Министр обороны Белоруссии объяснил, зачем Запад настаивает на вводе "миротворцев" на Украину - 30.04.2025 Украина.ру
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Министр обороны Белоруссии объяснил, зачем Запад настаивает на вводе "миротворцев" на Украину
Министр обороны Белоруссии объяснил, зачем Запад настаивает на вводе "миротворцев" на Украину - 30.04.2025 Украина.ру
Министр обороны Белоруссии объяснил, зачем Запад настаивает на вводе "миротворцев" на Украину
Запад стремится увековечить нацистский режим на Украине. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на полях III Международного антифашистского конгресса в Подмосковье
2025-04-30T13:54
2025-04-30T14:00
новости
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"Прикрываясь ширмой миротворчества и пытаясь утвердиться в качестве лидеров объединенной Европы, отдельные западные страны сегодня вынашивают планы ввода на Украину неких "миротворческих сил". Но речь идет вовсе не о миротворчестве. Разыгрываемая геополитическая партия – это не только попытка обозначить зону своего влияния и стремление увековечить нацистский режим на этой территории, но и шаг к уже прямому вовлечению в конфликт войск НАТО", - сказал министр.По его словам, непомерные геополитические амбиции, жажда власти и завоеваний лишают евробюрократов разума, ведь всякий конфликт всегда может выйти из-под контроля, особенно если в него вовлечены ядерные державы.Он отметил, что несогласных с такой политикой деятелей преследуют. Министр считает, что глобалистские элиты Евросоюза толкают регион в пропасть глобального вооруженного конфликта. О запугиваниях "российской угрозой" - в материале Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой". Главное на Украине на утро 30 апреля на сайте Украина.ру.
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новости, запад, украина, нато, ес, белоруссия, вооруженные силы украины
Новости, Запад, Украина, НАТО, ЕС, Белоруссия, Вооруженные силы Украины

Министр обороны Белоруссии объяснил, зачем Запад настаивает на вводе "миротворцев" на Украину

13:54 30.04.2025 (обновлено: 14:00 30.04.2025)
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Запад стремится увековечить нацистский режим на Украине. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на полях III Международного антифашистского конгресса в Подмосковье
"Прикрываясь ширмой миротворчества и пытаясь утвердиться в качестве лидеров объединенной Европы, отдельные западные страны сегодня вынашивают планы ввода на Украину неких "миротворческих сил". Но речь идет вовсе не о миротворчестве. Разыгрываемая геополитическая партия – это не только попытка обозначить зону своего влияния и стремление увековечить нацистский режим на этой территории, но и шаг к уже прямому вовлечению в конфликт войск НАТО", - сказал министр.
По его словам, непомерные геополитические амбиции, жажда власти и завоеваний лишают евробюрократов разума, ведь всякий конфликт всегда может выйти из-под контроля, особенно если в него вовлечены ядерные державы.
"Прикрываясь лозунгами "борьбы за мир" и "защиты от вторжения", формируя у населения пугающий образ внешнего агрессора, они взяли курс на тотальную милитаризацию своих стран за баснословные сотни миллиардов евро, беря взаймы и перекладывая бремя ответственности на следующие поколения европейцев", - сказал Хренин.
Он отметил, что несогласных с такой политикой деятелей преследуют.
Министр считает, что глобалистские элиты Евросоюза толкают регион в пропасть глобального вооруженного конфликта.
О запугиваниях "российской угрозой" - в материале Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой". Главное на Украине на утро 30 апреля на сайте Украина.ру.
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