымогательство.В 2010 году Плужника назначили руководителем Управления по борьбе с организованной преступностью по городу Киеву. В столицу Плужника "подтянул" бывший мэр Александр Попов, который с 1994 по 2006 годы возглавлял горсовет Комсомольска (Полтавская область).Попов с Плужником тогда якобы наладили схему поборов с торговых объектов малого бизнеса через общественную организацию "Ассоциация владельцев малого бизнеса и малых архитектурных форм" (иначе "Ассоциация предпринимателей Киева"). Этой организацией руководил Андрей Ермак. Бизнесменов принуждали заключать договор о юридическом обслуживании, якобы гарантирующем решение проблем с законодательством. Ермак в те годы официально работал в юридических компаниях. Так они и познакомились.Предполагается, что по совету Ермака Александра Поклада взяли на работу в СБУ при президенте Петре Порошенко. Ибо до госпереворота в Киеве Поклад работал помощником депутатов Верховной Рады Равиля Сафиуллина и Ивана Мирного.В 2017 году, спустя два года после формирования ДКР, Порошенко наградил Поклада Орденом мужества III степени. В 2018 году Поклад занимал должность заместителя начальника 5-го управления департамента контрразведки СБУ Романа Червинского.В 2020 году уже президент Владимир Зеленский даровал ему Орден мужества II степени. Через год Зеленский сделал Поклада из бригадного генерала генерал-майором, начальником пятого управления, затем и ДКР СБУ, и заместителем начальника СБУ.Сейчас Плужник и Попов - действующие депутаты Киевского городского совета. Объявленная одной из высших ценностей Евромайдана люстрация их не коснулась. А кого-то - на примере Поклада - вытащила из грязи, как говорится, в князи.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
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Алексей Туманов
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эксклюзив, украина, россия, стамбул, трамп и зеленский, владимир зеленский, андрей ермак, верховная рада, дкр, сбу
Эксклюзив, Украина, Россия, Стамбул, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Верховная Рада, ДКР, СБУ

Слуга Молоха и личный палач Зеленского. С кем приходится вести переговоры в Стамбуле

15:10 16.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
16 мая в Стамбуле (Турция) проходят переговоры по украинскому конфликту. В первой половине дня состоялась трехсторонняя встреча на уровне глав МИД США, Турции и Украины. После обеда началась первая за три года СВО прямая встреча российской и украинской делегаций
Дипломаты из стран НАТО называют российскую делегацию низкоуровневой, эти нарративы ретранслирует украинская сторона. Владимир Зеленский заявил, что его делегация, напротив, представлена на самом высоком уровне. Однако в ее состав вошел заместитель главы СБУ Александр Поклад, в котором и россияне, и украинцы опознали известного пытками в украинских застенках мучителя, а также куратора многих резонансных политических убийств.
Причем одно из громких обвинение Поклада - в убийстве члена украинской делегации на первых переговорах с Россией банкира Дениса Киреева. А еще его подозревают в причастности к убийствам первого главы ДНР Александра Захарченко, журналиста Павла Шеремета, киевского адвоката Юрия Грабовского (защитник российских военных Александрова и Ерофеева), подрыве офицера ВМФ России Валерия Транковского в Севастополе осенью 2024 года и других.
Дело Киреева осталось нераскрытым и сопровождалось скандалом между СБУ и Главным управлением разведки Минобороны Украины. По словам главы ГУР Кирилла Буданова*, Киреев был штатным сотрудником украинской разведки. И факт заключается только в том, что его пригласили в здание СБУ, куда повезли на автомобиле СБУ, в 200 метрах от входа застрелили, а тело выбросили. Через год украинские власти признали, что убийство было совершено по ошибке - Киреева якобы сочли российским шпионом. Из-за неразберихи в первые дни СВО подтверждать такие обвинения в украинских спецслужбах не собирались.
Убийства организовывали сотрудники 5-го управления Департамента контрразведки (ДКР) СБУ. В частности, по информации Центра общественных связей ФСБ России, один из терактов в Севастополе был организован начальником управления полковником Юрием Мурилевым, руководил операцией замглавы СБУ генерал-майор Александр Поклад.
