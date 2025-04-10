Главное за ночь 10 апреля
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
Силы ПВО ночью уничтожили 42 украинских беспилотника над территориями Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Орловской, Московской областей и Крымом, сообщает Минобороны России. Еще шесть украинских БПЛА уничтожено утром над территорией Курской области.
Группу мирных жителей эвакуировали из фронтового поселка Великая Новоселка на юге ДНР, сообщили в российских силовых структурах.
Восемь месяцев содержания войск ВСУ в Курской области обошлись Киеву и его западным партнерам в 2,4 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных группировки войск "Север", а также данных из открытых источников.
США проиграли войну против России, которую вели американские военные, госдепартамент и спецслужбы, одновременно с этим уничтожив Украину. Об этом заявил Такер Карлсон в беседе с журналистом и конспирологом Алексом Джонсом.
"Я не думаю, что один факт дошел до сознания политиков в Вашингтоне: мы только что проиграли войну против России. США вели эту войну. Американские военные, Пентагон, госдепартамент, ЦРУ вели войну против России", - заявил он.
По мнению Карлсона, действия США против России никогда не были связаны с Украиной.
Подробнее - в материале США проиграли войну против России и уничтожили Украину - журналист Карлсон на сайте Украина.ру.