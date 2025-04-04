Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - Собянин
09:50 04.04.2025 (обновлено: 10:15 04.04.2025)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в "Лужниках"
Силами противовоздушной обороны (ПВО) России отражена атака летевшего на Москву беспилотника. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.
Всего за минувшую ночь российские военные сбили 107 украинских беспилотников над территорией страны.
Из них 34 уничтожено над Курской областью, 30 – над Орловской, 18 – над Липецкой, семь – над Калужской, по четыре - над Ростовской областью и акваторией Азовского моря, по три БПЛА над территориями Тамбовской области и Московского региона, два – над Брянской и по одному – над Воронежской и Тульской областями, перечислили в Минобороны РФ.
О других атаках ВСУ - в материале ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ на сайте Украина.ру.