Александр Поклад
Александр Поклад
Александр Поклад
Пятое управление было создано в 2015 году, его сотрудники занимаются так называемыми активными контрразведывательными мероприятиями. В состав набирали сотрудников СБУ с опытом агентурно-оперативной деятельности, обучали оперативно-боевой работе. Изначально в управлении было три отдела: два территориальных (по ЛДНР) и один целевой. Территориальные отделы вербовали агентуру на территории Республик Донбасса, готовили диверсии и теракты. Агентов готовили как в Великобритании, так и на Украине.
"Именно в Пятом управлении ДКР с 2015 года работал Александр Поклад, который стал в дальнейшем начальником Пятого управления, потом он стал начальником Департамента контрразведки, и вот недавно его повысили, он зампредседателя СБУ. Человек этот вообще не контрразведчик, не оперативник СБУ, это бывший мент, бывший сотрудник милиции, УБОПа милицейского, который именно заточен на проведение грязных активных мероприятий", - рассказывал в 2023 году в интервью Украине.ру бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.
Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук (покинул Украину в 2024 году) сообщил, что его дважды пытались убить по заказу СБУ в марте 2022 года. По его словам, его подвергали пыткам, избивали, угрожали сбросить с крыши или расстрелять. Сотрудники СБУ якобы записали видеозапись, на которой Дмитрук заставили поклясться, что он никогда не будет критиковать Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака.
В мае 2015 года Дмитрук узнал в члене украинской делегации Александре Покладе заказчика его убийства. По словам Дмитрука, этот человек якобы предлагал четверть миллиона долларов США за его голову.
На Украине Поклада называют человеком Андрея Ермака. За пытки в СБУ его прозвали "душителем", за работу на Зеленского - его личным палачом.
По данным из украинских источников, в 1996 году Поклад вместе с кумом Александром Плужником организовали ОПГ в Полтавской области. В 1998 году Поклад был якобы осужден за вымогательство.
© avakov.comАлександр Поклад
Александр Поклад
© avakov.com
Александр Поклад
В 2010 году Плужника назначили руководителем Управления по борьбе с организованной преступностью по городу Киеву. В столицу Плужника "подтянул" бывший мэр Александр Попов, который с 1994 по 2006 годы возглавлял горсовет Комсомольска (Полтавская область).
Попов с Плужником тогда якобы наладили схему поборов с торговых объектов малого бизнеса через общественную организацию "Ассоциация владельцев малого бизнеса и малых архитектурных форм" (иначе "Ассоциация предпринимателей Киева"). Этой организацией руководил Андрей Ермак. Бизнесменов принуждали заключать договор о юридическом обслуживании, якобы гарантирующем решение проблем с законодательством. Ермак в те годы официально работал в юридических компаниях. Так они и познакомились.
Предполагается, что по совету Ермака Александра Поклада взяли на работу в СБУ при президенте Петре Порошенко. Ибо до госпереворота в Киеве Поклад работал помощником депутатов Верховной Рады Равиля Сафиуллина и Ивана Мирного.
В 2017 году, спустя два года после формирования ДКР, Порошенко наградил Поклада Орденом мужества III степени. В 2018 году Поклад занимал должность заместителя начальника 5-го управления департамента контрразведки СБУ Романа Червинского.
В 2020 году уже президент Владимир Зеленский даровал ему Орден мужества II степени. Через год Зеленский сделал Поклада из бригадного генерала генерал-майором, начальником пятого управления, затем и ДКР СБУ, и заместителем начальника СБУ.
Сейчас Плужник и Попов - действующие депутаты Киевского городского совета. Объявленная одной из высших ценностей Евромайдана люстрация их не коснулась. А кого-то - на примере Поклада - вытащила из грязи, как говорится, в князи.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
- РИА Новости, 1920, 02.08.2014
2 августа 2014, 16:32
Растут аппетиты фашистского молоха«На Украине не заканчивается АТО: блицкриг провален, кредитами никто не балует, армию карателей содержать не на что. Теперь украинскому молоху требуется еще около 9 миллиардов гривен», - рассуждает журналист Егор Москвин
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15:34В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева
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