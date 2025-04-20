Крамаренко объяснил, почему “идея Келлога разделить Украину — заведомо непроходной вариант”
© Siavosh Hosseini / SOPA Images via Reuters ConnectКит Келлог
© Siavosh Hosseini / SOPA Images via Reuters Connect
Россию предложенный спецпосланником президента США Китом Келлогом план ни с какой стороны не устраивает, поскольку он работает на замораживание конфликта, а не на решение в рамках всех вопросов, в том числе территориальных. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
Ранее Келлог предложил поделить Украину на зоны контроля между европейскими странами и Россией по примеру послевоенного Берлина.
“Кит Келлог предлагает поделить Украину по типу послевоенной Германии созданием зон оккупации, но без признания за Россией новых регионов — то есть без признания новых границ. По сути дела, Украина в международном плане будет признана в тех же границах, что и была”, — пояснил Крамаренко.
Он отметил, что это не дает никакого решения на долгосрочной основе, потому что таким образом не закроются вопросы, связанные с источниками украинского конфликта.
Поэтому идея Келлога — заведомо непроходной вариант, ведь такой план ни с какой стороны не устраивает Россию, резюмировал Крамаренко.
12 апреля, 09:31Путин и Уиткофф обсудили, а Келлог "поделил" Украину. Главное на утро 12 апреляСтали известны подробности встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Британские СМИ переврали слова спецпосланника президента США Кита Келлога о разделе Украины
Полный текст интервью Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариант читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на