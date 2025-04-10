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США проиграли войну против России и уничтожили Украину - журналист Карлсон

США проиграли войну против России и уничтожили Украину - журналист Карлсон - 10.04.2025 Украина.ру

США проиграли войну против России и уничтожили Украину - журналист Карлсон

США проиграли войну против России, которую вели американские военные, госдепартамент и спецслужбы. Таким мнением поделился американский журналист Такер Карлсон в интервью с американским конспирологом Алексом Джонсом

2025-04-10T07:16

2025-04-10T07:16

2025-04-10T07:31

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"Я не думаю, что один факт дошел до сознания политиков в Вашингтоне: мы только что проиграли войну против России. США вели эту войну. Американские военные, Пентагон, госдепартамент, ЦРУ вели войну против России", - заявил онПо словам Карлсона, действия США против России никогда не были связаны с Украиной.По мнению американского журналиста, несмотря на свое поражение, никто в США не заявит об этом открыто, а также не признает, что Вашингтон "переоценил" собственные силы."Я действительно боюсь этого. Почему мы не можем знать, что не смогли выиграть конвенциональную войну против России и точка? Что это говорит о нашей мощи, может быть, нам следует немного скорректировать наши ожидания?" - добавил Карлсон.Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова журналиста, предположил, что США, возможно, лучше уйти из украинского кризиса, оставив Киев на произвол судьбы."Такер Карсон подводит итоги - как всегда, широкими мазками. Проблема в том, что между осознанием просчета, которое... перерастает в осознание провала, проходят долгие годы", - написал Пушков в своем телеграм-канале.Он отметил, что в случае с войной во Вьетнаме "осознание провала" в США длилось 5-6 лет, после оккупации Ирака - 5-6 лет, а в Афганистане "война была проиграна к 2015-2016 годам, но США вели ее еще четыре года, прежде чем дали оттуда деру"."(Президент США Дональд) Трамп, похоже, хочет вылезти из Украины раньше. Он считает, что потрачено уже достаточно. Но преобладает желание не просто уйти, сыграв роль миротворца. Тогда как, возможно, из украинского кризиса США лучше просто уйти, оставив Киев на произвол судьбы, раз там не хотят реалистичного урегулирования. И дать европейцам расхлебывать все самим. И посмотреть на последствия такого шага", - считает сенатор.Подробнее об участии США в конфликте - в материале Если США сократят поставки оружия на Украину, ВСУ будут отправлять молодежь в мясные штурмы — Евсеев на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, такер карлсон, алексей пушков, владимир евсеев, пентагон, цру