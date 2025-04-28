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"Мяч не на стороне России": Лавров назвал условия украинского урегулирования

"Мяч не на стороне России": Лавров назвал условия украинского урегулирования - 28.04.2025 Украина.ру

"Мяч не на стороне России": Лавров назвал условия украинского урегулирования

Россия остается открыта для переговоров по Украине, но "мяч" не на стороне Москвы. Между тем, Киев пока не демонстрирует договороспособность. Такое заявление 28 апреля сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо"

2025-04-28T11:25

2025-04-28T11:25

2025-04-28T11:25

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Он добавил, что страны Евросоюза продолжают поддержку Киева ради спасения своей репутации, ставя ее выше задачи достижения справедливого устойчивого мира. А вот "американские собеседники стали лучше понимать позицию России по ситуации вокруг Украины". Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что это может помочь в "в диалоге с Киевом и отдельными странами Европы".Лавров также подчеркнул, что два главных условия для украинского урегулирования - это нейтральный внеблоковый статус Киева и преодоление последствий правления на Украине нацистского режима.В марте главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о моратории на удары по объектам энергетики. Соблюдать их должны были и Москва, и Киев. Однако последний только усилил активность в обстреле РФ.В апреле Путин объявил пасхальное перемирие. За это время, отметили в Минобороны РФ, было зафиксировано почти пять нарушений со стороны ВСУ. По его окончании Владимир Зеленский предложил продлить мораторий, отказавшись от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.Российский лидер ответил, что с этим предложением "надо разобраться", так как Киев использует гражданские объекты в военных целях и пообещал дать ответ позже: "Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться.

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новости, киев, россия, украина, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес