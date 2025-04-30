https://ukraina.ru/20250430/ministr-oborony-belorussii-obyasnil-zachem-zapad-nastaivaet-na-vvode-mirotvortsev-na-ukrainu-1062869717.html

Министр обороны Белоруссии объяснил, зачем Запад настаивает на вводе "миротворцев" на Украину

Министр обороны Белоруссии объяснил, зачем Запад настаивает на вводе "миротворцев" на Украину - 30.04.2025 Украина.ру

Министр обороны Белоруссии объяснил, зачем Запад настаивает на вводе "миротворцев" на Украину

Запад стремится увековечить нацистский режим на Украине. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на полях III Международного антифашистского конгресса в Подмосковье

2025-04-30T13:54

2025-04-30T13:54

2025-04-30T14:00

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"Прикрываясь ширмой миротворчества и пытаясь утвердиться в качестве лидеров объединенной Европы, отдельные западные страны сегодня вынашивают планы ввода на Украину неких "миротворческих сил". Но речь идет вовсе не о миротворчестве. Разыгрываемая геополитическая партия – это не только попытка обозначить зону своего влияния и стремление увековечить нацистский режим на этой территории, но и шаг к уже прямому вовлечению в конфликт войск НАТО", - сказал министр.По его словам, непомерные геополитические амбиции, жажда власти и завоеваний лишают евробюрократов разума, ведь всякий конфликт всегда может выйти из-под контроля, особенно если в него вовлечены ядерные державы.Он отметил, что несогласных с такой политикой деятелей преследуют. Министр считает, что глобалистские элиты Евросоюза толкают регион в пропасть глобального вооруженного конфликта. О запугиваниях "российской угрозой" - в материале Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой". Главное на Украине на утро 30 апреля на сайте Украина.ру.

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