Главное за ночь 10 апреля - 10.04.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 10 апреля
Главное за ночь 10 апреля - 10.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 10 апреля
Силы ПВО ночью уничтожили 42 украинских беспилотника над территориями Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Орловской, Московской областей и Крымом,... Украина.ру, 10.04.2025
2025-04-10T08:11
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Силы ПВО ночью уничтожили 42 украинских беспилотника над территориями Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Орловской, Московской областей и Крымом, сообщает Минобороны России. Еще шесть украинских БПЛА уничтожено утром над территорией Курской области.Группу мирных жителей эвакуировали из фронтового поселка Великая Новоселка на юге ДНР, сообщили в российских силовых структурах.Восемь месяцев содержания войск ВСУ в Курской области обошлись Киеву и его западным партнерам в 2,4 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных группировки войск "Север", а также данных из открытых источников.Санкции против РФ обошлись бы Сербии в 15 млрд евро, из-за таких потерь страна могла оказаться под угрозой уничтожения. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.США проиграли войну против России, которую вели американские военные, госдепартамент и спецслужбы, одновременно с этим уничтожив Украину. Об этом заявил Такер Карлсон в беседе с журналистом и конспирологом Алексом Джонсом.По мнению Карлсона, действия США против России никогда не были связаны с Украиной.Подробнее - в материале США проиграли войну против России и уничтожили Украину - журналист Карлсон на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, такер карлсон, сша, украина, вооруженные силы украины, пентагон
Новости, Россия, Такер Карлсон, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Пентагон

Главное за ночь 10 апреля

08:11 10.04.2025
 
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
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Силы ПВО ночью уничтожили 42 украинских беспилотника над территориями Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Орловской, Московской областей и Крымом, сообщает Минобороны России. Еще шесть украинских БПЛА уничтожено утром над территорией Курской области.
Группу мирных жителей эвакуировали из фронтового поселка Великая Новоселка на юге ДНР, сообщили в российских силовых структурах.
Восемь месяцев содержания войск ВСУ в Курской области обошлись Киеву и его западным партнерам в 2,4 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных группировки войск "Север", а также данных из открытых источников.
Санкции против РФ обошлись бы Сербии в 15 млрд евро, из-за таких потерь страна могла оказаться под угрозой уничтожения. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.
США проиграли войну против России, которую вели американские военные, госдепартамент и спецслужбы, одновременно с этим уничтожив Украину. Об этом заявил Такер Карлсон в беседе с журналистом и конспирологом Алексом Джонсом.

"Я не думаю, что один факт дошел до сознания политиков в Вашингтоне: мы только что проиграли войну против России. США вели эту войну. Американские военные, Пентагон, госдепартамент, ЦРУ вели войну против России", - заявил он.

По мнению Карлсона, действия США против России никогда не были связаны с Украиной.
Подробнее - в материале США проиграли войну против России и уничтожили Украину - журналист Карлсон на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияТакер КарлсонСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныПентагон
 
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