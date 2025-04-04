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Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - Собянин

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - Собянин - 04.04.2025 Украина.ру

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - Собянин

Силами противовоздушной обороны (ПВО) России отражена атака летевшего на Москву беспилотника. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин

2025-04-04T09:50

2025-04-04T09:50

2025-04-04T10:15

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"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.Всего за минувшую ночь российские военные сбили 107 украинских беспилотников над территорией страны.Из них 34 уничтожено над Курской областью, 30 – над Орловской, 18 – над Липецкой, семь – над Калужской, по четыре - над Ростовской областью и акваторией Азовского моря, по три БПЛА над территориями Тамбовской области и Московского региона, два – над Брянской и по одному – над Воронежской и Тульской областями, перечислили в Минобороны РФ. О других атаках ВСУ - в материале ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, москва, курская область, сергей собянин, вооруженные силы украины