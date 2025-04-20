https://ukraina.ru/20250420/kramarenko-obyasnil-pochemu-ideya-kelloga-razdelit-ukrainu--zavedomo-neprokhodnoy-variant-1062536260.html

Крамаренко объяснил, почему “идея Келлога разделить Украину — заведомо непроходной вариант”

Крамаренко объяснил, почему “идея Келлога разделить Украину — заведомо непроходной вариант” - 20.04.2025 Украина.ру

Крамаренко объяснил, почему “идея Келлога разделить Украину — заведомо непроходной вариант”

Россию предложенный спецпосланником президента США Китом Келлогом план ни с какой стороны не устраивает, поскольку он работает на замораживание конфликта, а не на решение в рамках всех вопросов, в том числе территориальных. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко

2025-04-20T06:00

2025-04-20T06:00

2025-04-20T06:00

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Ранее Келлог предложил поделить Украину на зоны контроля между европейскими странами и Россией по примеру послевоенного Берлина.Он отметил, что это не дает никакого решения на долгосрочной основе, потому что таким образом не закроются вопросы, связанные с источниками украинского конфликта.“Я думаю, что это, естественно, не может быть решением проблемы, Россия никогда не пойдет на такой вариант. Тем более, что это противоречит нашему главному требованию о том, что на Украине не должно быть войск стран – членов НАТО”, — заявил собеседник издания.Поэтому идея Келлога — заведомо непроходной вариант, ведь такой план ни с какой стороны не устраивает Россию, резюмировал Крамаренко.Полный текст интервью Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариант читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250412/putin-i-uitkoff-obsudili-a-kellog-podelil-ukrainu-glavnoe-na-utro-12-aprelya-1062485373.html

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