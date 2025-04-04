Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - Собянин - 04.04.2025 Украина.ру
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Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - Собянин
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - Собянин - 04.04.2025 Украина.ру
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - Собянин
Силами противовоздушной обороны (ПВО) России отражена атака летевшего на Москву беспилотника. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин
2025-04-04T09:50
2025-04-04T10:15
новости
россия
москва
курская область
сергей собянин
вооруженные силы украины
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"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.Всего за минувшую ночь российские военные сбили 107 украинских беспилотников над территорией страны.Из них 34 уничтожено над Курской областью, 30 – над Орловской, 18 – над Липецкой, семь – над Калужской, по четыре - над Ростовской областью и акваторией Азовского моря, по три БПЛА над территориями Тамбовской области и Московского региона, два – над Брянской и по одному – над Воронежской и Тульской областями, перечислили в Минобороны РФ. О других атаках ВСУ - в материале ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, курская область, сергей собянин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Москва, Курская область, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - Собянин

09:50 04.04.2025 (обновлено: 10:15 04.04.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в "Лужниках"
Мэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в Лужниках - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Силами противовоздушной обороны (ПВО) России отражена атака летевшего на Москву беспилотника. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.
Всего за минувшую ночь российские военные сбили 107 украинских беспилотников над территорией страны.
Из них 34 уничтожено над Курской областью, 30 – над Орловской, 18 – над Липецкой, семь – над Калужской, по четыре - над Ростовской областью и акваторией Азовского моря, по три БПЛА над территориями Тамбовской области и Московского региона, два – над Брянской и по одному – над Воронежской и Тульской областями, перечислили в Минобороны РФ.
О других атаках ВСУ - в материале ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияМоскваКурская областьСергей СобянинВооруженные силы Украины
 
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