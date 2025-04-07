"Вопрос максимум двух недель": эксперт рассказал, как ВС России уничтожают остатки ВСУ в Гуево
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
В Гуево продолжаются бои, ВС РФ постепенно выталкивают ВСУ за реку. Из-за удобной географии противник еще удерживает южную и юго-западную часть поселка, но это вопрос максимум двух недель. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
ВСУ за первые две недели наступления в Курской области сделали все самое плохое, а потом оказались в политической ловушке, считает эксперт. Окруженные украинские войска с лучшей техникой много месяцев "получали по полной программе" и несли постоянные потери, указал он.
"На днях вышла статья шведского института SIPRI – более-менее объективного ресурса, который десятки лет описывает вооруженные силы и боевые действия в разных регионах мира. Так вот они говорят, что в ходе СВО киевский режим теряет в обороне на 38% больше личного состава и техники, чем мы в наступление", – подчеркнул эксперт.
В настоящее время в Гуево продолжаются бои, войска постепенно выталкивают ВСУ за реку. Из-за удобной географии противник еще удерживает южную и юго-западную часть поселка, но это вопрос максимум двух недель, отметил Онуфриенко.
"Мы в лобовых штурмах людей класть не будем. Нравится им там держаться – пусть держатся. Горналь и Олешня находятся на самой границе. Стратегического значения они не представляют", – указал обозреватель.
Причем в Сумской области российские войска освободили не меньшую площадь, чем ВСУ еще удерживают в Курской области. ВС РФ постепенно охватывают Юнаковку, обходя ее с запада, сообщил Онуфриенко.
"Если враг хочет каждый раз оказываться в клещах, пусть продолжает в том же духе", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Стешина: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи на сайте Украина.ру.
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