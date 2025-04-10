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Главное за ночь 10 апреля

Главное за ночь 10 апреля - 10.04.2025 Украина.ру

Главное за ночь 10 апреля

Силы ПВО ночью уничтожили 42 украинских беспилотника над территориями Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Орловской, Московской областей и Крымом,... Украина.ру, 10.04.2025

2025-04-10T08:11

2025-04-10T08:11

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Силы ПВО ночью уничтожили 42 украинских беспилотника над территориями Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Орловской, Московской областей и Крымом, сообщает Минобороны России. Еще шесть украинских БПЛА уничтожено утром над территорией Курской области.Группу мирных жителей эвакуировали из фронтового поселка Великая Новоселка на юге ДНР, сообщили в российских силовых структурах.Восемь месяцев содержания войск ВСУ в Курской области обошлись Киеву и его западным партнерам в 2,4 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных группировки войск "Север", а также данных из открытых источников.Санкции против РФ обошлись бы Сербии в 15 млрд евро, из-за таких потерь страна могла оказаться под угрозой уничтожения. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.США проиграли войну против России, которую вели американские военные, госдепартамент и спецслужбы, одновременно с этим уничтожив Украину. Об этом заявил Такер Карлсон в беседе с журналистом и конспирологом Алексом Джонсом.По мнению Карлсона, действия США против России никогда не были связаны с Украиной.Подробнее - в материале США проиграли войну против России и уничтожили Украину - журналист Карлсон на сайте Украина.ру.

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новости, россия, такер карлсон, сша, украина, вооруженные силы украины, пентагон