"Вопрос максимум двух недель": эксперт рассказал, как ВС России уничтожают остатки ВСУ в Гуево - 07.04.2025 Украина.ру
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"Вопрос максимум двух недель": эксперт рассказал, как ВС России уничтожают остатки ВСУ в Гуево
"Вопрос максимум двух недель": эксперт рассказал, как ВС России уничтожают остатки ВСУ в Гуево - 07.04.2025 Украина.ру
"Вопрос максимум двух недель": эксперт рассказал, как ВС России уничтожают остатки ВСУ в Гуево
В Гуево продолжаются бои, ВС РФ постепенно выталкивают ВСУ за реку. Из-за удобной географии противник еще удерживает южную и юго-западную часть поселка, но это вопрос максимум двух недель. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-04-07T04:00
2025-04-07T04:00
новости
россия
курская область
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
всу
вс рф
освобождение
сумская область
курск
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ВСУ за первые две недели наступления в Курской области сделали все самое плохое, а потом оказались в политической ловушке, считает эксперт. Окруженные украинские войска с лучшей техникой много месяцев "получали по полной программе" и несли постоянные потери, указал он."На днях вышла статья шведского института SIPRI – более-менее объективного ресурса, который десятки лет описывает вооруженные силы и боевые действия в разных регионах мира. Так вот они говорят, что в ходе СВО киевский режим теряет в обороне на 38% больше личного состава и техники, чем мы в наступление", – подчеркнул эксперт.В настоящее время в Гуево продолжаются бои, войска постепенно выталкивают ВСУ за реку. Из-за удобной географии противник еще удерживает южную и юго-западную часть поселка, но это вопрос максимум двух недель, отметил Онуфриенко."Мы в лобовых штурмах людей класть не будем. Нравится им там держаться – пусть держатся. Горналь и Олешня находятся на самой границе. Стратегического значения они не представляют", – указал обозреватель.Причем в Сумской области российские войска освободили не меньшую площадь, чем ВСУ еще удерживают в Курской области. ВС РФ постепенно охватывают Юнаковку, обходя ее с запада, сообщил Онуфриенко."Если враг хочет каждый раз оказываться в клещах, пусть продолжает в том же духе", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Стешина: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, всу, вс рф, освобождение, сумская область, курск, сумы, ресурсы, оборона, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, освобождение, Сумская область, Курск, Сумы, ресурсы, оборона, СВО, Спецоперация

"Вопрос максимум двух недель": эксперт рассказал, как ВС России уничтожают остатки ВСУ в Гуево

04:00 07.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В Гуево продолжаются бои, ВС РФ постепенно выталкивают ВСУ за реку. Из-за удобной географии противник еще удерживает южную и юго-западную часть поселка, но это вопрос максимум двух недель. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
ВСУ за первые две недели наступления в Курской области сделали все самое плохое, а потом оказались в политической ловушке, считает эксперт. Окруженные украинские войска с лучшей техникой много месяцев "получали по полной программе" и несли постоянные потери, указал он.
"На днях вышла статья шведского института SIPRI – более-менее объективного ресурса, который десятки лет описывает вооруженные силы и боевые действия в разных регионах мира. Так вот они говорят, что в ходе СВО киевский режим теряет в обороне на 38% больше личного состава и техники, чем мы в наступление", – подчеркнул эксперт.
В настоящее время в Гуево продолжаются бои, войска постепенно выталкивают ВСУ за реку. Из-за удобной географии противник еще удерживает южную и юго-западную часть поселка, но это вопрос максимум двух недель, отметил Онуфриенко.
"Мы в лобовых штурмах людей класть не будем. Нравится им там держаться – пусть держатся. Горналь и Олешня находятся на самой границе. Стратегического значения они не представляют", – указал обозреватель.
Причем в Сумской области российские войска освободили не меньшую площадь, чем ВСУ еще удерживают в Курской области. ВС РФ постепенно охватывают Юнаковку, обходя ее с запада, сообщил Онуфриенко.
"Если враг хочет каждый раз оказываться в клещах, пусть продолжает в том же духе", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Стешина: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи на сайте Украина.ру.
Тимофей Ермаков
Вчера, 07:00
Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУЗапад играет с помощью ВСУ в солдатиков, пробуя на них различные тактические приемы. И Украина сама гордится тем, что она полигон, на котором НАТО учится воевать, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
 
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